За три месяца на теплосетях Караганды выявили почти 300 дефектов

Это гораздо меньше, чем год назад

За три месяца, которые длится отопительный сезон, на теплосетях Караганды обнаружилось 297 дефектов. А вот годом раньше дыр в трубах было гораздо больше. Положительный эффект дают ремонты и реконструкции крупных тепломагистралей города. Таковы предварительные итоги работы, которые опубликовала компания «Теплотранзит Караганда».

«Одной из проблем, негативно влияющих на качество теплоснабжения и работу технологического оборудования, является отключения электроэнергии на насосных станциях, — сообщает пресс-служба компании-услугодателя. – Так за текущий период произошло 332 отключения на магистральных насосных станциях и 100 отключений на распределительных».

А вот жалоб от потребителей стало меньше. В основном, карагандинцы жалуются на некачественную горячую воду, что идет из крана, и низкую температуру в своих квартирах. Причина первой проблемы, по мнению услугодателя, заключается в некачественной подготовке внутридомовых систем к отопительному сезону. А что касается второй, то тут, считают в компании «Теплотранзит Караганда», виноваты потребители. Они, делая ремонт в своей квартире, частенько меняют схемы прокладки коммуникаций. От этого в квартирах становится холоднее, но, как правило, в соседних.

В связи с этим компания «Теплотранзит Караганда» разработала список рекомендаций:

— при подготовке к отопительному сезону качественно проводить регламентные работы (промывка, опрессовка);

— для недопущения появления неприятных запахов, при пользовании ГВС, проводить дезинфекцию как системы теплоснабжения, так и системы ГВС;

— при появлении неприятных запахов в период прохождения отопительного сезона провести повторную дезинфекцию внутридомовой системы теплоснабжения и системы ГВС;

— для комфортной температуры воздуха внутри квартир позаботиться об их утеплении, например, за счет устранения щелей в окнах и входных дверях. Процедура эта несложная, но от сквозняков избавляет и сохраняет тепло в доме.