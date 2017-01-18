В пятницу в Караганде откроют теплую остановку

Ее установят возле боулинга

В пятницу, 20 января, в Караганде на остановке «Боулинг «Арман», по улице Гоголя, откроется теплый павильон.

Остановочный павильон будет разделен на три части. В одной из них будет расположен фаст-фуд, средняя часть будет представлять собой открытый павильон с крышей, в третьей тёплая остановка. Отапливаться будет теплым воздухом, а летом наоборот, будет работать система охлаждения.

На установку павильона из госбюджета средства не затрачены. Установка и дальнейшая эксплуатация будет осуществляться фирмой-инвестором.