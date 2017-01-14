Пасмурная погода с осадками ждёт казахстанцев в выходные

На севере страны продолжатся метели, а на юге температура уже поднимается выше нуля.

Погоду в Казахстане по-прежнему определяют атмосферные фронты, которые несут осадки. Однако на смену фронтам придёт антициклон, сформировавшийся над Поволжьем и уже распространившийся на западные области республики. Сообщает Informburo.kz.

С этим антициклоном к 14 января ожидается кратковременное понижение температуры и прекращение осадков, сообщает «Казгидромет».

На севере страны снег, в Павлодаре в субботу метель, ветер до 20 м/с. Температура воздуха днём в Петропавловске и Павлодаре около –15°C. В Астане днём –12°C, ночью –17°C. Ночью с субботы на воскресенье в столице ожидается снег.

В Караганде оба выходных дня, по прогнозу синоптиков, пройдут без осадков: –16°C днём, до –24°C ночью.