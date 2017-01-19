В Караганде во время пожара в квартире погибли маленькие дети (фото)

Сегодня утром сгорела квартира в одном из домов 18-го микрораойна

Карагандинец Руф Урамаев проснулся из-за того, что почувствовал сильный запах гари. Открыл глаза и увидел, что комната утопает в дыму. Парень вскочил. Первое о чем подумал, что загорелась его квартира.

-Мы вчера с матерью только разговаривали о том, что розетки надо поменять! И тут такое. Я побежал. Посмотрел — у меня в квартире все нормально. Потом слышу в подъезде такой крик истерический. Я в подъезд выбегаю, а там прямо ужасный дым. Я заскочил домой, оделся. Выбежал на улицу. А тут уже пожарные подъехали и никого больше в подъезд не пускали. Всех жильцов эвакуировали. Полицейские ходили, даже с автоматами. ЧС, «скорая помощь». Много людей было,- рассказывает Урамаев.

Жители этого дома больше часа были вынуждены стоять во дворе, поневоле наблюдая за тем как разворачивалась драма. Как оказалось, горела квартира на 3 этаже. По словам жильцов дома, там жили сотрудники местного КСК.

-Они работали в нашем КСК. Очень хорошие люди. Постоянно двор чистили,- говорит карагандинец.

В этой квартире пожарные нашли тела двух маленьких детей.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что дети 8 и 3 лет скончались от отравления угарным газом. Сейчас на месте трагедии работаю сотрудники полиции. Они выясняют детали произошедшего.

-Не знаем, были ли в квартире взрослые. Кажется были. Я только видел как другие члены семьи бежали через двор. Причина пожара тоже пока неизвестна. Люди так предполагают, что дети со спичками играли. Случайно подожгли матрас. Но это, конечно, только предположения.

Причину пожара будет устанавливать специализированная пожарная лаборатория

Редакция газеты «Новый Вестник» выражает искрение соболезнования семье погибших детей.

Фото очевидцев.