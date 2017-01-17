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Встреча в Караганде завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» обыграл нефтекамский «Торос» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ХК «Сарыарка».
Встреча в Караганде завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.
В первом периоде нападающий «Тороса» Егор Дубровский оформил дубль, а Евгений Орлов сумел отыграть одну шайбу. Во втором периоде Исаак Валицкий и Евгений Орлов из «Сарыарки» забили по голу. В третьем отрезке игры Павел Копытин установил окончательный счет — 4:2.
Главный тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев пожурил подопечных за пропущенные в начале игры две шайбы. «Первое, единственный момент — это начало матча. Готовились, предупреждали ребят — соперник очень активно начинает матч, что и продемонстрирова
Наставник «Тороса» Василий Чижов посчитал, что его команда выложилась недостаточно. «Хочу сказать, что были приложены усилия, потому что мы уже говорили с ребятами на эту тему — для игры с такими соперниками, как «Сарыарка», нужны в какие-то моменты сверхусилия, даже проявления мужества и героизма, чтобы «вытаскивать» такие игры. К сожалению, этих сверхусилий сегодня мы не увидели», — резюмировал Чижов.
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Вот смотрю, на трибунах присутствуют какие-то утырки, и радуются игре гастарбайтеров… Интересно, у них есть квартиры, и их дети обеспечены местом в детском садике?
Ушлепок
17 января, 2017 в 10:42
Да, есть квартира и ребенок в детском саду, а у вас видимо проблемы. Из-за компа не пробовали вылезти?
Караганда
17 января, 2017 в 11:17
Спасибо, у меня с этим проблем нет, и за компом я просто отдыхаю, а не работаю!
Но… если бы вы интересовались хоть чем-то в жизни, кроме как торговать запчастями на рынке (это образно — так я называю никчемных продавцов всякой фигни, которых здесь большинство), и наблюдением за беготней гастарбайтеров по полю, то вы бы знали о том, что в караганде существует огромная (и безнадежная, так она вообще никак не движется!!!) очередь из остро нуждающихся в жилье. Так же существует огромная потребность в дошкольных учреждениях, которая тоже вообще никак не решается! Поклонник хоккея, вы в курсе, что в городе есть микрорайоны, в которых нет вообще ни одного дошкольного учреждения?
Ушлепок
17 января, 2017 в 12:19
А при чем здесь утырки??? Вы помоему уже просто опустились до оскорблений людей, которые просто пришли на хоккей, привели детей, это некрасиво. Вы за компом отдыхаете, а я на хоккее. Практически во 90 % стран, есть люди, которые остро нуждаются в чем либо. Или если бы никто на хоккей не ходил, сразу бы потребнось в жилье и дошколных учреждениях упала? А сказать эти слова действительно тому, кто в этом виновен, у вас язык не повернется…
Караганда
17 января, 2017 в 13:50
Не нравится слово утырки? Пожалуйста, могу использовать слово «Упоротые».
Еще раз повторю суть вопроса, хотя наверное зря, т.к. до упоротых вообще ничего не доходит…
Суть в следующем. Если клуб существует за счет своих доходов, то он и его болельщики могут делать что угодно: хоть марсиан приглашать, хоть голыми по полю бегать… это их деньги, и как хотят, пусть так и тратят!
Но!!! Когда несколько миллиардов бюджетных денег в год! Я подчеркиваю — несколько миллиардов в год тратится на косолапых гастарбайтеров (с мутными схемами и распилами!), в то время как на эти деньги можно было бы решить огромное количество насущных и жизненноважных проблем, а болельщики, еще час назад дружно возмущавшиеся в интернете «Ах почему же вокруг такой бардак и ничего не делается?», сейчас сидят на трибунах и радуются бешеннооплачиваемым за счет бюджета косолапым гасторбайтерам, и не понимающие, что поэтому так все плохо вокруг, что уйма бюджетных денег ушла именно на этих гастарбайтеров — то таких болельщиков я называю утырками и упоротыми! Надеюсь, понятно объяснил?
Ушлепок
17 января, 2017 в 14:46
Я один из как выразились-утырков которые присутствовали вчера на игре.Благодаря этим как опять вы выразились-гастарбайтеров,детские хоккейные школы забиты детьми,которые видят пример и пример хороший,как играть и играть на высоком уровне.А что сделали вы лично?
Кайрат
17 января, 2017 в 12:12
При союзе в Автомобилисте не наблюдал гастарбайтеров которые бы играли за Караганду получая космические оклады и секции детские были забиты детьми, сам в такую ходил к Карасеву.
Jähr
17 января, 2017 в 12:56
Я думаю, вам бы такой оклад предложили, Вы бы тоже не отказались))))) Время уже не то, а вы все союз вспоминаете. Еще бы вспомнили, что при царе было)))))
Караганда
17 января, 2017 в 13:55
Так давайте лучше равняться на развитые страны и строить всё необходимое для нашей хорошей жизни. Равняться будем на производителей айфонов, и произзведём наш, местный гаджет. А чо! купим гастробайтеров специалистов разработчиков. вместо косолапых бесполезных кумиров и выпустим свой агашкафон. А в клубы набирать только наших воспитанников, а не дорогущих гастеров.
Ибо нефик
17 января, 2017 в 13:30