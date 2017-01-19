Высшее образование для обезьян

Или хэд-хантеры по-Карагандински

На одном из казахстанских сайтов недавно разместили вот такое занятное объявление. Исходя из него в центр занятости требуется руководитель отдела «Приматы». Руководить обезьянками допустят лишь человека с высшим образованием, и со стажем работы не менее одного года.

Взамен работодатель обещает вовремя оплачивать труд будущего руководителя.