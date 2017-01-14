Почему на трассе Караганда-Астана застревают автомобили?

Оказалось, во всем виноват суровый климат и несознательные водители

В бураны на трассе на Астану то и дело застревают легковые автомобили и грузовой транспорт. Водители винят во всем службы, которые должны вовремя расчищать дорогу. А они, в свою очередь, кивают на автовладельцев, которые игнорируют сообщения ЧСников и отправляются за город в метель. Так кто же прав?

За последние три недели машины застревали на трассе Караганда-Астана три раза. Первый затор образовался в районе Осакаровки 20 декабря. Автомобили и грузовики, попавшие в снежный плен, никто не считал. Однако люди, застигнутые стихией, говорили примерно о тысяче застрявших на трассе машин. Официально дорога была закрыта, поэтому образовался многокилометровый затор. Водители и пассажиры сообщали журналистам, что спецтехники они не видели и, а значит, трассу никто не чистил.

Второй серьезный затор на дороге в столицу образовался 2 января. В этот день она была перекрыта. По оценкам очевидцев, со стороны Темиртау в пробке стояли сотни автомобилей. Проезд загораживали полицейские патрули. Правда, когда видимость улучшилась, транспорт двинулся в сторону Астаны, но только по одной полосе.

Третий сигнал о пробке на междугородней трассе поступил 4 января. Водители сообщали о десятках легковушек и фур, стоящих на дороге. Правда, некоторые машины разворачивались и уезжали в Караганду. Из-за бурана видимость была почти нулевая. Поэтому очевидцы могли недооценивать масштаб затора. Ради справедливости нужно сказать, что во все эти дни служба «112» рассылала сообщения об ухудшении погоды и перекрытии трассы от Темиртау до границы с Акмолинской областью.

Чтобы выяснить ситуацию с расчисткой трассы в столицу, корреспондент nv.kz обратился в карагандинский филиал РГП «Казахавтодор». Именно эта организация обслуживает дороги республиканского значения. Здесь нас заверили, что спецтехники для расчистки трассы от снега хватает. Основные трудности возникают из-за человеческого фактора и сурового степного климата.

— Для нашей области характерны низовые метели, — говорит главный специалист карагандинского филиала РГП «Казахавтодор». – Мы после Арктики стоим на втором месте по условиям снегоприноса с полей. В городе солнце светит, а в степи снег выдувается с полей и задерживается на полотне дороги. Понимаете, это характерная черта нашего резкоконтинентального климата степной зоны. Поэтому мы обеспечиваем обтекаемый профиль дороги. Мы косим траву, вырубаем кустарники, ничего не способствовало задержанию снега на проезжей части.

Вторая проблема заключается в том, что некому отбуксировывать заглохшие или брошенные на дороге автомобили и фуры. Они мешают работать снегоочистительной технике. А своих тягачей у «Казахавтодора» нет.

— Когда из-за метели закрывают дороги, некоторые машины оказываются в пути, — объясняет специалист РГП. — Люди не могут ехать дальше. Видимость плохая. Поэтому машины останавливаются, и их быстро заносит снегом. Так вот у нас проблема №1 – это то, что не производится отбуксировка такого транспорта. У нас нет тягачей. Мы не должны своими дорогостоящими специализированными машинами производить отбуксировку. Но мы вынуждены это делать. Когда мы отбуксировываем фуры, наша техника ломается. Мы от этого несем большой материальный ущерб. А у людей складывается впечатление, как будто машины застряли в снегу, потому что мы несвоевременно очистили дорогу.

В дорожной службе считают, что проблему с отбуксировкой должны решить власти нашей области. Нужно заключить договоры с автопарками, у которых есть тягачи. Правда, за аренду их техники придется платить. А у нас обычно на это денег не хватает.

— Часто бывает, что во время метели водители игнорируют указания полицейских патрулей и пытаются проехать, — рассказывают в «Казахавтодоре». — Так было в декабре 2015 года. Машины поехали, надеясь, что они проскочат, но не получилось. В результате образовался большой затор. А мы не могли дорогу очистить, потому что нам мешал скопившийся транспорт.

Напомним, весь прошлый год шла реконструкция трассы Темиртау-Астана. Дорожные строители меняли профиль дороги. А вокруг Осакаровки делали обход. Возможно, что проектировщики не учли климатических особенностей нашей местности. Потому новую дорогу чаще, чем раньше заносит снегом. Кроме того, вдоль трассы не хватает снегозащитных щитов. Их планируют установить нынешним летом.