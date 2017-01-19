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В Стокгольм и обратно за 115 тысяч тенге
Карагандинский аэропорт «Сары-Арка» сообщает об открытии нового авиарейса по направлению Караганда-Стамбул турецкой авиакомпанией «Atlas Global». С 15 марта каждый понедельник и четверг будет летать комфортабельный авиалайнер Аirbus 320.
Удобные стыковки в Стамбуле открывают более трехсот направлений, в том числе: Лондон, Париж, Дюссельдорф, Гамбург, Амстердам. Например, в Стокгольм и обратно можно слетать за 115 тысяч тенге, в Копенгаген — за 118 тысяч, в Париж — за 162 тысячи, а в Лондон — за 143 тысячи тенге. Стоимость привязана к курсу доллара и может меняться
Информация по телефонам: 41-23-16, 41-04-62, 41-05-80.
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Казалось бы, причём здесь Стокгольм?
Когда уже сделают рейсы в города Германии? Люди мучаются, через Астану летают.
Вадим
19 января, 2017 в 14:46