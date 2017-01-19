Тургун Сыздыков: «Впечатления от Карагандинского региона — от восхищения до возмущения»

Почти две недели депутат Мажилиса Парламента РК от фракции «Народные коммунисты» Тургун Сыздыков провел в Карагандинской области.

Плановая командировка, по словам мажилисмена, оказалась насыщенной по количеству встреч и богатой на впечатления. Тургун Искакович уверен: представившаяся ему возможность ознакомиться с реальным положением дел в индустриальном регионе обязательно поможет в дальнейшей законотворческой деятельности.

— Для того чтобы эффективно организовывать свою работу в дальнейшем, депутаты должны знать положение дел на местах, — отметил Тургун Искакович. — Это очень важно в законотворческой деятельности. И когда наш корпус направляли в командировки по регионам, я выбрал индустриальную столицу страны — Карагандинскую область. Хотел познакомиться с вопросами реализации государственных программ, узнать, как воспринимает население 25-летнюю историю развития нашего государства, услышать от людей, какие существуют преграды на пути программ, которые были определены Президентом.

— Это была первая Ваша поездка в регион в качестве депутата Мажилиса Парламента?

— Нет. Летом, в период парламентских каникул, я посетил родную Акмолинскую, а также Павлодарскую, Кустанайскиую, Северо-Казахстанскую области. Поработал, познакомился с положением дел. Моя задача как депутата состоит в том, чтобы знакомиться и с другими регионами Казахстана.

— И каковы самые сильные Ваши впечатления от рабочей поездки по шахтерскому краю?

— Моя командировка к вам началась 4 января и, конечно же, самые тяжелые впечатления я получил от того горя, которое постигло Казахстан и Карагандинскую область в целом в новогодние праздники. «Чужого горя не бывает» — так воспитаны многие казахстанцы. Я имею в виду трагедию в поселке Шахан. Еще до моего приезда мы сразу договорились с нашими товарищами из Карагандинского обкома КНПК, что вместе выедем туда и встретимся с пострадавшими. Разумеется, входил в наши планы и визит в поселковый акимат. Мы хотели узнать о тех мерах, которые предпринимались властями по помощи пострадавшим.

— Насколько нам известно, Вы были первым депутатом Мажилиса, кто приехал в Шахан после трагедии.

— Этого я не знаю, просто счел своим долгом первым делом посетить каждую семью, пострадавшую от обрушения подъезда. Я посчитал, что это и мой человеческий долг — зайти к каждому и выразить соболезнования. И, конечно же, я не мог не сказать, что весь Парламент и наша партия вместе с ними в эту трудную минуту. И, знаете, несмотря на тяжесть момента, люди очень благодарно восприняли наше посещение. Они делились своими проблемами, высказывали свои мысли, озвучивали просьбы. И эти просьбы мы довели до соответствующих государственных органов, а также проинформируем государственные органы и свое руководство.Т акже от своего имени и от имени нашей партии я внес в Фонд помощи пострадавшим определенную сумму.

— А как к Вашему визиту отнеслись власти? Вы не почувствовали настороженности со стороны представителей местных исполнительных органов?

— Напротив. Я хочу особо подчеркнуть, что, несмотря на сложную ситуацию, аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков принял меня, за что я очень ему благодарен. Мы переговорили по ряду вопросов, касающихся местного самоуправления, взаимодействия партий, зарегистрированных на политическом поле Казахстана. Обменялись мнениями о роли Коммунистической Народной партии Казахстана в создании условий мира, согласия, созидания на территории области. И пришли к выводу, что нужно больше сотрудничать, слушать и слышать друг друга. За это также можно поблагодарить руководство области.

— То есть, поездка по нашей области принесла Вам и позитивные эмоции?

— Конечно. К примеру, меня очень впечатлила встреча с руководством управления образования Карагандинской области Асхатом Аймагамбетовым. В нем я увидел руководителя новой формации – молодого, прогрессивного, весьма компетентного. Из нашей встречи я сделал вывод – управление образования и учительство области проводят большую работу. Есть у них очень интересные, новаторские мысли по решению проблемных вопросов в сфере образования. Мне понравилось, что много пилотных проектов в поддержку реформ разрабатывается в Карагандинской области. Есть там, конечно, и проблемы. С кадровым вопросом, например, с учебниками и ряд еще других. Но оптимизма у них хватает, они считают, что реформы им под силу, и со временем новшества в системе образования дадут свой результат. Также мы говорили и о роли приобретения молодежью рабочих специальностей. Да, здесь тоже есть проблемы: в материально-техническом обеспечении ТиПО, потому что оборудование, в большинстве своем устаревшее и, конечно, нужно серьезно подумать об этом. Но все проблемы в ходе реализации реформ должны преодолеваться, а курс подготовки квалифицированной рабочей силы – это одно из правильных направлений, определенных Президентом.

— Какие еще позитивные моменты были в Вашей поездке?

