В начале года пенсионные проездные временно не выдают

Автопарки ещё не успели напечатать новые карточки

В рубрику «Народные новости» обратилась пенсионерка с просьбой, узнать почему ей не оформляют льготный проездной. В декабре у пожилой женщины вытащили из сумки кошелёк, в котором лежал проездной билет. После этого она обратилась в городской акимат, собрала документы на восстановление и стала ждать. Однако, до сих пор не получила новую карточку. По её словам, во время последнего визита к госслужащим, ей заявили, что новых проездных и вовсе не будет. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог такие сведения не подтверждают. Просто оформление льготных проездных для пенсионеров приостанавливают в начале каждого года.

— В январе обновляются документы связанные с льготным проездом. Это больше делается для контроля. Сами проездные печатают за счёт автопарков, которые, кстати, нам жалуются, что пенсионеры слишком часто теряют свои карточки. В прошлом году тоже был наплыв заявлений именно в январе,- объяснили в акимате.

К декабрю лишних проездных в акимате уже нет, а в январе их ещё нет. К концу месяца они уже должны появится.