Караганду с Европой соединит турецкий авиалайнер

В Стокгольм и обратно за 115 тысяч тенге

Карагандинский аэропорт «Сары-Арка» сообщает об открытии нового авиарейса по направлению Караганда-Стамбул турецкой авиакомпанией «Atlas Global». С 15 марта каждый понедельник и четверг будет летать комфортабельный авиалайнер Аirbus 320.

Удобные стыковки в Стамбуле открывают более трехсот направлений, в том числе: Лондон, Париж, Дюссельдорф, Гамбург, Амстердам. Например, в Стокгольм и обратно можно слетать за 115 тысяч тенге, в Копенгаген — за 118 тысяч, в Париж — за 162 тысячи, а в Лондон — за 143 тысячи тенге. Стоимость привязана к курсу доллара и может меняться

Информация по телефонам: 41-23-16, 41-04-62, 41-05-80.