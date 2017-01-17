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ЦОНы Караганды работают с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед.
Помимо основных государственных услуг в ближайшем будущем сотрудники карагандинских ЦОНов смогут оказывать посетителям первую медицинскую помощь. Сообщает «Новое Телевидение«.
Об этом сообщают в департаменте «Центр обслуживания населения» по Карагандинской области.
В скором времени между ЦОНом и областным управлением здравоохранения планируется заключение меморандума, согласно которому медицинские работники будут обучать сотрудников центра обслуживания населения правилам оказания первой медицинской помощи. Помимо этого в планах — закрепление договоренность о предоставлении карет скорой помощи вне очереди при поступлении звонков на номер 103 из Центра обслуживания населения.
ЦОНы Караганды работают с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед. Воскресенье – выходной день.
Так же отметили, что обучаться оказанию медицинской помощи будут не только сотрудники всех ЦОНов Караганды и Карагандинской области, но и всей страны.
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Одно безумие порождает другое. Если мне станет плохо,то лечить в первую очередь меня будет даже не «коновал»(которому с натяжкой верить можно) а обычный клерк, у которого в голове винегрет из незаконных законов. Теперь «двухсотых» можно пачками списывать. «Первая помощь оказана в полном объеме». А врачи из скорой теперь могут просто констатировать все что угодно. И никто ни за что отвечать не будет. Ведь это же надо!!! Не внедрение в штат нормального эскулапа,облеченного дипломом и доверием государства,а «обученный чиновник»!!! Что «их» так всех колбасит выворачивает наизнанку??? До весны вроде еще далеко? Что,вот что еще и какую дикость смогут придумать???
025560
17 января, 2017 в 14:29
Ну, умер человек, с таким же успехом он мог по состоянию здоровья умереть и дома
депутат Жамалов
(с)
17 января, 2017 в 14:43
Можно еще роды принимать. Пришла на третьем месяце, достоялась до девятого…
Мой №245
17 января, 2017 в 14:31
И еще-цоны получают приоритет на вызова скорой помощи, а облздрав согласился? Я правильно понял? Такое даже анализу выводам и простому пониманию неподвластно.
025560
17 января, 2017 в 14:49
Ну настолько централизованного обслуживания населения мы конечно не ожидали. Можно еще сотрудников ЦОНа научить управлять снегоуборочной техникой, авось на улицах чище станет. Управляться с асфальтоукладчиками, мож дороги лучше станут. Ну и самое наболевшее, провести ускоренные курсы инспекторов полиции на дорогах, чтобы по ходу очистки снега и укладки асфальта ловили нарушителей ПДД.
Гражданин
17 января, 2017 в 15:02
В отношении снегоуборочной техники. Довелось после выходных посетить ЦОН на ул. Ержанова. На гостевой парковке снега столько, что внедорожники проезжали с трудом, зато подъезд руководства, со шлагбаумом, буквально вылизан. Вот это и есть отношение власти к людям…
Иностранец
17 января, 2017 в 15:23
Кстати, может цоновцы и рецепты выписывать будут? Почуствовал себя плохо, в поликлиннику далеко, в аптеке лекарство без рецепта не дадут, иди в ЦОН — осмотрели, рецепт дали и можно в аптеку. А еще лучше аптеку в ЦОНе сделать, а клерков на курсы врачей-фармацевтов-провизоров..
Иностранец
17 января, 2017 в 15:27