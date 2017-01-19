На выходных в Караганде перекроют улицу Пичугина (схема)

Здесь будут ремонтировать водопровод

На выходных в Караганде перекроют улицу Пичугина. Правда, не всю, а только перекрестка улиц Солнечная-Пригородная и до дома №89 Новоселов. Проезда здесь не будет с 6 часов утра 21 января до 6 часов утра 22 января. На этому участке сотрудники компании «Караганды Су» будут делать ремонт водопровода. В связи с этим услугодатель приносит свои извинения за временные неудобства и рекомендует заранее выбирать удобный объезд: со стороны Облвоенкомата — по улице Солнечной и со стороны железнодорожного вокзала- по улице Мустафина.