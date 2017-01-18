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Теперь сельчанину грозит либо штраф, либо арест
16 января сотрудники природоохранной полиции во время рейда вдоль реки Нура наткнулись на местного жителя. Мужчина занимался тем, что рубил ветки ивы. В мешках полицейские нашли уже 27 срезанные прутиков ивы. Житель Ботакары признался, что собирался собранными дровами топить печь. И не знал, что рубить деревья нельзя.
Полицейские сообщают, что подобные породы деревьев используются для того, чтобы укреплять берега реки, чтобы в половодье река не разливалась.
Задержанному сельчанину сообщили, что деревья по берегам реки входят в лесной фонд и находятся на балансе организации «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира».
Сейчас полицейские проводят расследование по статье «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников». Наказываются штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 60 суток.
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И смех и грех. Скоро за скошенную траву начнут штрафовать.
дядя Федор
18 января, 2017 в 17:31
Молодцы!
Какого особо опасного преступника задержали! МОЛОДЦЫ!
Интересно, как долго просуществует государство, которое воюет с собственным народом, вместо того, что бы воевать с реальными преступниками, бюрократами и коррупционерами?
Хрупкий орех
18 января, 2017 в 17:35
Полный дебилизм. Что бы не повторилось затопление дач у Федоровского водохранилища в пойме специально вырубали тальник, что бы не препятствовать половодью. А прокуроры если бы действительно были озабочены экологией, то могли бы поактивней бороться со свалками мусора, сжиганию отходов, Подняли бы проблему разделенного сбора мусора, его переработку, проблему старых коптящих автобусов и Камазов. А простого мужичка с 15 прутиками поймать труда не составляет. А никто подумать не хочет почему он это сделал? А видимо потому, что в угольной Караганде теперь уголь не каждому по карману.
aborigen
18 января, 2017 в 17:43
Абсолютно верно, лучше бы летом там нерадивых отдыхающих воспитывали, за.рали бедную Нуру до невозможности!
Jähr
18 января, 2017 в 18:15
Наверно такие силы бросили на задержание.
Дос
18 января, 2017 в 17:46
Дело о 27 колосках)))
Поругали бы и отпустили, где он вам житель Ботакары 200 мрп родит?
Jähr
18 января, 2017 в 17:57
Не понятно ваше возмущение. Если сегодня не ловить тех кто рубит деревья, то завтра будем жить в пустыне, если вообще будем жить. Вот когда в городе рубят деревья, все дружно возмущаются, а чем село отличается в этом плане? У нас практически все деревья в области посажены людьми, сами по себе почти нигде не растут.
Это я
18 января, 2017 в 19:56