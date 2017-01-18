Кого дорожные полицейские могут отправить на медосвидетельствование

Памятка для автомобилистов

По просьбе наших читателей публикуем памятку, о том, кто и при каких обстоятельствах имеет право отправить водителя на освидетельствование на состояние опьянения. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к адвокату Артему Рожкову.

— Подпункт 1 ч. 1 статьи 785 КоАП РК предусматривает отстранение от управления транспортным средством или маломерным судном и освидетельствование его на состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения в качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, — говорит он. — В соответствии с частью 1 статьи 796 КоАП РК, управляющие транспортным средством, судном, в том числе маломерным судном, водитель, судоводитель, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, подлежат отстранению от управления транспортным средством, судном, в том числе маломерным судном, и освидетельствованию на состояние опьянения.

При этом, адвокат пояснил, что «достаточными основаниями» могут быть агрессивное поведение, бессвязная речь или запах алкоголя. А вот оценивать ваше состояние по медицинским критериям будет врач.

— Кроме того, об отстранении от управления транспортным средством, судном, в том числе маломерным судном, для освидетельствования на состояние опьянения делается отметка в протоколе об административном правонарушении, — продолжает Артем Сергеевич. — В протоколе об административном правонарушении указываются дата, время, место, основания отстранения от управления транспортным средством, судном, в том числе маломерным судном, для проведения освидетельствования. Копия протокола вручается лицу, в отношении которого ведется производство по делу, либо его законному представителю. По результатам медицинского освидетельствования составляется Акт освидетельствования на состояние опьянения прилагается к соответствующему протоколу.Дополнительно разъясняю, что направление для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствование на состояние опьянения и оформление его результатов производятся в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов» от 4 июня 2003 года N 528.

Так же автомобилистам стоить помнить о том, что отказываться от освидетельствования не стоит, ибо это может грозить вам лишением водительских прав сроком на два года. Ваш отказ может быть зафиксирован как в беседе со стражем порядка, после того, как вас остановили, так и в медучреждении, при беседе с врачом.

Кстати, о том, как действовать на самом освидетельствовании, подробно рассказал адвокат Джохар Утебеков, по просьбе портала Zakon.kz :

1.Запишите ФИО освидетельствующего, попросите его показать свои документы, служебное удостоверение. Уточните у него, врач ли он, пусть покажет сертификат профильного специалиста. Это вполне может быть фельдшер, а они могут проводить освидетельствование только в отдаленной сельской местности. Иной персонал (медбрат/медсестра, санитар) не вправе освидетельствовать граждан вообще ни при каких условиях.

Если вас привезли не в наркодиспансер, а в обычную больницу или поликлинику, то, скорее всего, ваш врач не нарколог. Это допустимо, если у него есть свидетельство о прохождении обучения освидетельствованию. Пусть покажет его. Другое дело, что врач все же не специалист и вероятность его ошибок гораздо выше.

Вполне вероятно, что документов с собой у врача не будет, но как минимум идентифицировать свою личность он обязан, хотя бы при помощи удостоверения личности. Не стесняйтесь открыто спрашивать других сотрудников медицинской организации о личности и должности освидетельствующего вас.

2. Сама медицинская организация должна иметь лицензию на наркологическую деятельность. Она также должна быть определена приказом местного управления здравоохранения в качестве организации, в которой проводится медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Все это тоже можно требовать показать либо истребовать впоследствии в суде.

3.Запишите данные алкометра — модель, серийный номер. Попросите сертификат соответствия на него. Требуйте сертификат о последней метрологической поверке либо показать поверительное клеймо, которое ставится на паспорт алкометра или на сам алкометр. Пусть врач укажет и в самом заключении серийный номер и дату последней метрологической поверки алкометра.

Без своевременно пройденной метрологической поверки алкометр не может применяться. К примеру, популярный немецкий алкометр Alcotest 6510 необходимо поверять каждые 6 месяцев. Уточнить требования к межповерочному интервалу конкретного алкометра можно поНоменклатурному перечню средств измерения на сайте Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК (Госстандарт). Российская метрологическая поверка может не признаваться в Казахстане, это надо тоже проверять по Перечню. Возможно, что примененный алкометр даже отсутствует в Перечне.

Онлайн-доступ к актуальной редакции Перечня есть у метрологов. К примеру, вы можете запросить нужные вам сведения у официального дистрибьютора конкретной модели алкометра в Казахстане.

4. Перед применением врач должен показать вам алкометр и нули на нем. Следите внимательно за манипуляциями врача, чтобы он не извлек из памяти прибора ранее заложенные в него цифры.

Врач должен при вас вскрыть запечатанный пластиковый мундштук (патрубок), через который вы будет выдыхать в алкометр. Если вас попросят дунуть в алкометр второй раз, требуйте распечатать новый мундштук.

5. Показания прибора могут быть настроены на мг/л (алкоголь в воздухе) либо на промилле ‰ (не путать с процентами %).0,1 промилле = 0,045 мг/л.

Законодательство прямо не устанавливает минимального уровня алкоголя для определения состояния опьянения и не делает скидку на погрешность прибора. Но есть разъяснения Министерства здравоохранения РК со ссылками на ориентировочную схему Прозоровского-Карандаева-Рубцова (1967 г.), что опьянение начинается с 0,3 промилле, что соответствует 0,135 мг/л. Есть также подтверждающая это практика Верховного Суда РК по конкретным гражданским делам.

