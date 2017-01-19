Причиной пожара в квартире, где погибли дети, мог стать неисправный электроприбор

Пожар произошел в пятиэтажке в 18-м микрорайоне

Пожарные назвали предварительную причину пожара в доме № 18 в 18-м микрорайоне, где сегодня погибли дети.

Пресс-служба ДЧС области сообщает, что сгорела одна комната в четырехкомнатной квартире. Сильно пострадала мебель и вещи. По предварительным данным, причина — «элекротехнический источник зажигания». Пока не конкретизируется, что под этим подразумевается. Неисправный обогреватель, электрочайник или что-то другое.

-Даже хозяева квартиры не знают, что точно произошло. Я спрашивал. Говорят, что может быть дети вставили что-то в розетку, — говорит очевидец пожара.

Напомним, сегодня утром произошел пожар в пятиэтажке. Погибли двое маленьких детей. С диагнозом отравление угарным газом в больницу также попала 23-летняя девушка, проживающая в этом подъезде.