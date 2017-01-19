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Здесь будут ремонтировать водопровод
На выходных в Караганде перекроют улицу Пичугина. Правда, не всю, а только перекрестка улиц Солнечная-Пригородная и до дома №89 Новоселов. Проезда здесь не будет с 6 часов утра 21 января до 6 часов утра 22 января. На этому участке сотрудники компании «Караганды Су» будут делать ремонт водопровода. В связи с этим услугодатель приносит свои извинения за временные неудобства и рекомендует заранее выбирать удобный объезд: со стороны Облвоенкомата — по улице Солнечной и со стороны железнодорожного вокзала- по улице Мустафина.
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Дежавю….
Горожанин
19 января, 2017 в 14:16
нет, просто надо еще одну латку из брусчатки поставить на новый асфальт
vasya
19 января, 2017 в 14:40
Как всегда только печально
Казах
19 января, 2017 в 17:33