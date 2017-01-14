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Акимат решил не рисковать
Вчера поздно вечером сотрудники саранского акимата попросили выехать жителей дома 13, который трещит по швам. Речь о заброшенной пятиэтажке, где эксплуатируется только один подъезд. Люди, которым не повезло там жить, утверждают, что по ночам дом трясет. Они ощущают толчки. Однако внешне никаких изменений не наблюдается — кроме еле заметных трещин. Чиновники долго не верили жильцам. Но после трагедии в Шахане решили не рисковать.
Сегодня в 11 часов утра заместитель акима Сарани Кожухов провел сход с жителями. Объяснил, что переселение временное — на 10 дней. За это время специалисты должны выяснить причину возникновения трещин.
15 семей разъехались по родственникам и знакомым. Тем, кому не было, куда идти, предложили кровати в общежитии местной школы-интерната №7.
По информации акимата, полицейские дежурят у покинутого жильцами подъезда — охраняют оставленное в квартирах имущество. Сотрудники отдела ЖКХ ведут мониторинг за состоянием трещин в доме, следят за маяками. Специалистам поручено объезжать дом дважды днем и трижды — ночью.
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Участковые очень интересуются — выселили куда? Регистрация есть на новом месте?
Александр
14 января, 2017 в 12:02
Месяц ещё не прошол. Но потные ручки чешутся.
Ибо нефик
14 января, 2017 в 21:49
Все что построено новое-уже априори рушится. Рушатся старые совковые дома. Ничего стабильного у нас уже скоро не будет. Войлочный домик за две штуки евро-скоро покажется за счастье. Регресс и откат.
02556
14 января, 2017 в 15:03
Как отапливается этот дом ??
Dalnoboy
14 января, 2017 в 19:45
Котельная у них
Анастасия Машнина
14 января, 2017 в 20:34
Не котельная. а котёл, в подвале. Это разные весчи Анастасия.
Ибо нефик
14 января, 2017 в 21:50
Вот ещё один интересный случай для инженера бумажника проектировщика. Сколько этому дому жить? https://www.nur.kz/1375554-dom-v-kokshetau-razvalivaetsya-pod-vetr.html
Да уш!!!
14 января, 2017 в 23:57