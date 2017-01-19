За годы независимости более ста тысяч казахстанцев свели счёты с жизнью

Чаще всего самоубийства совершают мужчины

За годы независимости Казахстан потерял 102 402 человека. Наша республика входит в десятку стран с самыми высокими показателями суицидов – 23,8 случая на 100 тысяч человек.

Сотрудники одного из казахстанских дизайн-бюро создали фильм-инфографику на эту тему. Семь месяцев они прописывали сценарий и собирали информацию.

— Этот инфографический фильм не про суицид. Это видео про молчание. Часто слыша, что где-то кто-то свёл счёты с жизнью, мы со вздохом сожаления проходим мимо. Не про нас, и ладно. Может, не коснётся. Эта тема у нас замалчивается, мы боимся или стыдимся признаться, что в нашей стране каждый день 10 человек уходят из жизни в результате самоубийств. Наша видеоинфографика призвана приподнять завесу молчания и начать общественное обсуждение проблемы суицида в Казахстане,- объясняет один из авторов фильма.

Посмотреть ролик можно по этой ссылке.