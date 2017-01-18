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Интернет-сообщество восприняло такую идею на «Ура»
Вчера в Instagram карагандинка под ником anisa_abv разместила занятную запись. Она предложила казахстанцам перечислить ей на банковскую карту по одному тенге. Таким образом, если деньги переведут достаточное количество человек, то девушка сумеет купить квартиру, без оформления кредитов, и ипотеки. Из сообщения ясно, что она предлагает приобрести жилье все, кто в нем нуждается, таким же способом.
После того, как мы разместили запись девушки на своей странице в Instagram , стало ясно, что идея пришлась по душе многих карагандинцам. Мало того, комментаторы предлагали перечислять друг другу и большие суммы. Однако кое-кто выражал опасения, что уберечь себя от мошенников в такой ситуации крайне сложно.
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Отличная голосовалка!
Я выбрал вариант «Я не доверяю подобным предложениям» — и единственный голос на сайте оказался «ДА»
КО
18 января, 2017 в 17:00
Спасибо за отзыв, проверим
Татьяна Константинова
18 января, 2017 в 17:04
Выбрал Переголосовать — результат тот же самый.
Больше того — выбранного мной варианта вообще нет среди ответов.
КО
18 января, 2017 в 17:02
Я готов пожертвовать 100 тг
Не обнищаю!Но как говорится с миру по нитке
Volk
18 января, 2017 в 17:18
Вот теперь заработало нормально! Спасибо!
КО
18 января, 2017 в 17:21
Идея классная. Я за. Только по 1тг мало. По 1000тг в самый раз. И потерять не страшно и быстрее все будет. Осталось продумать механизм. Люди же несут деньги в фин.пирамиды.
дядя Федор
18 января, 2017 в 17:26
«Вы бы согласились участвовать в подобном?».. Ну дык, я тоже снимаю квартиру, и нуждаюсь в жилье, но вот согласился бы вряд ли — гордость не позволяет.
Александр
18 января, 2017 в 17:31
… А в чём новаторство этой якобы «занятной записи карагандинки anisa_abv»? Ну тупо скопипастила пяти- или даже семилетнюю шутку из Рунета (только недавно это было в стопятьдесятпятый раз опубликовано на различных ру.пабликах), заменила рубль на тенге… и всё. К тому же «пишите мне в ДЕРЕКТ» (директ). Слава Небу, хоть не в ДЕКРЕТ, умудрилась буковки на клаве не перепутать. Всё больше убеждаюсь, что молодежь Казахстана даже не вторична, а третична в своем мышлении и действиях, кроме бокса и поедания бешбармаков. Чтобы реализоваться, толковым ребятам следует уезжать куда подальше. И не возвращаться.
Правельный Ариентир
18 января, 2017 в 17:37
Правильный ариентир ,вы правы и я согласен, но писать с ошибками, извольте, правильный
АЛИМЖАН РАКЫМ
18 января, 2017 в 18:32
Для тех, кто еще не забыл уроки математики начальной школы ОЧЕВИДНО, что данная идея может считаться честной лишь в том случае, когда КАЖДЫЙ участник внесет ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ.
В противном случае это — финансовая пирамида, в которой выигрывают лишь те, кто пирамиду возглавляет.
КО
18 января, 2017 в 17:37
Так, так!
А лицензия на финансовые операции у anisa_abv есть?
А ИП она зарегистриовала?
А налоги с собранных денег платить кто будет?
И НДС надо взять, со всех, а с получателя подоходный налог!
А кто там жалуется, что живёт в съёмной квартире — надо выяснить ещё зарегистрирована ли она там и уплатил ли налог её владелец!
В общем, вердикт такой — ЗАПРЕТИТЬ, потому что это недобросовестная конкуренция банкам!
Хрупкий орех
18 января, 2017 в 17:42
Ах, да!
Забыл!
Ещё, anisa_abv, должна внести страховой взнос в ЕДИНУЮ систему гарантирования вкладов, в размере… э… ну скажем 15%!
Хрупкий орех
18 января, 2017 в 17:45
На законный отъем денег у граждан имеет монопольное право только государство!
Она видимо решила поконкурировать)))
Jähr
18 января, 2017 в 18:01
Я согласен,просто она посчитала всё население Казахстана, но трудоспособное и платежное, это три Брльшие разницы, если ей даже по 1тн перечислять , наврядои ей хватит даже купить хороший смартфон! Вот так господа хорошие!
АЛИМЖАН РАКЫМ
18 января, 2017 в 18:30
Чё народ только не придумат ради халявы! Лишь бы не работать! А давайте и мне несчастному, на джип, соберём? Я ж самый несчастный мопедист китайского дрыналёта. Пожалейте. По одному тенге всего! Вам жалко что-ли? А я заклинанье сантехническое произнесу. Чтобы у вас трубы у Вас не текли. Ну мне действительно надоело впахивать. Хочу такую работу. чтобы много денег и ничего не делать.
Да уш!!!
18 января, 2017 в 18:32
Все это красиво звучит, вроде 1 теньге и сумма не существенная, но это аналог кассы взаимопомощи как при советской власти или как ее называли «черная» касса, суть в том что в коллективе все каждый месяц сдавали определенную сумму и отдавали ее одному человеку из числа сдававших, например 12 человек скидывались по 10 рублей и один получал 120 рублей на руки, в следующим месяце опять скидывались и деньги шли другому человеку и так в течении года, фактически человек который получал разово 120 рублей их и отдавал по 10 рублей в месяц в течении года, теперь по поводу этого проекта,допустим участников 100 000 человек и сумма 100 000 теньге идет одному участнику, так вот что бы каждый из участников получил по 100 000 тг, он и вложить должен сумму в этом размере, так что проект уйдет на нет.
Андрей Валерьевич он же Шахтинец
18 января, 2017 в 18:37
я согласен, но есть одно но, либо мне придётся всем жителям скинуться по 1 тенге, и того 15-17 миллионов))) либо по закону подлости, до меня очередь не дойдёт…))))
Тимур
18 января, 2017 в 21:09