Деньги за квартиры шаханских отказников предложили потратить на модульные котельные (видео)

«Это очень хорошая идея»

В результате взрыва котла в Шахане пять трехкомнатных квартир было полностью разрушено и еще десять (одно- и двухкомнатных) из того же подъезда уцелели. Эти десять квартир признаны пригодными для эксплуатации. Однако собственники не хотят туда возвращаться. Частный благотворительный фонд, в который стекаются деньги со всего Казахстана, решил поддержать людей. Им, как получившим психологическую травму, обещали купить другое жилье в Шахане. А что в таком случае будет с их старыми квартирами? Этот вопрос снова подняли карагандинские журналисты.

Сегодня состоялся брифинг с участием членов попечительского совета, на котором председатель совета Жамала Мамерханова в очередной раз напомнила, что закон запрещает возмещать ущерб от взрыва котла из бюджета. Так как взрыв котла — это не стихийное бедствие.

«Согласно статьи 58 закона «О гражданской защите», возмещение вреда, причиненного физическим и юридическим лицам вследствие ЧС техногенного характера производится причинителем ущерба добровольно или по решению суда. На сегодня причинитель вреда еще даже не определен. И, я вам честно скажу, вы прекрасно понимаете, даже если он будет определен, у него вряд ли будет такая возможность — возместить ущерб», — сказала Жамала Мамерханова.

А поскольку виновного в техногенном ЧС нет, единственный выход — добровольные пожертвования.

«По состоянию на 17 января в наш фонд поступило более 79 миллионов тенге, — отчиталась председатель. -Израсходовано более 12 миллионов — на материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим, возмещение услуг ритуального агентства, возмещение расходов семей по организации похорон и поминальных обедов, изготовление памятника, который уже заказала одна из семей, услуги банка».

За счет средств, собранных со всего Казахстана, будет финансироваться практически все: начиная от похорон и заканчивая ремонтом пострадавшего подъезда. К счастью, нашлось много отзывчивых людей, которые не смогли пройти мимо чужой беды. Перечисляли как отдельные граждане — по одной-две тысячи тенге, так и солидные организации — по несколько миллионов. «Казкоммерцбанк», к примеру, взялся оплатить приобретение всех 14 квартир — вместо четырех разрушенных и десяти уцелевших.

Кстати, члены тех семей, в которых были погибшие, смогут выбрать себе новое жилье в любом населенном пункте области. А вот владельцы одно- и двухкомнатных квартир в своем выборе ограничены.

«Мы решили, что одно- и двухкомнатные квартиры будут приобретаться в поселке, — отметила Жамала Мамерханова. — Мы рекомендуем, чтобы квартиры приобретались уже с ремонтом. Иначе нам придется искать организацию, которая проведет там ремонтные работы, и потом тех, кто оценит их работу. Все это будет оплачиваться из фонда, что не совсем желательно. Почему мы не разрешаем людям снимать из старых квартир свой линолеум, свои унитазы? Я считаю, это в корне неправильно. Почему у нас в Шахане много пустующих домов? Потому что люди, которые их бросали, грабили их. Мы решили, что такое не должно повториться».

Ранее Жамала Мамерханова рассказывала, что после приобретения нового жилья для собственников уцелевших квартир, эти квартиры передадут в государственный жилищный фонд. Однако журналистам кажется такое решение не совсем логичным. С какой стати имущество, которое могло бы каким-то образом послужить пострадавшим, переходит государству? На брифинге снова подняли этот вопрос. Председателю попечительского совета предложили другое решение: продать квартиры, а вырученные деньги пустить на улучшение отопительной системы Шахана, к примеру купить выносные модульные котельные для соседних пятиэтажек.

Жамала Мамерханова призналась, что даже не допускала такой возможности. Однако идею одобрила. «Спасибо за такое предложение. Мы этот вопрос рассмотрим и учтем», — сказала она.