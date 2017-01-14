- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Выработкой теплоэнергии у нас в Караганде занимается ТОО «Энергоцентр», транспортировкой до потребителя — ТОО «Теплотранзит Караганда», находящееся в госсобственности.
Эти два предприятия неплохо субсидируются из госбюджета, большое облегчение нашему тарифу, но, как видно из состояния сетей «Теплотранзита», — недостаточно.
Не будем уже говорить о ветхости внутриквартальных теплопроводов. Героическими усилиями коллектив как-то справляется с обеспечением их жизнеспособности. Хуже дело обстоит с теплоизоляцией тепловых сетей. Каждый год по возможности работы по восстановлению теплоизоляции проводятся согласно инвестпрограмме и каждый год далеко больше сотни километров труб уходят в зиму голыми. А по нормативам считается, что неизолированный теплопровод имеет потери тепла в 7-8 раз больше утепленного.
Безусловно, все эти реальные сверхнормативные потери входят в тариф, и потребитель оплачивает их. Это не по-хозяйски.
А ведь руководители ТОО, и бывшие в недавнем прошлом, и сегодняшние, — люди технически и организационно грамотные, серьезные хозяйственники. Тогда в чем дело?
Вероятно, слишком запущенные в период вседозволенности сети и недостаток тарифных денег для быстрого восстановления теплоизоляции. Тариф, в общем-то, на пределе, повышать некуда.
Тогда остается одно — ходатайствовать перед ККС о выделении средств из госбюджета целевым назначением для теплоизоляции всех теплотрасс, причем по современной технологии, а не по прошловековой.
Наверное, за два-три года эти затраты окупились бы за счет снижения расхода угля, мазута на выработку тепла. И это было бы по-хозяйски.
Конечно, много тепла теряется в домовых подвалах и чердачных разводках с голыми трубами, но это уже бесхозяйственность жителей, которые оплачивают потери по тарифу. Думаю, скоро общедомовые приборы учета тепла заставят нас, жителей, по-хозяйски относиться к теплоизоляции и внутридомовых сетей, и утеплению подвалов, чердаков, подъездов, да и своих квартир. Думаю, процентов 20, если не более, нашей оплаты — за бесхозяйственный нагрев наружного возраста.
А приборы учета потребления тепловой энергии придется ставить всем. Всем! Не с пустого места в 2013 году Президент поручил правительству обеспечить их установку в многоквартирных домах. Вон, в развитых странах, куда мы и стремимся, уже давно и общедомовые, и даже квартирные счетчики тепла — обязательное дело. Их стоимость, установка, эксплуатация, как и всех теплосетей, — все за наш, потребителя, счет (или в тарифе, или целевыми выплатами). Других денег нет.
А счетчики очень нужны. В этом зимнем сезоне ТЭЦ-3 работает отлично, и часто слышишь от знакомых по всему городу — температура в квартирах 25-27, до 30 градусов! А этого не должно быть. Вот счетчики и заставят и наладку серьезнее работать, и КСК с жителями следить за лишним перегревом. Экономия будет.
Не будем принимать доступных мер — так и будем греть атмосферу за наши деньги и ждать «глобального потепления».
В.П. Жолудев, член областного совета ветеранов энергетики
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32621 материалов.
