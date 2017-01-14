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Как работает единственный в Караганде приют для животных
По улицам нашего города скитаются сотни бездомных животных. Они прячутся на теплотрассах и в подвалах, питаются на помойках. Иногда люди, проходящие мимо, приносят им еду. Нередко – отравленную. Впрочем, куда чаще собаки и кошки умирают от голода, болезней, аварий и зимней стужи. И только самые удачливые из них находят новых хозяев.
Люди и звери
Мало кто знает, что в Караганде работает приют для бездомных животных. Почти у каждого оказавшегося в этом приюте питомца — своя печальная история. Чаще всего они оказываются на улице по вине бывших хозяев. Их выбрасывают на улицу, потому что надоели, из-за плохого характера или переезда. Приют для животных волонтёрам помог открыть карагандинский бизнесмен, имя которого хранят в секрете. Этот человек помог купить дачу за городом, где и расположился приют. Адрес, кстати, тоже тщательно скрывают. Зоозащитники знают — стоит только его опубликовать и коробки с котятам и щенками будут нести постоянно, а ведь уже сейчас приют переполнен.
Стоит только попасть во двор, и вас тут же окружает десяток щенков и маленьких собачек. Они не лают и не кусаются, только ждут, когда их погладят. Днём они гуляют во дворе, а ночуют в небольшом здании – раньше там была баня. Ещё четверо взрослых псов живут в будках и на привязи. Двое из них абсолютно слепы. У них мягкая шерсть, хороший слух и покладистый характер, но этот приют их последние пристанище. Шанс найти для них новый дом крайне невелик. Ещё одну собаку бросил хозяин. Привязал к остановке и ушёл.
— У нас живёт собака Чапа, она практически народная любимица,- рассказывает волонтёр приюта Чинара.- Три года она жила на остановке, с ней дети играли, прохожие ее кормили. Когда мы Чапу забрали, нам бабушки стали звонить и грозиться вызвать полицию. Мол, мы незаконно забрали собаку. Но почему-то про отстрел никто не вспоминает. Ещё у нас живёт Звёздочка, у неё вместо лапки – крылышко. Видимо в утробе лапа не развилась, и ещё у неё глаза нет. Для неё мы едва ли найдём хозяев.
В приюте до сих пор находится и собака по кличке Пулька. У нее была большая опухоль, свисавшая до пола.
— Хозяева её не лечили, — рассказывает Чинара историю Пульки.- Думали, сама умрёт. Мы, когда её забрали, повезли к ветеринару, он так и сказал, что лечить её бесполезно. Но другой ветврач помог. Пульке сделали операцию, выяснилось, что это была вовсе не опухоль, а грыжа. Органы просто скрутило и они опустились в эту грыжу. У собаки были страшные боли и недержание, и в туалет она с трудом ходила. Сейчас она уже восстановилась после операции. А когда её хозяйка узнала об этом, сразу же начала звонить и требовать животное обратно. Грозилась, что приедет, найдёт нас. Я ей сказала, что искать не надо, мы и сами можем приехать. Но она исчезла.
У самих волонтёров дома живёт до десятка кошек, их всех невозможно одновременно держать в приюте или пристроить в новый дом.
— Мы уже сейчас не принимаем животных в приют, их и так слишком много. А найти новых хозяев не так просто. Иногда бывают неудачи. Я, например, пристраивала кота, — вспоминает Чинара. — Пришла девушка, рассказала, как она любит животных и волонтёрам помогает. А через несколько дней я увидела фото этого кота на одном из форумов. Он опять оказался на улицу, причем с перебитой спиной. Тут же начала ей звонить, спрашивать как там кот, девушка твердила, что всё прекрасно. Я попросила прислать его фото, где с ним всё прекрасно. Она бросила трубку и больше на звонки не отвечала. Кота я забрала, вылечила, но он теперь всегда в памперсах ходит…
Кошки обитают в тёплом здании, новоприбывшие попадают в клетки на карантин. Больные тоже там оказываются. Все животные ищут человеческого внимания. Стоит только подойти к клеткам, как они тут же начинают мяукать и урчать. Клеток на всех не хватает, и некоторые кошки гуляют по даче. Они тоже настойчиво требуют их погладить.
