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Или хэд-хантеры по-Карагандински
На одном из казахстанских сайтов недавно разместили вот такое занятное объявление. Исходя из него в центр занятости требуется руководитель отдела «Приматы». Руководить обезьянками допустят лишь человека с высшим образованием, и со стажем работы не менее одного года.
Взамен работодатель обещает вовремя оплачивать труд будущего руководителя.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Не знаю, что вас так рассмешило. Просто в зоопарк, или цирк, и т.п. человек требуется, подали заявку в центр занятости. Уверен, что специальность редкая, знания нужны специфические, знакомого, или какого-нибудь шлимазла с улицы не возьмёшь — вот и ищут..
Александр
19 января, 2017 в 15:58
Александр, я прекрасно понимаю, что руководитель требуется в зоопарк. Но из объявления этого не ясно, потому, что в качестве работодателя указан «Отдел занятости и социальных программ». Собственно, именно это и рассмешило.
Татьяна Константинова
19 января, 2017 в 16:16
.. и вы искренне считаете, что этим может заниматься человек без высшего профильного образования, или опыта? Вы уверены, что знаете, как приматов кормить, чем они болеют, как за ними ухаживать, как понимать их поведение, как их дрессировать?.. Я бы не взялся, просто потому, что у меня нет таких знаний..
Александр
19 января, 2017 в 16:03
Да вы просто тонкую шутку не уловили. Автор объявления красноречиво высказал свое отношение к профессионализму сотрудников Центра занятости, мол, там приматы работают, и туда над ними нужен начальник. Я честно, от души посмеялся и шутку оценил. Не думал, что кто-то может это объявление буквально воспринимать.
впвапвап
19 января, 2017 в 16:33