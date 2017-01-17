В 2016 году Единая диспетчерская служба получила 4, 4 миллиона звонков

Спасатели напоминают об ответственности за ложные вызовы

По данным управления по ЧС города Караганды за 11 месяцев 2016 года Единая диспетчерская служба приняла 4 миллиона 430 тысяч звонков. Из них 3 миллиона 900 тысяч были непрофильными. То есть люди пытались получить у спасателей сведения информационно-справочного характера, либо баловались дети и прочее.

Для сравнения в 2015 году на номер «112» звонили 4 миллиона 520 тысяч раз. Из них непрофильные звонки составили — 3 миллиона 750 тысяч.

Управление по ЧС Караганды напоминает,что номер «112» создан для того, чтобы принимать сообщения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации!

-В целях снижения количества обращений в экстренные службы непрофильной направленности, Управление по ЧС города Караганды обращается к гражданам о недопустимости использования телефонов экстренных служб не по назначению. Управление по ЧС напоминает гражданам об уголовной и административной ответственности за ложные вызовы, — сообщает пресс-служба управления по ЧС.