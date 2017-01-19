В Караганде выступит ледовый балет из Омска

Они приедут к нам на эстафету огня Универсиады

В следующий четверг, 26 января в Караганде пройдет большой концерт посвященный Универсиаде. Специальным гостем на нем станет ледовый балет из Омска. Кроме них для горожан выступят карагандинские коллективы, а так же показательные выступления проведут наши фигуристы и хоккеисты.

Там же проведут церемонию завершения карагандинского этапа эстафеты Огня. Огнем, добытым в Темиртау от Доменной печи, подожгут уголь, который добудут в шахте карагандинские студенты. Эта церемония будет символизировать единение металлургов с шахтерами.

Мероприятие пройдет в Ледовом Дворце «Караганды Арена».

Затем, огонь Универсиады отправят в Алматы самолетом. Сопровождать его будет молодой боксер Аблай Жусупов.

Напомним, что эстафета огня пройдет в Караганде 26 января. В этот день перекроют часть центральных дорог города.