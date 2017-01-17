В ЦОНах будут не только выдавать справки, но и оказывать первую медицинскую помощь

ЦОНы Караганды работают с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед.

Помимо основных государственных услуг в ближайшем будущем сотрудники карагандинских ЦОНов смогут оказывать посетителям первую медицинскую помощь. Сообщает «Новое Телевидение«.

Об этом сообщают в департаменте «Центр обслуживания населения» по Карагандинской области.

В скором времени между ЦОНом и областным управлением здравоохранения планируется заключение меморандума, согласно которому медицинские работники будут обучать сотрудников центра обслуживания населения правилам оказания первой медицинской помощи. Помимо этого в планах — закрепление договоренность о предоставлении карет скорой помощи вне очереди при поступлении звонков на номер 103 из Центра обслуживания населения.

ЦОНы Караганды работают с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед. Воскресенье – выходной день.

Так же отметили, что обучаться оказанию медицинской помощи будут не только сотрудники всех ЦОНов Караганды и Карагандинской области, но и всей страны.