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Ее установят возле боулинга
В пятницу, 20 января, в Караганде на остановке «Боулинг «Арман», по улице Гоголя, откроется теплый павильон.
Остановочный павильон будет разделен на три части. В одной из них будет расположен фаст-фуд, средняя часть будет представлять собой открытый павильон с крышей, в третьей тёплая остановка. Отапливаться будет теплым воздухом, а летом наоборот, будет работать система охлаждения.
На установку павильона из госбюджета средства не затрачены. Установка и дальнейшая эксплуатация будет осуществляться фирмой-инвестором.
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«Умная остановка» продержалась не долго.., её быстро облюбовали алкаши, складывая бутылки на информационный монитор…
Представляю что будет в так называемой «тёплой остановке», бомжам явно будет в радость переночевать в тепле
Дмитрий Киселёв
18 января, 2017 в 17:10
Ну как бы то была государственная остановка, а если инвесторы, то будет и охрана..
Александр
18 января, 2017 в 17:33
«Представляю что будет в так называемой «тёплой остановке»», что будет, что будет…
Уже было, где-то в 2009-2010, помнится, Акимат наш городской, тоже озаботился остановками, помню понаставили тогда пластиково-стеклянные «остановки-киоски»…
Год не продержались сии творения.
Тут, вина, конечно не Акимата, граждане у нас такие, но Акимат же вроде знает своих граждан, зачем тогда делает эту показуху не дешевую???
Хрупкий орех
18 января, 2017 в 17:39
вы забыли употребить такие слова как откат и госзаказ, неужели вы смирились с этими пороками?
-!-
18 января, 2017 в 19:05
Кстати, почему-то на наших территориях пытливый ум и талант часто идёт рядом с алкоголизмом. Просто остановка — не исключение..
Александр
18 января, 2017 в 18:40
Какое счастье для автопарка #3, теперь можно и автобусы сократить. Теперь интервал движения будет один автобус раз в полтора часа…
Ольга
18 января, 2017 в 18:35
Теплая остановка,конечно очень нужна.Но вот нам на Голубых прудах,около Сырдарии очень нужна хотя-бы простая, самая обычная остановка.Старая уже полностью в дырах, заплеваная и страшная, а ветра у нас такие, что продувает со всех сторон, и автобусы ходят так, что ждешь на этой остановке в морозы и ветра и по 20 минут и больше.
Яна
18 января, 2017 в 19:12