Посетители оставили 188667 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Системы жизни обеспечения только предатель родины мог передать в частную собственость
Потому что очистные ТЭЦ и линии электро передачь первоочередные обьекты для терористов
Взрыв трех линий электро передач
Взрыв в трех трудно доступных местах водопровода подачи холодной воды с очестных на ТЕЦ и взрыв в трех местах тепломагистралей уничтожит любой город Казахстана зимой в погоду -15 градусов
Потому что на устронения последствий этих взрывов потребуется 15 часов
За это время перемерзнут и разорвутся льдом 25% магистральных тепловых труб потому что сбросить воду со всех труб в домах и на магистралях не возможно будет
Из за вертикальных компенсаторов
ТЭЦ без подпидки холодной водой вынуждена будет остановить все котлы
Запустить их не возможно будет до полной ликвидации повреждений
Этот сценарий известен всем кто служил в армии СССР
А значит терористы его уже планируют
И после терактов провительство Казахстана имело полное право на исправления ошибок
И национализировать все объекты жизни обеспечения без возмещения ущерба инвесторам на основание того что они не способны обеспечить охрану и технический регламент систем жизни обеспечения
И передать все эти обьекты на баланс военезированным подразделениям инжинерных войск и ЧС
Ванга предсказывала что апокалепсис начнется тогда когда на воде люди начнут делать бизнес
Мы платим огромные деньги на содержание Армии Казахстана которая сейчас не исполняет функции защиты населения Казахстана от терактов деверсий
Я считаю военные должны обслуживать системы жизни обеспечения
Это сократит расходы на содержания армии Так как госсударство пересьанет платить огромные деньги за тепло электро энергию которую потребляют военные обьекты
vas
14 января, 2017 в 10:49
Оно конечно все правильно. Вот только ККС сугубо частное предприятие (кстати, не казахстанское, не смотря на название), и ремонтировать за счет налогоплательщиков оборудование, составляющее активы предприятия, как минимум коррупционно. Оно должно ремонтироваться за счет прибыли компании или заемных средств. Но прибыль уходит, а дыры латают потребители, за свой счет. А потом еще оплачивают работу отремонтированного за их же счет оборудования…
Иностранец
14 января, 2017 в 14:44
Пусть В.П. Жолудев попробует поставить внутриквартирные счётчики тепла, а потом уже разводит демагогию. Я согласен. что внутриквартирый прибор мой, и я его обязан ставить за свой счёт. А вот общедомовой мне не нужен. Он нужен монополисту. Вот пусть и ставит и контролирует. Хочется как в Европах? Так съездите в Теплотранзит господин В.П. Жолудев. И узнайте, что нужно, чтобы обзавестись внутриквартирными счётчиками тепла, чтобы было как в цывилизации. А пока у нас будет ещё лет сто, как в Мозамбике. Не хочет монополист чтобы Вы экономили, он хочет все потери внутридомовые повесить на Нас с Вами. И поэтому сделали правила, по которым чтобы поставить внутриквартирый счётчик тепла, нужно переделать всю систему отопления в доме. Вот вам и Цывилизация господин инженер.
Да уш!!!
14 января, 2017 в 19:35
Никто специально назло никаких правил не придумывал. Внутриквартирный счетчик в домах с привычной системов разводки отопления установить просто невозможно. Что вы за сантехник если элементарных вещей не знаете?
Счетчик на квартиру можно установить лишь тогда, когда система отопления квартиры выполнена по горизонтальной схеме — обособлена от систем отопления других квартир. В этом случае все отопительные приборы в квартире получают теплоноситель от одного, индивидуального для этой квартиры теплового ввода, от одной пары стояков подачи теплоносителя.
В новых домах такая система реализуется и счетчики ставятся.
Тайгер
16 января, 2017 в 11:31
почему не возможно?
возможно, только с учетом наших любителей на всем откатить будет дорого.
на каждый радиатор отопления ставится датчик , который измеряет температуру и количество прошедшей через радиатор воды. Данные отправляются на прибор учета, который и ведет фиксацию.
Подобные решения и стоят в развитых странах, но не в тех Гондурасах и Мозамбиках
vasya
16 января, 2017 в 14:36
Ссылочку пожалуйста на такие системы!
Это не датчик должен быть, это счетчик на каждый радиатор нужен, в котором два датчика на входе и на выходе и их показания объединяет счетчик. Помимо цены и обслуживания данной системы (если в 3к квартире например 4 радиатора и полотенцесушитель) еще сразу вопрос с трубами внутри квартиры возникает, у них тоже есть теплоотдача.
Вообщем сами вы в глаза такую систему не видели.
Тайгер
16 января, 2017 в 17:52
Умник Вы наш бумажный. Препоны есть. Вопрос.
1.Почему нельзя переделать одну квартиру в доме и зарегистрировать?
2.Печему нельзя переделать квартиры по одному стояку в доме и зарегистрировать?
3. Почему нельзя переделать систему отопления в одном подъезде и зарегистрировать?
4. Почему ограничивается контурами дома, а не подъезда, или квартиры.
Да уш!!!
16 января, 2017 в 21:02
Умник вы наш туалетно-вантузный.
1. Одну квартиру вы не сможете переделать, не пуская через свою квартиру транзитом трубы для других квартир.
2,3,4 По одному стояку, подъезду тоже не всегда можно переделать, вернее даже сказать в редких случаях можно переделать. Когда у вас подача по вашему стояку или подъезду, а обратка по соседнему стояку и подъезду или наоборот, то без транзита труб для соседей вы опять же не обойдетесь.
