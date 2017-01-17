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Вопрос о выселении жителей из дома не стоит, сообщили в акимате города.
Первый подъезд пятиэтажного жилого дома в Жезказгане признан аварийным и будет восстанавливаться за счет за счет резервных средств городского бюджета, передает Today.kz.
Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, металлические подпорки в скором времени демонтируют.
«Жилой дом 1966 года постройки, дом панельного типа. По заключению специализированной организации ТОО «Жана-курылыс», первый подъезд признан аварийным. Для предотвращения дальнейшего разрушения подъезда на внутренней части выполнены бетонные строительные работы и установлена арматура на наружной части стены – швелере. Подпорки являются временной конструкцией. После укрепления фундамента и несущих конструкций металлические подпорки будут демонтированы», – сообщили в пресс-службе акимата.
Экспертная группа ТОО «Жана-курылыс» провела обследование здания и пришла к выводу, что опасности для проживания в этом доме нет. В аварийном подъезде находятся 15 квартир, которые являются частной собственностью жильцов.
«Средства для реконструкции аварийного подъезда будут выделены из резерва местного исполнительного органа Жезказгана», — сообщили в пресс-службе акимата.
ТОО «Жана-курылыс» разработало сметный расчет стоимостью три миллиона 200 тысяч тенге.
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Жаль акима области забирают
Нормальный мужик
Кому то повезёт с ним
Только прислали бы со стороны
Житель
17 января, 2017 в 11:05
Куда это забирают акима области, извините? Откуда информация?
Читатель
17 января, 2017 в 11:29