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Пожар произошел в пятиэтажке в 18-м микрорайоне
Пожарные назвали предварительную причину пожара в доме № 18 в 18-м микрорайоне, где сегодня погибли дети.
Пресс-служба ДЧС области сообщает, что сгорела одна комната в четырехкомнатной квартире. Сильно пострадала мебель и вещи. По предварительным данным, причина — «элекротехнический источник зажигания». Пока не конкретизируется, что под этим подразумевается. Неисправный обогреватель, электрочайник или что-то другое.
-Даже хозяева квартиры не знают, что точно произошло. Я спрашивал. Говорят, что может быть дети вставили что-то в розетку, — говорит очевидец пожара.
Напомним, сегодня утром произошел пожар в пятиэтажке. Погибли двое маленьких детей. С диагнозом отравление угарным газом в больницу также попала 23-летняя девушка, проживающая в этом подъезде.
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