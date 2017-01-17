Жители Абая возмущены тем, что «бесплатную» молочную смесь продают в магазинах (опрос)

По закону ее положено выдавать тем, чьи дети находятся на искусственном вскармливании

Вчера на одном из Абайских форумов появилась запись о том, что малышам, которым, по закону, положена бесплатная молочная смесь, ее практически не выдают. По словам жительницы Абая, Екатерины Абильдиновой, вместо того, чтобы выдавать положенную от государства смесь, врачи лишь разводят руками, и сообщают, что ее в поликлинику не поступало. И возможно, мамочки поверили бы докторам, если бы не одно «НО». Коробки с детским питанием, на оборотной стороне которых есть наклейка с пометкой «выдается бесплатно», регулярно можно наблюдать на полках местных супермаркетов. Кроме того, сами сотрудники магазинов не отрицают, что эта смесь поступает к ним не от официального поставщика, а от неких других лиц, которые приносят ее регулярно.

— Я родила ребенка в августе, — говорит жительница Абая Дарья Степанова. — Он был на грудном вскармливании. Потом у меня был мастит, мне делали операцию, и ребенок перешел на смесь. Врачи об этом знали, они сказали, что смесь мне положена бесплатно. Первые два месяца мне выдавали по четыре пачки. Сказали, что это — максимум. остальное я сама докупала. В декабре смесь не выдали вообще, хотя в аптеке, где я ее получала. сказали, что смесь поступила. Я пошла к врачам, там сказали, что смеси не было, что, якобы, она была за ноябрь, а не за декабрь.

Сейчас Дарья и мамочки, оказавшиеся в такой же ситуации, всеми силами пытаются отстоять свои права. Тем временем, Nv.kz направил запрос в Управление здравоохранения Карагандинской области, чтобы выяснить, как бесплатная смесь могла попасть на прилавки супермаркетов.

Кому положено? Выдача бесплатного детского питания детям до 1 года осуществляется строго по приказу №786 от 04.11.2011 года министра здравоохранения РК. Согласно этому документу, ребенок обязательно переводится на искусственное вскармливание в следующих случаях:

— если ребенок усыновленный,

— если мама ВИЧ-инфицирована, больна туберкулезом,

— если у ребенка врожденная лактозная недостаточность (грудное молоко или молочные смеси не усваиваются),

— галактоземия (редко встречающееся генетическое нарушение обмена веществ),

— фенилкетонурия (тяжелое наследственное заболевание),

— болезнь «кленового сиропа» (врожденный дефект метаболизма аминокислот). Также есть перечень относительных социальных и медицинских показателей для перевода малыша на искусственное вскармливание. Например, детские смеси выделяются семьям, где родились близнецы, если мама является студенткой очной формы обучения или в случаях, когда мама находится на стационарном лечении. Ребенок переводится на смеси, если у мамы тяжелая форма болезней крови, кроветворного аппарата, онкология, острое психическое заболевание, пороки сердца или тяжелые сердечные болезни, гнойно-септические заболевания, тяжелые формы эндокринных, аллергических заболеваний, заболевания почек с развитием почечной недостаточности, гипогалактия (грудное молоко не вырабатывается, либо его совсем мало). Детское питание выделяется строго по приказу №786, если мама или ребенок не попадают ни под один из перечисленных пунктов, значит, им не положено по закону.