— Это у нас «Кошкин дом», мы собак изначально брать не хотели. Но так получилось, что стали. А куда их девать? Все кошки и коты у нас стерилизованные, пролеченные и едят обычную еду, а не сухой корм. У таких найти дом шансов больше. Если у животного есть хоть один шанс из ста, мы его даём. Усыпляем очень редко.
Помимо животных в приюте постоянно живёт дядя Саша. Он и следит за всем зверинцем, отапливает помещения и сторожит дачу. Его сюда пристроил Клуб добряков, своего дома у дяди Саши уже давно нет.
Как помочь?
Этот приют, как и все волонтёрские группы, существуют исключительно за счёт пожертвований карагандинцев. Помощь в приюте нужна постоянно, как финансовая, так и физическая. Хрупкие девушки не смогут сами поставить заборы или собрать клетки. А у дяди Саши очень слабое зрение, да и руки уже не те. Сами волонтёры напряжённо ждут весны.
— Весной сюда вернутся люди, с детьми, — вздыхает Чинара. — А тут мы с собаками. Нас уже предупредили, что будут проблемы. В дачном сообществе, вроде, как и не против нашего дела, но только не здесь. Так что нам нужен забор по периметру дачи и вольер для щенков. Иначе не ясно, что мы будем делать.
В приюте постоянно требуются лекарства, еда, а недавно засорился септик и теперь не работает туалет. Помимо этого на даче нет воды и эту проблему пока никак не решить.
— Были бы деньги, мы бы смогли договориться, чтобы свет нам провели. Так-то зимой его на дачах нет, — говорит Чинара. — Теперь вот септик засорился, никто не берётся его чистить. Воду мы возим с водокачки сами. Наливаем в большие бочки.
Волонтёрам часто предлагают работать на государство. Денег будет больше и обустройство лучше. Но Чинара говорит, что с государством приют работать никогда не станет.
— Мы сейчас занимаемся оформлением фонда. Это трудоёмко, но мы сделаем. А на государство работать мы не будем. Они навяжут нам свои правила и требования. Например, будут усыплять всех животных по истечении трёх месяце. Это для нас категорически неприемлемо.
Решение проблемы
В Казахстане гуманное отношение к животным не самая популярная тема. На этом не заработаешь. Закон, охраняющий животных, работает в редких случаях. И единственная мера для уменьшения количества бездомных собак и кошек — отлов.
— Мы не против отлова, — говорит Чинара. – А как быть, если государство не видит другого решения проблемы? Как регулировать их численность? Создавать программы по стерилизации или чипированию? Но на это наше государство не пойдёт. По крайней мере, сейчас. Отлов и дальнейшее убийство единственное решение.
Волонтёры прекрасно понимают, что люди могут бояться бездомных собак, которые собираются в стаи. Голодные и злые они резко реагируют на прохожих.
— Тут ясно, что люди за детей боятся и за себя. Но послушайте, к вам, ни одна собака сама не подойдёт. Нужно детям объяснять, что трогать их нельзя, что бросать камни в собак нельзя, нельзя пытаться их дразнить. Озлобленные животные это опасно, но если ты и сам ведёшь себя глупо, то кто потом виноват?
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Дай Бог этим людям крепкого здоровья, и тому кто открыл этот приют! Я бесконечно рада за животных, которые попадают в добрые руки! пусть у каждого из них появится любящий хозяин! Спасибо огромное за такой труд!
maddy
14 января, 2017 в 10:55
Я верю, что адекватных людей больше в нашем обществе! Спасибо вам за добрые слова!
Елена
14 января, 2017 в 18:27
Напишите, куда можно продукты для животных приносить, либо перечислить деньги.
лиса
14 января, 2017 в 11:50
http://instagram.com/pomoch_jivotnim_krg
Елена
14 января, 2017 в 18:26
Какие молодцы!
Опубликуйте пожалуйста реквизиты для помощи.