— Позитивных эмоций было много за те десять дней, что я провел в Карагандинской области. И если рассказывать обо всех, боюсь, Вам просто не хватит газетной площади. К примеру, очень интересной оказалось посещение Бухаржырауского района. Там я познакомился с работой местной полиции, разговаривал с местными жителями. Мы посетили строящийся комплекс по откорму животных, встречались с руководителями и рабочими. Посетили рыбозавод, где выращивают осетров на продажу. Я считаю, это очень хорошее дело. Во-первых, создаются рабочие места, во-вторых, решаются вопросы продовольственной программы — рыбопродуктами снабжаются Астана и Караганда. Планы у руководства рыбозавода большие — они предполагают через какое-то время производить осетровую икру. Конечно, как и в любой работе есть «узкие места», которые надо решать и расширять, тем не менее, это — жизнь. Я думаю, что Карагандинская область работает очень хорошо. В разговоре с руководством района мы убедились, что хорошо идут вопросы кооперации. Это важный вопрос, на который ныне обращает внимание Президент. Мы, коммунисты, также считаем, что именно кооперация аграрного сектора должна вытащить страну из кризиса.

— Наверняка в своей поездке Вы сталкивались и с вопросами, которые наводят на невеселые думы.

— За 25 лет независимости страна, встав на ноги, продвинулась вперед, но недостатков еще хватает. И они связаны как с деятельностью местных исполнительных органов, так и с законами, в которые нужно вносить коррективы. К примеру, КНПК и наша фракция «Народные коммунисты» регулярно поднимают проблемы инвалидов. И, побывав в вашем общественном объединении инвалидов «Умiт», ОО «Лучик надежды», я еще раз убедился, что их проблемы требуют самого внимательного изучения и незамедлительного принятия решений. Поговорив с руководителями данных неправительственных организаций, я еще раз убедился — это абсолютно бескорыстные люди, которые объединились для решения проблем инвалидов. Да, есть меценаты, есть помощники, но нет системы. У них масса проблем – по льготам, по созданию рабочих мест для этой категории граждан, по выделению путевок в санаторные учреждения. К примеру, дают путевку ребенку, а он не ходячий, ему нужен сопровождающий. Но на поездку матери или опекуна денег не предусмотрено. Не во всякой семье смогут сопроводить ребенка-инвалида за свой счет. Вот и получается, что эта льгота – фикция. Лучше уж совеем не давать путевку, чем вот так делать.

— Понятно, что проблемы инвалидов — это вопрос долгосрочный, который не решится за один день. А сталкивались ли Вы в ходе поездки с более частными проблемами, которые не решаются, хотя справиться с ними не так сложно?

— Да, в ходе своей командировки мы встречались с выпускниками детских домов, которым исполнительные власти в 2013 году в торжественной обстановке вручили ключи от квартир и заверили, что эти квартиры являются подарочными. А на следующий же день поменяли свое решение, сделали его арендным, и до сих пор не всем выдали документы. Чиновники заверили, что в течение 1-2 лет всем предоставят жилье или дадут право приватизировать эти квартиры. Но это обещание не исполнено по сегодняшний день. Совершенно понятно беспокойство этих сирот, потому что завтра они могут остаться без крыши над головой. Мы были там, встречались с теми семьями, которых уже весной этого года обещают выселить. Все эти вопросы я намеревался изложить акиму города Нурлану Аубакирову и попросить его решить их, но по каким-то обстоятельствам не был принят городским главой. Теперь придется проинформировать его письменно. В случае отказа или бездействия будем ставить в известность об этой проблеме республиканские органы, чтобы они изучили этот вопрос и приняли меры в соответствии с казахстанским законодательством. Вообще, по моим наблюдениям, многие детали свидетельствуют о том, что исполнительным органам на местах надо внимательней относиться к людям, точно по закону доводить до конца те обещания, которые они дают. Увы, работа с людьми остается одним из «узких мест» в деятельности исполнительных структур.

— Наверняка за время Вашей командировки Вам удалось глубже вникнуть в работу Карагандинского обкома партии. Какие впечатления у Вас остались от знакомства с его деятельностью?

— Карагандинский обком – это боевой отряд нашей партийной организации. Мы сейчас идем к очередному съезду нашей партии, в Караганде 13 января прошел пленум, на котором я присутствовал. И скажу так: здесь есть потенциал у нашей партии. Карагандинский обком в непростых условиях решает многие вопросы, которые определены им по роду деятельности. Особенно мне нравится, что здесь начата серьезная работа с молодежью. В качестве примера хочу сказать о футбольной команде «КНПК», которая была создана весной прошлого года, и сейчас занимает передовую позицию среди футболистов Саранской лиги. Эти ребята с гордостью носят форму с логотипом нашей партии, вникают в суть нашего движения, и партия работает над тем, чтобы поддерживать такие объединения и увеличить количество молодежи в наших рядах. Ведь вступление молодых людей в нашу партию – показатель того, что у КНПК есть будущее.

Карагандинский ОК КНПК

(pr)