По делу об убийстве таксиста суд допросил первого засекреченного свидетеля

Все личные данные свидетеля изменены, а сам он давал показания за ширмой

По делу об убийстве таксиста Саята Солтанбекова допрашивают последних свидетелей. Напоследок, как и планировалось ранее, оставили засекреченных свидетелей. Судья Исламхан Есенбаев посчитал, что их можно вызвать и допросить.

Дело в том, что адвокаты подсудимых просили, чтобы показания засекреченных свидетелей исключили из материалов дела. Так как в общей описи они почему-то не значатся.

-Следователь действительно нарушил процедуру в той части, что постановление не приобщил. Но само постановление в оригинале, с подлинными данными, имеется. Оно хранится отдельно от основного производства. Но эти нарушения ни коем образом не могут умалять достоверность следственных действий, — сказал судья.

Судья также отметил, что следователи допустили очень много нарушений, из-за которых теперь рассмотрение дела сильно затягивается. К примеру, не дали возможности одному из подсудимых ознакомиться с обвинительным актом на казахском языке.

В суде допросили первого засекреченного свидетеля. Все его данные изменили и дали псевдоним — Титаренко Станислав Константинович. Настоящую фамилию знает только судья. Стоит отметить, что этот свидетель имеет огромное значение для обвинения. Так как его показания подтверждают, что в убийстве таксиста принимали участие все трое. Сейчас вину признает только один. Два других подсудимых категорически отрицают свою причастность.

Титаренко допрашивали в зале заседания за ширмой, чтобы его личность так и осталась загадкой. Засекреченный свидетелей рассказал все, что знает о событиях той роковой ночи.

-Я занимаюсь частным извозом. Таксую. Мне поступил на телефон вызов. Нужно было отвезти клиентку из гостиницы «Караганда» в 13-й микрорайон. Это было примерно в 2 часа ночи. Но так как это был постоянный клиент, я выехал. Клиентка села в машину. Мы поехали по объездной дороге через Стахановскую шахту. Проехали ж/д переезд. Дальше едем. Примерно на половине дороги до Майкудука, мы увидели, что стоит машина, — рассказывает свидетель. — Аварийка включена. На асфальте лежал человек. Я остановился. Попросил клиентку посидеть, подождать. Хотел узнать, вдруг нужна помощь. Изначально мы подумали, что машина сбила человека. Я подбежал. Мужчина стоял и не мог объяснить «скорой», куда подъехать. Я помог ему. Взял телефон и объяснил, где мы находимся. Потом я посмотрел на лежащего на земле человеку и узнал его. Это был Саят. Мы часто сталкивались. На ж/д вокзале таксовали, на аэропорту.

Титаренко побежал к своей машине, достал из багажника плед. Обернул частью пледа шею истекающему кровью Саяту Солтанбекову, второй половиной пледа накрыл его. Из-за того, что нашедшие таксиста карагандинцы не могли объяснить медикам, где находятся, «скорая» ехала долго.

-Мы решили, что больше не можем ждать, что нужно самим везти его в больницу. Так как ему становилось все хуже и хуже. Он терял много крови и стал часто терять сознание. Мы положили его на заднее сидение моей машины и поехали. По пути он попросил позвонить его жене. Моя клиентка достала свой телефон. Саят продиктовал номер. Он не хотел волновать жену потому, что она была беременна. Просил, чтобы мы не объясняли всю ситуацию. А сказали, что у него угнали машину. Что у него сломана челюсть и он не может говорить, — объяснял свидетель.

По пути к майкудукской больнице Саят Солтанбеков успел рассказать знакомому, что с ним произошло.

-Он рассказал, что его машину угнали. Что на него напали трое пассажиров. Говорил:» С одним бы я еще справился!». Пассажир, который сидел рядом с ним схватил его правую руку. Он ударил его локтем. Но он опять его схватил за руку. А сзади сидящие, один получается обхватил его за шею, а другой уже начал наносить ножевые ранения. В этот момент мы уже подъезжали к больнице. Саят опять отключился. Выбежал персонал с каталкой и его увезли, — закончил Титаренко.

Еще в больнице Титаренко успел дать первые показания полицейским. Эти показания он подписывал своим настоящим именем. Но га следующий день пожелал, чтобы все его данные скрыли. Так как опасался возможного давления со стороны преступников.

Адвокаты подсудимых относятся к показаниям засекреченного свидетеля скептически. Сомневаются в искренности свидетеля. На подозрения адвокатов наводит тот факт, что свидетеля (по его словам) допрашивали дважды — 21 апреля и 22 апреля. А в деле есть только второй допрос, датированный 22 апреля. Адвокаты недоумевают, куда делся этот документ. На эти и другие вопросы должен ответить следователь, который вел это дело. В суде его планируют вызвать в ближайшие дни.

Почитать материалы по этому делу можно здесь.