Госслужащие смогут пройти собеседование по видеосвязи

По данным Агентства, это позволит людям не затрачивать дополнительное время на дорогу.

Госслужащие смогут пройти собеседование по видеосвязи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Государственные служащие корпуса «Б» смогут пройти третий этап аттестации в режиме видео-конференц-связи. По данным Агентства, это позволит людям не затрачивать дополнительное время на дорогу.

«Мы проанализировали расстояние от сел до районов, от районов до областных центров, куда должны прибыть служащие для прохождения собеседования, время, затрачиваемое на дорогу, а также состояние инфраструктуры. К примеру, в Карагандинской области наиболее отдаленным является Улытауский район (660 километров от областного центра). Время, затрачиваемое на дорогу из этого района до Караганды, составляет 11 часов. Количество служащих, подлежащих аттестации, — 177 человек. Следовательно, для прохождения собеседования в области служащему потребуется не менее трех рабочих дней. Поэтому для удобства предусмотрена возможность проведения собеседования посредством ВКС (видео-конференц-связь — прим. автора). Она имеется во всех районах страны. Ход собеседования будет фиксироваться с использованием средств аудио- или видеозаписи и четко регламентирован. С целью защиты прав служащих они могут ознакомиться с протоколом аттестационной комиссии под роспись», — говорится в информационном сообщении ведомства.