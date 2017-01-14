На РТИ жителям двигающегося дома предложили выехать

Акимат решил не рисковать

Вчера поздно вечером сотрудники саранского акимата попросили выехать жителей дома 13, который трещит по швам. Речь о заброшенной пятиэтажке, где эксплуатируется только один подъезд. Люди, которым не повезло там жить, утверждают, что по ночам дом трясет. Они ощущают толчки. Однако внешне никаких изменений не наблюдается — кроме еле заметных трещин. Чиновники долго не верили жильцам. Но после трагедии в Шахане решили не рисковать.

Сегодня в 11 часов утра заместитель акима Сарани Кожухов провел сход с жителями. Объяснил, что переселение временное — на 10 дней. За это время специалисты должны выяснить причину возникновения трещин.

15 семей разъехались по родственникам и знакомым. Тем, кому не было, куда идти, предложили кровати в общежитии местной школы-интерната №7.

По информации акимата, полицейские дежурят у покинутого жильцами подъезда — охраняют оставленное в квартирах имущество. Сотрудники отдела ЖКХ ведут мониторинг за состоянием трещин в доме, следят за маяками. Специалистам поручено объезжать дом дважды днем и трижды — ночью.