Абырвалг
14 января, 2017 в 13:43
http://instagram.com/pomoch_jivotnim_krg
Ефросинья
14 января, 2017 в 17:32
Приют, который скрывает свое местонахождение, городу не нужен.Это личное доброе дело волонтеров, но это не приют. Он бесполезен в масштабах города.
...
14 января, 2017 в 14:38
Вы поймите,стоит только сказать адрес и тут же его завалят котятами и собаками….а их пачками выкидывают и не сожалеют.
алёнка
14 января, 2017 в 15:31
Аленка, а я эти пачки вижу.Куда их девать?
...
14 января, 2017 в 18:10
Они хоть что то сделали .. на то что другие волонтеры не один год собирали деньги,ОО Верный друг в частности .. два раз был сбор денег на приют .. в итоге нм денег ни приюта .. так что когда идёт от сердца это сразу видно ..
Ефросинья
14 января, 2017 в 17:35
это вы бесполезны.
Нервная
14 января, 2017 в 23:17
Приют должен быть мобильным, туда можно позвонить и получить быструю помощь. ТАКОМУ ПРИЮТУ Я ЕЖЕМЕСЯЧНО СОГЛАСНА ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ.Но не неизвестно кому и неизвестно где — это странно.Я понимаю, что всем не поможешь, но мне бы хотелось помогать приюту, в который в любой момент можно позвонить, привезти животное или за ним срочно приедут.А так — это не приют. Да я там согласна даже помогать!!!
...
14 января, 2017 в 14:45
Вы просто не понимаете суть проблемы в скрывание место нахождения , многие бессовестные люди будут подкидывать туда своих домашних животных!
Ефросинья
14 января, 2017 в 17:31
Да куда уж мне понять. Сегодня у магазина «Южный» была участницей такого события.У магазина сидел черный пес в наморднике , который был перевязан скотчем. Мордочка тоже скотчем перетянута.Люди собрались вокруг, есть неравнодушные! 2 девушки нашли ножницы, я подключилась, срезали все это.Потом стали искать хозяина, появился непонятно кто — собака за ним идет, а он не признается, что хозяин. Собака пытается сходить — оттуда кровь. Девушка стала звонить в так называемый приют Чинаре, а та предложила выложить фото в вацап. Вот и вся помощь истекающей кровью собаке. Мужчина, молодец, предложил провести пса и погреться возле машины, я могла взять только до приезда волонтеров из приюта.Но собака никому не нкжна. А пса срочно нужно в ветлечебницу. Я плакала навзрыд. В итоге вернулся непонятно кто он собаке и сообщил, что кровь от костей. Поманил пса, и тот поплелся за ним. Умирать.
...
14 января, 2017 в 17:50
Все чем вы могли помочь это плакать навзрыд ? Вы думаете Чинара волшебница без семьи,ребёнка и других животных ?! Помогли бы сами ..
Василиса
14 января, 2017 в 18:23
Чем я могла помочь? Взять домой предложила до приезда волонтеров.У меня дома есть животные. Вы же не знаете. Легко говорить, не оказавшись в такой ситуации.
...
14 января, 2017 в 18:42
поверьте … у волонтеров живут дома десятки животных. это тоже не легко. а вообще люди любят делать добро чужими руками , что же вы сами не помогли …
Нервная
14 января, 2017 в 23:20
Здраствуйте,… Имя бы не помешало для общения. Скажите вы дословно слышали ,что ответила Чинара? Это же глухой телефон получается. Вы оговорили человека, которого даже не знаете. Вы знаете сколько сил положила эта женщина на создание того,что сейчас есть. Свяжитесь с ней напрямую и узнайте все из первых рук. http://instagram.com/pomoch_jivotnim_krg Спросите также ,что она ответила на тот звонок. А так говорить, это просто возмутительно!!!
Ведь какой бы злой хозяин не был, это хозяин собаки. И забирать у хозяина -это подсудное дело! Надо обращаться в милицию. Для этого надо адрес хозяина. Почему вы не проследили ,где он живет? Чтобы предпринимать дальнейшие шаги.
