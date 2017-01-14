Деньги на ветер

Выработкой теплоэнергии у нас в Караганде занимается ТОО «Энергоцентр», транспортировкой до потребителя — ТОО «Теплотранзит Караганда», находящееся в госсобственности.

Эти два предприятия неплохо субсидируются из госбюджета, большое облегчение нашему тарифу, но, как видно из состояния сетей «Теплотранзита», — недостаточно.

Не будем уже говорить о ветхости внутриквартальных теплопроводов. Героическими усилиями коллектив как-то справляется с обеспечением их жизнеспособности. Хуже дело обстоит с теплоизоляцией тепловых сетей. Каждый год по возможности работы по восстановлению теплоизоляции проводятся согласно инвестпрограмме и каждый год далеко больше сотни километров труб уходят в зиму голыми. А по нормативам считается, что неизолированный теплопровод имеет потери тепла в 7-8 раз больше утепленного.

Безусловно, все эти реальные сверхнормативные потери входят в тариф, и потребитель оплачивает их. Это не по-хозяйски.

А ведь руководители ТОО, и бывшие в недавнем прошлом, и сегодняшние, — люди технически и организационно грамотные, серьезные хозяйственники. Тогда в чем дело?

Вероятно, слишком запущенные в период вседозволенности сети и недостаток тарифных денег для быстрого восстановления теплоизоляции. Тариф, в общем-то, на пределе, повышать некуда.

Тогда остается одно — ходатайствовать перед ККС о выделении средств из госбюджета целевым назначением для теплоизоляции всех теплотрасс, причем по современной технологии, а не по прошловековой.

Наверное, за два-три года эти затраты окупились бы за счет снижения расхода угля, мазута на выработку тепла. И это было бы по-хозяйски.

Конечно, много тепла теряется в домовых подвалах и чердачных разводках с голыми трубами, но это уже бесхозяйственность жителей, которые оплачивают потери по тарифу. Думаю, скоро общедомовые приборы учета тепла заставят нас, жителей, по-хозяйски относиться к теплоизоляции и внутридомовых сетей, и утеплению подвалов, чердаков, подъездов, да и своих квартир. Думаю, процентов 20, если не более, нашей оплаты — за бесхозяйственный нагрев наружного возраста.

А приборы учета потребления тепловой энергии придется ставить всем. Всем! Не с пустого места в 2013 году Президент поручил правительству обеспечить их установку в многоквартирных домах. Вон, в развитых странах, куда мы и стремимся, уже давно и общедомовые, и даже квартирные счетчики тепла — обязательное дело. Их стоимость, установка, эксплуатация, как и всех теплосетей, — все за наш, потребителя, счет (или в тарифе, или целевыми выплатами). Других денег нет.

А счетчики очень нужны. В этом зимнем сезоне ТЭЦ-3 работает отлично, и часто слышишь от знакомых по всему городу — температура в квартирах 25-27, до 30 градусов! А этого не должно быть. Вот счетчики и заставят и наладку серьезнее работать, и КСК с жителями следить за лишним перегревом. Экономия будет.

Не будем принимать доступных мер — так и будем греть атмосферу за наши деньги и ждать «глобального потепления».

В.П. Жолудев, член областного совета ветеранов энергетики