Тайгер
17 января, 2017 в 09:28
.
Тайгер
17 января, 2017 в 10:46
Снова король ковыряния карандашом в носу всё попутал! Объясню для тех кто не догоняет и для короля отдельно.
1. Провожу по подъезду два стояка, до своего этажа.
2. Ставлю вентеля и вуаля.
3. Переделываю свою систему внутриквартирную.
И снова закрадывается вопрос. Так почему я не могу зарегистрировать? Ведь я ничего не нарушил. Так?
Или король инженерного кабинета не знает ответа?
Для чего мне трубы через соседей, когда есть подъезд?
Делаем систему для одного стояка квартир, по такой же схеме. Схема, как в новостройках.
А я то знаю почему не разрешают, но вот хочу чтобы гений бумажной анонимки мне ответил на этот вопрос.
Да уш!!!
17 января, 2017 в 23:36
Господин «гляжу в книгу вижу фигу». Читай 5 раз подряд, потом еще 5 раз с перерывом. Я подозревал что работа с фекалиями дурно влияет на мозг, но не подозревал что настолько.
Тебе трубы через соседей не нужны. Соседям через тебя нужны, если ты только себе делаешь. Если даже на стояк всем делаешь, то соседнему стояку трубы через вас нужны. Об этом и было написано до этого, но до тебя не дошло, но я понимаю, работа сказывается на сообразительности. Все эти транзитные трубы тоже учавствуют в обгореве твоего хлева. И соотвественно не будут оплачиваться.
Далее, в домах где реализована эта система, помимо квартирных счетчиков стоит и общедомовой. Из показателей общедомового отнимаются показатели квартир и остаток разбрасывается на всех пропорционально, это отопление подвала и подъездов.
Понятно что тебе хочется так, как тебе хочется и все кто мешает враги, вон даже мозги отключаются и не хотят вникать в смысл написанного, тогда строй или покупай себе отдельный хлев и будет тебе счастье.
Тайгер
18 января, 2017 в 12:23
Сразу видно, диванный эксперт приклеился к стулу на работе и не то что в сортир сходить, ему загуглить лень, что есть изоляция для труб. Которая препятствует теплоотдаче. Но ведь при проектировании теплоизоляцию не проектируют. Да и зачем!? Ведь жильцов можно потом обязать, а съэкономленные денежки попилить с подрядчиком. Там съэкономили. тут съэкономили, построили Бесобу?
Теплоизолируйте свой карандаш, чтобы в руку не помещался, и даже не думайте больше о глупостях, тем более не пишите об этом.
Да уш!!!
18 января, 2017 в 16:06
И с какого перепугу, соседнему стояку нужны трубы через меня? Диванный экперт перетрудился, когда искал квартиру, или моск застудил? Возьмите отпуск. Деньги то есть с попиленных подвальных теплоизоляцый.
Только это всё лирика, и варианты есть чтобы сделать. А вот не зарегистрирует никто. Почему? Король самолётиков макулатурных. Объясните, почему?
Да уш!!!
18 января, 2017 в 16:11
Кстати как король трубопровода, могу со всей ответственностью заявить. Что фекалии не могут пойти у меня через край, а вот Вам пора уже вызвать сантехника. Первые симптомы уже появились. Неприятный такой запашок. Это я как спецыалист вас говорю. Так и разлагаться начнёт, если меры не принять.
Да уш!!!
18 января, 2017 в 16:18
Все уже написано до этого и объяснено. И про трубы для соседей и про теплопотери в доме. И формула дана как читать посты чтобы дошло. Но видимо и на саму формулу силы интеллекта нехватило.
Если у сантехника теплоизоляции убирает 100% теплопотерь, то этот сантехник либо неуч, либо туповат, на что также указывает неспособность его мозга усвоить информацию которую он читает. Но туповатые люди это не всегда плохо, они бывают очень даже ничего, когда осознают свои способности, а вот когда они не только туповаты, но и считают себя черезвычайно умными, то этот случай очень тяжел и слабо излечим. Может лечится не словами, а только через хорошие тумаки. На стройках этот метод мной хорошо опробован и могу сказать, что реально действует. Очень бы хотелось проверить этот метод и на тебе. Что скажешь? Готов выродить чтото более смелое чем поток фекалий который тут из тебя извергается?