Елена
14 января, 2017 в 18:25
Елена, я не разговаривала с Чинарой.Нет! Я поняла это из разговора девушки, которая звонила в приют. Потому что она стала фотогиафировать собаку
...
14 января, 2017 в 18:46
Да, виновата, не проследила.
...
14 января, 2017 в 19:49
Я за государственные приюты.
...
14 января, 2017 в 17:51
В гос приютах если в течении трёх мес животное не отдаётся,его усыпляют..
Василиса
14 января, 2017 в 18:23
пожалуйста, это ваш выбор. Помогайте там. Кстати у нас есть государственный приют в городе ?
Елена
14 января, 2017 в 18:29
Нет у нас госприюта в городе. Но раз взялись волонтеры за такое серьезное дело, то не надо прятаться. А позвать людей на помощь!
...
14 января, 2017 в 18:50
нашему государству глубоко по фигу на животных. нет и видимо не скоро появится
Нервная
14 января, 2017 в 23:21
у нас как всегда что-то перепутано нужны приюты для людей а затем для животных вы никогда не видели в приёмных покоях больниц где то в предбаннике лежащих людей которых привезла милиция и их оставили на ночь чтобы не замёрзли а так моя жена взяла с улицы кота и все прибамбасы (стерилизация прививки итд) попробуйте последовать
len1214
14 января, 2017 в 18:47
Они пытаются пристроить, проводят выставки.Меня удивило, что так мало взяли животных в прошлый раз.Люди не хотят ответственности, затрат на питание животного, ветеринара. Народ очерствел и проходит мимо беззащитных животных. А иногда возьмут из приюта и выбрасывают.Надо отслеживать дальнейшую судьбу отданного животного. Я предлагала уже утопическую идею призвать спецслужбы города отловить всех бродяжек , а приюту «Кошкин дом » их раздать жителям Караганды. Но для этого каждый из нас должен понимать, что он делает доброе дело ради покоя своей души. Кроме этого, всех животных, проживающих с хозяевами зарегистрировать ( ветслужбы и личная сознательность). И на улицах исчезнут бродячие и больные животные.В идеале…
Янина
14 января, 2017 в 19:40
Как-то вы уж очень странно рассуждаете.. «раздать жителям Караганды». А если у жителей в семье ребёнок, и у него аллергия на шерсть — не игрушечная, а серьёзная, до отёка лёгких — вы предлагаете вместо животного выкинуть на улицу ребёнка? А если житель на съёмной квартире живёт (а сейчас таких масса)? А если житель в командировках бывает неделями?..
Александр
14 января, 2017 в 19:56
Aлександр, ну это понятно, что есть исключения. Идея в том, чтобы люди поняли, что забота о беззащитном животном — это обязанность человека, поскольку мир подвластен людям, но не животным.Человек в большинстве случаев может себя прокормить, а животное в городе не может. А кто часто ездит в командировку — попросить присмотреть друзей — дома лучше , чем на холодной улице.
Янина
14 января, 2017 в 20:08
Каждый потенциальный заводчик кошек, должен быть морально готов к утоплению котят. А ваши сюси пуси тут не помогут. Чем больше приютов, тем больше выкидывают животных. А если животное взбесилось, то отстрел. Конечно жестоко топить котят и кутят, но должна появиться такая услуга в городе. Ведь не каждый решится утопить кроху, но обрекать на голодную смерть от лишая, тоже не есть гуд. Короче, всех не пристроите, ни в дома, ни в биляши.
Матроскин
14 января, 2017 в 21:46
вы что вообще говорите? топить котят ?вы в своём уме?вы бы ребёнка новорожденного тоже утопили бы? люди ау…. вы совсем с ума сошли? во всем мире кошки и собаки стерелизуются,это нормально . но вы видимо ещё на этапе каменного века.
Нервная
14 января, 2017 в 23:25
А стерилизовать разве не вариант ? Мы несколько лет топили котят , и поверьте это непросто ,психологическая травма на неделю вам обеспечена. А потом плюнули на материальные трудности и отдали 5000 ветврачу на стерилизацию и два года никаких проблем. Стерилизация — единственный выход.
лена
15 января, 2017 в 00:08