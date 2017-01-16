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Это гораздо меньше, чем год назад
За три месяца, которые длится отопительный сезон, на теплосетях Караганды обнаружилось 297 дефектов. А вот годом раньше дыр в трубах было гораздо больше. Положительный эффект дают ремонты и реконструкции крупных тепломагистралей города. Таковы предварительные итоги работы, которые опубликовала компания «Теплотранзит Караганда».
«Одной из проблем, негативно влияющих на качество теплоснабжения и работу технологического оборудования, является отключения электроэнергии на насосных станциях, — сообщает пресс-служба компании-услугодателя. – Так за текущий период произошло 332 отключения на магистральных насосных станциях и 100 отключений на распределительных».
А вот жалоб от потребителей стало меньше. В основном, карагандинцы жалуются на некачественную горячую воду, что идет из крана, и низкую температуру в своих квартирах. Причина первой проблемы, по мнению услугодателя, заключается в некачественной подготовке внутридомовых систем к отопительному сезону. А что касается второй, то тут, считают в компании «Теплотранзит Караганда», виноваты потребители. Они, делая ремонт в своей квартире, частенько меняют схемы прокладки коммуникаций. От этого в квартирах становится холоднее, но, как правило, в соседних.
В связи с этим компания «Теплотранзит Караганда» разработала список рекомендаций:
— при подготовке к отопительному сезону качественно проводить регламентные работы (промывка, опрессовка);
— для недопущения появления неприятных запахов, при пользовании ГВС, проводить дезинфекцию как системы теплоснабжения, так и системы ГВС;
— при появлении неприятных запахов в период прохождения отопительного сезона провести повторную дезинфекцию внутридомовой системы теплоснабжения и системы ГВС;
— для комфортной температуры воздуха внутри квартир позаботиться об их утеплении, например, за счет устранения щелей в окнах и входных дверях. Процедура эта несложная, но от сквозняков избавляет и сохраняет тепло в доме.
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Мне вот интересно. Если услугодатель считает, чтох вода кристально чистая и портится уже во внутридомовых сетях. то хай их главный начальник отхлебнёт с элеваторного узла, или с тепломагистрали. И пьёт эту «нетехническую» воду в течении месяца.
Справедливо?
Нужно их привлечь за распространение заведомоложной информации. Достаточно провести независимый анализ воды в тепломагистрали и на выходе из крана. Уверен, различий не увидит только слепой.
Да уш!!!
16 января, 2017 в 22:34
Ты не заболел часом?
В первой половине поста намекаешь что отличий в воде в кране и в сети нет, а во второй заявляешь что отличия не увидит только слепой, т.е. они есть. Шизофрения присутствует, сходи в больничку.
Гражданин
17 января, 2017 в 06:37
Да ушы набежали минусов наставили
Гражданин
17 января, 2017 в 10:04
Просто много адекватов на сайте, которые поняли суть написанного.
Да уш!!!
17 января, 2017 в 13:11
Можно было не писать твой комент.
Свой коментарий я писал на эмоциях и когда отправил, только тогда заметил фшипку. Скажите спасибо модератору за то, что мы не имеем возможности исправить камент, хотя бы в первые пять-десять минут после публикации.
Да уш!!!
17 января, 2017 в 13:10
У психов все кругом виноватые и ненормальные.
Гражданин
17 января, 2017 в 15:05
Хочу рассказать случай. Делали мы промывку дома, по плану подготовки к зиме. Пришёл проверяющий с теплосетей. Посмотрел воду, прошедшую по дому, после промывки и заставил нас промывать дальше, так как вода грязная. Мурыжил нас два дня с этой грязной водой. Я попросил напарника. чтобы во время прихода проверяющего он пустил воду на сброс, не через дом. а напрямую. с трассы. Так проверяющий сказал. что вода снова грязная и мы плохо помыли дом. Так может вода чистая и проверяющий взятку хотел?
Как думаете читатели, чем закончилось? Откатили мы ему, или не откатили? Или нашли другой выход? А?
Да уш!!!
16 января, 2017 в 22:39
У тебя склероз развился? Ты эту свою историю уже третий раз тискаешь тут.
Гражданин
17 января, 2017 в 06:32
Второй. Только не думай, что тут новых читателей не прибавляется. для них написано. А ты дальше иди шлопай в ладоши и лижи подошвы на праздниках. А тебе так и будут всю жизнь втирать, что ты не прав и место твоё у п…
Да уш!!!
17 января, 2017 в 13:13
Место у п… твое по праву, тут это все знают, сам не раз признавался. Будешь отдавать его другим без заработка останешься.
Вообще весь твой комментарий опять же на больничку тянет. Ты сходи на всякий случай проверься. Хотя, никто так рьяно не отрицает свою ненормальность, как ненормальные.
Гражданин
17 января, 2017 в 14:55
Дезинфекцию у них в голове нужно провести. Чтобы уничтожить всех тараканов которые их вдохновляют населению врать.
Гражданин
17 января, 2017 в 06:40