Тайгер
18 января, 2017 в 16:53
Тайгер. Если Вам до сих пор непонятно, что потребитель, это не дом. Это моя жилплощадь, и я не обязан платить за потери в теплоносителе, вне моей квартиры, в местах общего пользовани, то мне не о чем говорить с Вами. Про потери я знаю не хуже вас. Для этого и ставят общедомовой счётчик. Чтобы эти потери потом разделить на всех. Так же как со светом.
Вам больше нечего сказать, Вы теперь произвели рассчёты и ссылаетесь на потери. Но потери есть во сех системах и в новостройках тоже. Если уж ставить счётчики тепла, то на те дома, где система соответствует. Или принуждать, чтобы люди меняли разводки и ремонтировали подвалы.
Только когда люди, проживающие в одном подъезде, увидят. что я. переделав себе систему отопления и поставив теплоприбор, плачу за отопление меньше их. Тогда и они задумаются о переделке. А так с мёртвой точки не сдвинется.
А вот ещё объясните. У меня трубы новые, стоит общедомовой счётчик. Рвануло совсем в другом крыле дома, там вентеля не работают, пришлось сливать весь дом. А счётчик посчитал потерю и на всех разделили. Справедливо? Я значит с соседей деньги собрал, свои вентеля в подвале поменял, а кто-то ничерта не делал, а я платить должен за их бардак и их потери? Так что герой мемуаров бумажных, тут палка о двух концах с вашими приборами. А я прибор на них ложил, потому что понял, что всё это нам не выгодно. Съэкономишь копейку, а потеряешь тысячу. Не может стоять один общедомовой счётчик в доме. должны быть и поквартирые. Иначе эта система не будет правильной и справедливой.
Ибо нефик
18 января, 2017 в 18:56
Канцелярскому товарищу нечего сказать. И он переключился на теплопотери. Теплопотери везде есть и будут. Для этого и должен быть контроль на входе в квартиру. Тем более, моя квартира находится в торце дома, и тепла, до нас доходит меньше. Так почему я должен платить как все? Кто-то кучу секций поставил, вместо 10ти пятнадцать. в каждой комнате, а платим одинаково.
Потери по стояку пластмассовому ничтожны, по сравнению с дополнительными секциями на радиаторах.
Думайте и дальше, что вы умнее меня. А я считаю все ваши доводы, детским лепетом. Лишь бы не делать. как положено. А делается всё в угоду монополисту. ещё и на нас взваливают оплату.
Да уш!!!
18 января, 2017 в 19:05
А когда по существу сказать уже ничего не можем. То начинаем на личности переходить? Вы же знаете где я живу, в чём проблема? Упорный всегда добивается своего.
Да уш!!!
18 января, 2017 в 19:11
Кстати монополист обязан довести услугу до потребителя. А потребителем не является ни дом, ни подвал. Потребитель, это моя частная собственность, то есть квартира. Может завтра монополист скажет, что и трубы во дворах не его, а наши. и мы будем ещё и за потери в них платить?
Да уш!!!
14 января, 2017 в 19:39
Вроде бы все взрослые люди, в том числе и в правительстве Казахстана. Но вот очевидная ситуация: что бы уничтожить любой город нашей страны достаточно 3 кг взрывчатки. Террористы подрывают, зимой, 2, 3, 4, опоры линий электропередачи, от которых подключены жизниобеспечивающие узлы города и привет, город тупо сдохнет. Нет, конечно, начнется работа всяких разных штабов, которые каждый час будут сообщать как они успешно борются с последствиями тер.атак, но по факту всё встанет, ибо профессионалов уже почти всех выжили, а родственники может и хотели бы, что — то исправить , но не могут.
Это я
15 января, 2017 в 02:21
Все эти ТОО -огромные коррупционные кормушки!!!И ни кто их не прикроет.
Дмитрий
15 января, 2017 в 17:24
» Вон, в развитых странах, куда мы и стремимся, уже давно и общедомовые, и даже квартирные счетчики тепла — обязательное дело.»
Тут малость неточность…
В большинстве т.н. «развитых странах», вообще нет такого понятия, как ЦЕНТРАЛЬНОЕ отопление, ТЭЦ. Ну нет в Европе такой зимы как у нас — там климат мягче и необходимости в центральном отоплении нет.
Хрупкий орех
16 января, 2017 в 11:08