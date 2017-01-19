Как Карагандинцы окунались в купель (Фоторепортаж+видео)

«Я пришел сюда за понтами»

Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне. По преданию, именно в этот день в Иордане крестился сам Иисус Христос. Традиционно 19-го января окунаются в проруби или купели. Задача эта, надо отметить, под силу не каждому — нырнуть в воду, температура которой не превышает +5-ти градусов, а на улице и вовсе -15.

В этом году, помимо традиционных купелей на Федоровском водохранилище и в центральном парке, построили еще одну, на территории Свято-Введенского собора. Купель представляла собой бассейн, разделенный на две части, одну для мужчин, одна — для женщин. Рядом с ней установили большую палатку — раздевалку. Так же разделенную перегородкой. Чуть поодаль, под навесом, всем желающим наливали чай и угощали сладостями.

Правда, те, кто окунался в прорубь, почему-то нем смешили согреться чаем.

— Да это ведь наукой доказано, что после таких ныряний не болеешь, — говорит карагандинка, дожидаясь своей очереди в купель. — Когда окунаешься в такую воду, температура организма поднимается до сорока градусов, это такая защитная реакция. И при сорока градусах все микробы убиваются. ну, и, конечно же, это наша вера. Я стараюсь окунаться, но не каждый год есть возможность.

Стояли в очереди и те, кто собирался окунаться впервые. Все они верили в то, что после обряда их жизни изменятся к лучшему.

На «мужской» стороне купели особого благоговения не ощущалось. Мужчины в шутку сетовали на то, что дамы ныряют отдельно, хорохорились и старались не стучать зубами.

— Я обливаюсь каждый день, уже 22 года, — рассказывает карагандинец, прогуливающийся у купели в одних плавках. — По два ведра. Вот это, я понимаю, работа. А то, что сюда приходят — это все понты. Для чего я пришел? да тоже для понтов!

В итоге разговорчивый мужчина окунулся целых два раза. Стоит отметить, что очередь в мужской купели была куда внушительнее, чем к женской.

Окунуться в купель можно сегодня на протяжении дня.