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Они приедут к нам на эстафету огня Универсиады
В следующий четверг, 26 января в Караганде пройдет большой концерт посвященный Универсиаде. Специальным гостем на нем станет ледовый балет из Омска. Кроме них для горожан выступят карагандинские коллективы, а так же показательные выступления проведут наши фигуристы и хоккеисты.
Там же проведут церемонию завершения карагандинского этапа эстафеты Огня. Огнем, добытым в Темиртау от Доменной печи, подожгут уголь, который добудут в шахте карагандинские студенты. Эта церемония будет символизировать единение металлургов с шахтерами.
Мероприятие пройдет в Ледовом Дворце «Караганды Арена».
Затем, огонь Универсиады отправят в Алматы самолетом. Сопровождать его будет молодой боксер Аблай Жусупов.
Напомним, что эстафета огня пройдет в Караганде 26 января. В этот день перекроют часть центральных дорог города.
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Судя по тому, что не указано ни время, ни место проведения праздника, гражданам вход туда «заказан».
Да здравствует показуха!
Лицемеры сами на себя посмотрят, сами себя похвалят.
Дмитрий хитрый
19 января, 2017 в 17:15