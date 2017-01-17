Нурмухамбет Абдибеков поручил убрать стихийные свалки там, где понесут огонь Универсиады

«А то народ у нас динамичный»

Аким области Нурмухамбет Абдибеков поручил своим подчиненным еще раз проверить готовность города к проведению эстафеты огня Универсиады.

Подробный сценарий мероприятия уже разработан и утвержден. Эстафета начнется в Темиртау, где огонь зажгут от доменной печи. Затем его понесут в Караганду. Тем временем карагандинские студенты отправятся добывать уголь, который сложат в специальную чашу и доставят ее в ледовый дворец «Караганды Арена». За это время огонь из Темиртау планируют доставить туда же, следуя по проспекту Бухар-Жырау от стадиона «Шахтер».

— Уберите на этом участке снег еще раз, чтобы чисто было, — поручил на аппаратном совещании с минувший понедельник Нурмухамбетов. — и еще уберите стихийные свалки там, а то народ у нас динамичный…Нужно, чтобы все достойно было.

Напомним, что эстафету огня пройдет в Караганде 26 января, в будущий четверг. На ее время перекроют некоторые центральные улицы города. Сама же Универсиада стартует в Алматы 29 января.