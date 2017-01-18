Карагандинка предложила «скидываться» друг другу на квартиры (Опрос)

Интернет-сообщество восприняло такую идею на «Ура»

Вчера в Instagram карагандинка под ником anisa_abv разместила занятную запись. Она предложила казахстанцам перечислить ей на банковскую карту по одному тенге. Таким образом, если деньги переведут достаточное количество человек, то девушка сумеет купить квартиру, без оформления кредитов, и ипотеки. Из сообщения ясно, что она предлагает приобрести жилье все, кто в нем нуждается, таким же способом.

После того, как мы разместили запись девушки на своей странице в Instagram , стало ясно, что идея пришлась по душе многих карагандинцам. Мало того, комментаторы предлагали перечислять друг другу и большие суммы. Однако кое-кто выражал опасения, что уберечь себя от мошенников в такой ситуации крайне сложно.