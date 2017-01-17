Нацбанк предупреждает население о деятельности компаний, которые продают криптовалюту

Их деятельность похожа на финансовую пирамиду и никак не регулируется государством

Национальный банк предупреждает население о том, что стране появились фирмы, которые продают криптовалюту. По сути, их деятельность напоминает финансовую пирамиду. Деньги попавших в нее вкладчиков сложно вернуть. Поскольку государство не регулирует деятельность организаций, которые торгуют криптовалютой.

Сомнительные организации продают криптовалюту через интернет. Людям предлагают вложить свои деньги, обещая получить высокую прибыль в относительно короткие сроки. Она не сопоставимо больше тех процентных ставок вознаграждения, которые есть у казахстанских банков.

«Высокие вознаграждения выплачиваются за счет привлечения значительного количества участников и денежных поступлений новых клиентов, обеспечивая таким образом наличие денег в обороте, — сказано в официальном сообщении Нацбанка Казахстана. При прекращении потока денег или их нехватки эти организации закрываются и все выплаты прекращаются. Криптовалюты не имеют привязки к официальной денежной единице либо иным реальным активам».

Как отмечает госорган, вкладчикам никто не гарантирует возврат их денег, вложенных в криптовалюту. Поскольку по гражданскому законодательству вступление в такую организацию и внесение денег происходит добровольно. И это не закрепляется никакими документами.