В Караганде к аттестации госслужащих выделили большой зал для тестирования

В новом установлено 43 компьютера, а в старом было только 16

Специально к предстоящей аттестации государственных служащих в Караганде нашли новый зал для тестирования. Его площадь составляет 152 квадратных метра. Старое помещение было гораздо меньше и в нем помещении стояло 16 компьютера. Теперь их 43. Это позволит принимать тестирование у 172 чиновников ежедневно.

Раньше госслужащие сдавали тестирование в кабинете Дома дружбы, что находится на Юго-Востоке. Новый же зал находится в здании, где расположен департамент по ЧС Карагандинской области. Его адрес: улица Мустафина, 6/4. Зал для тестирования оснастили глушителем сотовой связи и камерами видеонаблюдения. Списать правильные ответы будет невозможно. Потому что, как объясняют в департаменте по госслужбе, их не будет. Административные госслужащие корпуса «Б» не будут сдавать экзамен на знание законов. Им придется сдавать только тестирование на оценку личных компетенций. Цель предстоящей аттестации заключается в том, чтобы выявить потенциал чиновников для их дальнейшего развития и карьерного продвижения.

— По состоянию на 1 января текущего года штатная численность административных госслужащих корпуса «Б» в нашей области составляет 7422 единицы, — сообщил руководитель департамента по делам госслужбы Жандос Сарсенов. – Фактическая численность 6675 человек. По предварительным подсчетам аттестации подлежат 5098 человек, за исключением госслужащих, не подлежащих аттестации, то есть 1157 человек. На первом этапе аттестацию пройдут 38 человек, на втором – 3507 человек, на третьем – 1553 человек.

По итогам аттестации комиссия принимает одно из следующих решений: соответствует занимаемой должности и рекомендуется к повышению в должности, соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению в должности, не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению.

Госслужащий может обжаловать решение аттестационной комиссии, обратившись к руководителю своего ведомства или в суд. Эту и другую информацию сегодня, 14 января, озвучили во время визита в Караганду зампредседателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимовой. В здании областного акимата она провела встречу с карагандинскими чиновниками.

Фото пресс-службы департамента по делам госслужбы