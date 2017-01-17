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Их деятельность похожа на финансовую пирамиду и никак не регулируется государством
Национальный банк предупреждает население о том, что стране появились фирмы, которые продают криптовалюту. По сути, их деятельность напоминает финансовую пирамиду. Деньги попавших в нее вкладчиков сложно вернуть. Поскольку государство не регулирует деятельность организаций, которые торгуют криптовалютой.
Сомнительные организации продают криптовалюту через интернет. Людям предлагают вложить свои деньги, обещая получить высокую прибыль в относительно короткие сроки. Она не сопоставимо больше тех процентных ставок вознаграждения, которые есть у казахстанских банков.
«Высокие вознаграждения выплачиваются за счет привлечения значительного количества участников и денежных поступлений новых клиентов, обеспечивая таким образом наличие денег в обороте, — сказано в официальном сообщении Нацбанка Казахстана. При прекращении потока денег или их нехватки эти организации закрываются и все выплаты прекращаются. Криптовалюты не имеют привязки к официальной денежной единице либо иным реальным активам».
Как отмечает госорган, вкладчикам никто не гарантирует возврат их денег, вложенных в криптовалюту. Поскольку по гражданскому законодательству вступление в такую организацию и внесение денег происходит добровольно. И это не закрепляется никакими документами.
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Что то это мне напоминает…до боли знакомое,а да ЕНПФ но разница есть…за крипто баблом идут добровольно,а в ЕНПФ как баранов стригут без гарантий на возврат…
wladimir.wl
17 января, 2017 в 13:36
«Как отмечает госорган, вкладчикам никто не гарантирует возврат их денег, вложенных в…….»
ФОМС, ЕНПФ… что дальше?
Баке
17 января, 2017 в 14:05
«Криптовалюты не имеют привязки к официальной денежной единице либо иным реальным активам»
Можно подумать, что доллар США имеет привязку к каким-то реальным активам! Доллар США, такая же ничем не обеспеченная бумажка, которую ФРС США печатает по мере необходимости латать дыры в бюдежете США…
Доллар США — точно такая же финансовая пирамида.
Вся мировая капиталистическая система — это огромная финансовая пирамида, которая вот-вот развалится.
Хрупкий орех
17 января, 2017 в 15:15