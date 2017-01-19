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Чаще всего самоубийства совершают мужчины
За годы независимости Казахстан потерял 102 402 человека. Наша республика входит в десятку стран с самыми высокими показателями суицидов – 23,8 случая на 100 тысяч человек.
Сотрудники одного из казахстанских дизайн-бюро создали фильм-инфографику на эту тему. Семь месяцев они прописывали сценарий и собирали информацию.
— Этот инфографический фильм не про суицид. Это видео про молчание. Часто слыша, что где-то кто-то свёл счёты с жизнью, мы со вздохом сожаления проходим мимо. Не про нас, и ладно. Может, не коснётся. Эта тема у нас замалчивается, мы боимся или стыдимся признаться, что в нашей стране каждый день 10 человек уходят из жизни в результате самоубийств. Наша видеоинфографика призвана приподнять завесу молчания и начать общественное обсуждение проблемы суицида в Казахстане,- объясняет один из авторов фильма.
Посмотреть ролик можно по этой ссылке.
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Что тут обсуждать-то?
Сладко живётся людям, вот и лезут в петлю! Но наше правительство знает рецепт излечения!
Что бы сладко не жилось, регулярно поднимаются цены, проводятся успешные девальвации, вводятся новые платежи и налоги, регулярно поднимаются суммы штрафы и расширяются причины для взимания штрафов…
Ну а что бы информация о сладкой жизни не передавалась из уста-в-уста, скоро будут введены ограничения на комментарии в интернете.
Хрупкий орех
19 января, 2017 в 15:50
Да, зависимость от всего этого есть, но имхо она не определяющая. В рейтинге в тройке лидеров рядом с упоротыми Мозамбиками соседствует благополучная Южная Корея, например. В Европе, насколько я помню, один из самых высоких уровней в благополучной Швейцарии с безусловным подушевым пособием каждому гражданину. Кстати, единственная страна в мире, где легализовано ассоциированное самоубийство. То есть эвтаназия тех же безнадёжных больных — много где. Швейцария же отличается тем, что можно придти в спец клинику, и сказать «я здоров, просто устал жить, убейте меня». С тобой год работают психологи, чтобы убедиться в серьёзности намерений, а потом убивают.. Так что всё не так однозначно, и не всё зависит от материального благополучия страны, и уровня свободы в ней. Правда в том, что, хотя явление и имеет катастрофические масштабы — причины его пока никто в мире не только не понял, но даже и не встал на путь понимания. То, что предлагают авторы в конце ролика — какой-то бред, лихорадочные бессмысленные действия. «Ограничить доступ к орудиям самоубийства», — это как? Изъять из продажи бельевую верёвку и мыло? Запретить людям выходить на балконы и крыши? Мне кажется, борцуны каждым своим словом расписываются в одном — в том, что совершенно не понимают причин и механизмов этого явления..
Александр
19 января, 2017 в 16:51
Еще чуть-чуть и мы бы заняли первое место!
свсвсв
19 января, 2017 в 16:15
В Павлодарской области 20 тысяч человек отказались от казахстанского гражданства http://www.ratel.kz/raw/v_pavlodarskoj_oblasti_20_tysjach_chelovek_otkazalis_ot_kazahstanskogo_grazhdanstva
У кого есть деньги-валят отсюда. А для тех-у кого их нет-петля уже готова. Есть еще правда один вариант-молча «хавать» то,что дают. Рот уже заткнули. Как-то так вот.
02556
19 января, 2017 в 17:27