Как временная регистрация повлияет на размер коммунальных платежей

Что касается коммунальных платежей, то временная регистрация не имеет к ним никакого отношения.

Руководитель Управления миграции ДВД города Астаны Гульвира Доненбаева рассказала, увеличатся ли коммунальные платежи из-за регистрации «временных жильцов» и смогут ли зарегистрированные квартиранты посягать на право собственности, передает МИА «Казинформ».

«Есть даже такое опасение, что, если временно зарегистрировать квартиранта, он сможет оспаривать права собственности. Но мы постоянно говорим, что временная регистрация не дает возможности для таких действий. Кроме того, будет указываться конкретный срок временной регистрации. По истечении срока человек будет автоматически снят с регистрации», — заверила Доненбаева.

По ее словам, что касается коммунальных платежей, то временная регистрация не имеет к ним никакого отношения, так как базы данных регистрационных органов и коммунальных служб никак не связаны между собой.

«Например, есть база документирования граждан Республики Казахстан. После регистрации все данные попадают в государственную базу данных физических лиц. В нее могут заходить все государственные органы.

База используется в повседневной работе. Для других целей использовать эти данные не разрешается. Компании, оказывающие коммунальные услуги, не могут заходить в эту базу данных», — сказала Гульвира Доненбаева.