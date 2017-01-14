Миссия выполнима?

Как работает единственный в Караганде приют для животных

По улицам нашего города скитаются сотни бездомных животных. Они прячутся на теплотрассах и в подвалах, питаются на помойках. Иногда люди, проходящие мимо, приносят им еду. Нередко – отравленную. Впрочем, куда чаще собаки и кошки умирают от голода, болезней, аварий и зимней стужи. И только самые удачливые из них находят новых хозяев.

Люди и звери

Мало кто знает, что в Караганде работает приют для бездомных животных. Почти у каждого оказавшегося в этом приюте питомца — своя печальная история. Чаще всего они оказываются на улице по вине бывших хозяев. Их выбрасывают на улицу, потому что надоели, из-за плохого характера или переезда. Приют для животных волонтёрам помог открыть карагандинский бизнесмен, имя которого хранят в секрете. Этот человек помог купить дачу за городом, где и расположился приют. Адрес, кстати, тоже тщательно скрывают. Зоозащитники знают — стоит только его опубликовать и коробки с котятам и щенками будут нести постоянно, а ведь уже сейчас приют переполнен.

Стоит только попасть во двор, и вас тут же окружает десяток щенков и маленьких собачек. Они не лают и не кусаются, только ждут, когда их погладят. Днём они гуляют во дворе, а ночуют в небольшом здании – раньше там была баня. Ещё четверо взрослых псов живут в будках и на привязи. Двое из них абсолютно слепы. У них мягкая шерсть, хороший слух и покладистый характер, но этот приют их последние пристанище. Шанс найти для них новый дом крайне невелик. Ещё одну собаку бросил хозяин. Привязал к остановке и ушёл.

— У нас живёт собака Чапа, она практически народная любимица,- рассказывает волонтёр приюта Чинара.- Три года она жила на остановке, с ней дети играли, прохожие ее кормили. Когда мы Чапу забрали, нам бабушки стали звонить и грозиться вызвать полицию. Мол, мы незаконно забрали собаку. Но почему-то про отстрел никто не вспоминает. Ещё у нас живёт Звёздочка, у неё вместо лапки – крылышко. Видимо в утробе лапа не развилась, и ещё у неё глаза нет. Для неё мы едва ли найдём хозяев.

В приюте до сих пор находится и собака по кличке Пулька. У нее была большая опухоль, свисавшая до пола.

— Хозяева её не лечили, — рассказывает Чинара историю Пульки.- Думали, сама умрёт. Мы, когда её забрали, повезли к ветеринару, он так и сказал, что лечить её бесполезно. Но другой ветврач помог. Пульке сделали операцию, выяснилось, что это была вовсе не опухоль, а грыжа. Органы просто скрутило и они опустились в эту грыжу. У собаки были страшные боли и недержание, и в туалет она с трудом ходила. Сейчас она уже восстановилась после операции. А когда её хозяйка узнала об этом, сразу же начала звонить и требовать животное обратно. Грозилась, что приедет, найдёт нас. Я ей сказала, что искать не надо, мы и сами можем приехать. Но она исчезла.

У самих волонтёров дома живёт до десятка кошек, их всех невозможно одновременно держать в приюте или пристроить в новый дом.

— Мы уже сейчас не принимаем животных в приют, их и так слишком много. А найти новых хозяев не так просто. Иногда бывают неудачи. Я, например, пристраивала кота, — вспоминает Чинара. — Пришла девушка, рассказала, как она любит животных и волонтёрам помогает. А через несколько дней я увидела фото этого кота на одном из форумов. Он опять оказался на улицу, причем с перебитой спиной. Тут же начала ей звонить, спрашивать как там кот, девушка твердила, что всё прекрасно. Я попросила прислать его фото, где с ним всё прекрасно. Она бросила трубку и больше на звонки не отвечала. Кота я забрала, вылечила, но он теперь всегда в памперсах ходит…

Кошки обитают в тёплом здании, новоприбывшие попадают в клетки на карантин. Больные тоже там оказываются. Все животные ищут человеческого внимания. Стоит только подойти к клеткам, как они тут же начинают мяукать и урчать. Клеток на всех не хватает, и некоторые кошки гуляют по даче. Они тоже настойчиво требуют их погладить.

— Это у нас «Кошкин дом», мы собак изначально брать не хотели. Но так получилось, что стали. А куда их девать? Все кошки и коты у нас стерилизованные, пролеченные и едят обычную еду, а не сухой корм. У таких найти дом шансов больше. Если у животного есть хоть один шанс из ста, мы его даём. Усыпляем очень редко.

Помимо животных в приюте постоянно живёт дядя Саша. Он и следит за всем зверинцем, отапливает помещения и сторожит дачу. Его сюда пристроил Клуб добряков, своего дома у дяди Саши уже давно нет.

Как помочь?

Этот приют, как и все волонтёрские группы, существуют исключительно за счёт пожертвований карагандинцев. Помощь в приюте нужна постоянно, как финансовая, так и физическая. Хрупкие девушки не смогут сами поставить заборы или собрать клетки. А у дяди Саши очень слабое зрение, да и руки уже не те. Сами волонтёры напряжённо ждут весны.

— Весной сюда вернутся люди, с детьми, — вздыхает Чинара. — А тут мы с собаками. Нас уже предупредили, что будут проблемы. В дачном сообществе, вроде, как и не против нашего дела, но только не здесь. Так что нам нужен забор по периметру дачи и вольер для щенков. Иначе не ясно, что мы будем делать.

В приюте постоянно требуются лекарства, еда, а недавно засорился септик и теперь не работает туалет. Помимо этого на даче нет воды и эту проблему пока никак не решить.

— Были бы деньги, мы бы смогли договориться, чтобы свет нам провели. Так-то зимой его на дачах нет, — говорит Чинара. — Теперь вот септик засорился, никто не берётся его чистить. Воду мы возим с водокачки сами. Наливаем в большие бочки.

Волонтёрам часто предлагают работать на государство. Денег будет больше и обустройство лучше. Но Чинара говорит, что с государством приют работать никогда не станет.

— Мы сейчас занимаемся оформлением фонда. Это трудоёмко, но мы сделаем. А на государство работать мы не будем. Они навяжут нам свои правила и требования. Например, будут усыплять всех животных по истечении трёх месяце. Это для нас категорически неприемлемо.

Решение проблемы

В Казахстане гуманное отношение к животным не самая популярная тема. На этом не заработаешь. Закон, охраняющий животных, работает в редких случаях. И единственная мера для уменьшения количества бездомных собак и кошек — отлов.

— Мы не против отлова, — говорит Чинара. – А как быть, если государство не видит другого решения проблемы? Как регулировать их численность? Создавать программы по стерилизации или чипированию? Но на это наше государство не пойдёт. По крайней мере, сейчас. Отлов и дальнейшее убийство единственное решение.

Волонтёры прекрасно понимают, что люди могут бояться бездомных собак, которые собираются в стаи. Голодные и злые они резко реагируют на прохожих.

— Тут ясно, что люди за детей боятся и за себя. Но послушайте, к вам, ни одна собака сама не подойдёт. Нужно детям объяснять, что трогать их нельзя, что бросать камни в собак нельзя, нельзя пытаться их дразнить. Озлобленные животные это опасно, но если ты и сам ведёшь себя глупо, то кто потом виноват?