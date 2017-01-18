Полицейские задержали жителя поселка Ботакара за вырубку ивы

Теперь сельчанину грозит либо штраф, либо арест

16 января сотрудники природоохранной полиции во время рейда вдоль реки Нура наткнулись на местного жителя. Мужчина занимался тем, что рубил ветки ивы. В мешках полицейские нашли уже 27 срезанные прутиков ивы. Житель Ботакары признался, что собирался собранными дровами топить печь. И не знал, что рубить деревья нельзя.

Полицейские сообщают, что подобные породы деревьев используются для того, чтобы укреплять берега реки, чтобы в половодье река не разливалась.

Задержанному сельчанину сообщили, что деревья по берегам реки входят в лесной фонд и находятся на балансе организации «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира».

Сейчас полицейские проводят расследование по статье «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников». Наказываются штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 60 суток.