6. Если вам ставят степень опьянения, а вы трезвы, то пишите в заключении в графе об ознакомлении фразу: «Не согласен, я трезв и не пил. Прошу взять кровь и мочу для анализа. Прошу провести повторное освидетельствование комиссией из других врачей. Требую выдать мне копию заключения для обжалования в суде». Ни в коем случае не отказывайтесь от подписания заключения — понятые подтвердят ваш отказ и легче вам от этого не станет.

Форма заключения коварна, в ней приведена фраза «ознакомлен». Если напишете «ознакомлен», то это ничего не даст. Надо выразить письменно именно свое несогласие.

7. По п. 18 Инструкции в связи с вашим несогласием у вас будут обязаны взять анализы в той же самой организации здравоохранения. Если врач вам отказывает в этом, ищите его руководителей и пишите им заявление об отборе анализов и последующем проведении повторного освидетельствования, просите штамп на вашу копию заявления.

Поинтересуйтесь, есть ли у организации здравоохранения газохроматограф и поверен ли он метрологами (это тоже средство измерения). Он дорого стоит и вполне вероятно, что в больнице его не будет (судя по всему, он вообще мало в каких медицинских организациях есть).В больнице также может не быть второго врача (особенно ночью или в выходные дни). Но всё это проблемы врачей и полиции.

Кровь для анализа берут самотеком или вакуумной пробиркой, не шприцом. Кожа перед этим обрабатывается не спиртом. Следите, чтобы флакон был сразу герметично запечатан, запломбирован и подписан вами. Надо просить взять кровь в 2 флакона. Моча тоже должна делиться на 2 контейнера. Пусть одна проба хранится как контрольная, на случай разногласий с лабораторией. Этот порядок не прописан в законодательстве, но предложить врачу его следует.

Если больница не может взять анализы, то составлять заключение она не вправе. Если инспектору все еще будет интересно освидетельствовать вас, то ему придется везти вас в учреждение здравоохранения, где есть химико-токсикологическая лаборатория с газохроматографом.

8.Не верьте россказням полицейских и врачей о том, что легкая степень опьянения освобождает от ответственности или влечет только штраф, и предложениям подписать такое «облегченное» для вас заключение. Для нашего законодательства (в отличие от ряда других стран) степень опьянения водителя безразлична, а санкция ч. 1 ст. 467 КоАП абсолютно определенная — 2 года лишения прав.

В то же время возможен вывод «установлен факт употребления алкоголя, при этом признаки опьянения не выявлены». Этот вывод ничем не хуже вывода «трезв». В Казахстане пить за рулем не запрещено, запрещено пьянеть от этого.

9. Внимательно и детально прочтите заключение. Не спешите никуда, как бы вас ни торопили врачи и полицейские, иначе потом 2 года вам будет не на чем спешить. Сведения в КАЖДОМ поле заключения могут (и будут) использованы против вас в суде.

Если в заключении имеются ошибки (намеренные или непреднамеренные), предложите врачу исправить их. Если он не сделает этого, укажите об этом в месте вашей подписи об ознакомлении с заключением. К примеру, если врач не мерил вам давление (тонометром), пульс и частоту дыханий (вручную и отдельно друг от друга), не изучал ваши зрачки, не выяснял стояние в позе Ромберга, не делал пальценосовую пробу, но привел соответствующие результаты, то подробно пишите об этом. Если какое-то исследование проводилось подозрительным образом, указывайте об этом.

Нюанс: поза Ромберга может быть усложненной — со стопами в одну линию. Это сложно и для трезвого, поэтому если вам ставят неустойчивость в такой позе — требуйте от врача указать, что она была усложненной.

10. Врач не вправе подчеркивать в заключении возможные напечатанные варианты, это не тест. Каждое поле заключения должно быть заполнено врачом от руки, если врачу нечего писать, то пусть зачеркивает (штрихует) такие поля или поясняет, почему оно не заполнено и соответствующее исследование не проведено. Требуйте этого. Если врач не делает этого, то в каждом поле сами пишите «не заполнено» и ставьте подпись. Если врач оставляет явные пробелы между фразами в заполненных полях, ставьте там подпись.

Сокращения недопустимы, требуйте от врача их расшифровки в заключении. Слова должны быть разборчивыми, без скидок на врачебный почерк. Просите врача разъяснить непонятные вам медицинские термины.

11. У врача могут присутствовать понятые. Следите, чтобы их данные — ФИО и место работы — были полностью прописаны в заключении. Далеко за понятыми не ходят, обычно это сотрудники наркодиспансера и впоследствии в суде они могут приврать в его пользу. Лучше предложите в качестве понятых знакомых, которые приехали к вам.

12.Зафиксируйте, когда появились понятые, чаще всего они присутствуют при проверке на алкометре, но подписывают-то они заключение целиком. В таком случае поясните понятым из больницы, что будете судиться, поэтому они должны указать, что присутствовали только при конкретных исследованиях.

13.Требуйте у врача копию заключения, выдерите ее у него, чего бы вам ни стоило. Хотя бы сфотографируйте ее, мобильные телефоны с камерой обычно есть у всех.