Мобильные ЦОНы будут оказывать услуги на рынках и в учебных заведениях в РК

Они будут оказывать услуги по временной регистрации для граждан посредством портала электронного правительства.

В Казахстане с 19 января для удобства граждан мобильные группы Центров обслуживания населения будут объезжать учебные организации, рынки и торговые точки для предоставления услуг по временной регистрации граждан посредством портала электронного правительства, передает Today.kz со ссылкой на директора дирекции оказания государственных услуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Асемгуль Балташеву.

«Для удобства граждан, которые еще не успели временно зарегистрироваться, мобильные группы ЦОНов будут обслуживать в вузах и торговых домах. Инспекторы мобильных групп помогут всем желающим записать электронную цифровую подпись и оформить заявку на временную регистрацию на портале электронного правительства. Выезды организованы во всех областных центрах, а также Астане и Алматы», — отметила Балташева.

Со списком точек выезда мобильных групп можно ознакомиться по ссылке.