Жильцов трясущегося в Сарани дома переселили в холодную школу

Несколько семей из аварийного дома, боясь страшных последствий, согласились пожить в школе.

Ещё 14 января руководство города предложило жильцам пятиэтажного дома под номером 13 в микрорайоне №3 переселиться в общежитие школы-интерната либо на время переехать к родственникам. Тем, кто отказался выезжать из квартир, предложили написать добровольный отказ от переселения. Четыре семьи заселились в школу, но жалуются на плохие условия проживания. Сообщает Informburo.kz.

Переселённые жильцы передали соседям, что в школе очень холодно, им выделили только одну печку и микроволновку, условий для проживания нет никаких. Но пока из-за опасения обрушения многоэтажки семьи приняли решение пожить в предложенных условиях.

На данный момент институт КАЗМИРР проверяет дом. Эксперты должны дать заключение, насколько опасна трещина в здании.

В городе Сарани Карагандинской области жители полузаброшенной многоэтажки неоднократно ощущали сильные толчки. На доме образовалась большая трещина. По словам жильцов, первый толчок был ещё в конце ноября 2016 года. Но только в январе власти после комплексных обследований посоветовали жильцам освободить квартиры и предложили заселиться в местную школу.

Этот дом заселён только наполовину, трещина пошла от нежилой части. О том, что трагические события в Шахане могут повториться в Сарани и Жезказгане, жильцы домов говорили не раз.