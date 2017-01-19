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Она составила 5,82 тенге за квадратный метр
В Караганде утвердили плату за счетчики тепла. Она составила 5,82 тенге за квадратный метр жилья. Об этом стало известно сегодня, 19 января, на очередном заседании Общественного совета нашего города.
Информацию об оснащении теплосчетчиками карагандинские многоэтажки сегодня озвучил генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев. По его словам, в 2013-м и 2014 годах у нас установили 1173 прибора. Этим занималась компания «Эргономика». С 2015 года по нынешний январь в домах поставили еще 1177 счетчиков. Это делала компания-подрядчик «ENERCO». В новостройках изначально стоят приборы учета. Их в Караганде 67. А неприборизированным осталось 325 домов. В них нужно установить 533 счетчика. С ними у услугодателя возникли проблемы. В одних домах нет технической возможности, чтобы поставить прибор, а в других жители против их монтажа.
Но несмотря на это плату за счетчики компании «Теплотранзит Караганда» утвердили. С ее учетом уже в следующем месяце будут выставлены счета всем потребителям нашего города.
— Антимонопольный департамент нам согласовал только плату за возмещение стоимости приборов учета тепла, — отметил гендиректор ТОО «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев. – Но он не учел то, что их еще нужно обслуживать. Поэтому потребителям будет выставлена и плата за обслуживание счетчиков. Она составляет 2 тенге 79 тиын за квадратный метр. Эти деньги необходимы для того, чтобы в течение четырех лет поддерживать приборы учета в нормальном техническом состоянии.
Чтобы подсластить горькую пилюлю, Серик Турганбекович добавил, что счетчики позволяют экономить тепло. Поскольку они считают фактически потребленное домом количество гигакалорий. А потом привел своим расчеты, сделанные на основе данных по оплате за отопление в 2015 и 2016 годах тех потребителей, в домах которых стоят счетчики. Экономия составила до 30 процентов.
На заседании Общественного совета прозвучала информация о том, что компания «КарагандыЖылуСбыт» намерена добиваться введения в действие дифференцированных тарифов на отопление. Правда, его хотят ввести в действие не сейчас, а с нового отопительного сезона. Для потребителей, в домах которых есть счетчики, тепло будет стоить дешевле, а для тех, у кого их нет, на 20 процентов дороже. Это, уверен монополист, заставит потребителей одуматься и заняться установкой счетчиков тепла.
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У меня стоит такой счетчик третий год. Но как я платил без него пять тысяч так и с ним плачу тоже самое.
Алекс
19 января, 2017 в 19:40
Монополисту уже суд сказал, что дифференцированный тариф не законен. Решение принято и вступило в законную силу. А как говорится, закон обратной силы не имеет. А введение этого тарифа является навязыванием услуги. Разрешите ставить поквартирные счётчики тепла на радиаторы, тогда и на общедомовые никто не будет против, но общедомовой ставте на улице, за свой счёт, и сами обслуживайте. Общедомовой прибор нужен только монополисту, чтобы контролировать внутридомовые потери. Но никак не мне — потребителю. Это сугубо моё мнение и я его никому не навязываю. Поддерживаю своего председателя КСКа, который не разрешил ставить счётчик.
И интересно получается, я теперь чтоли буду оплачивать товар, который мне не сумели продать? Не буду платить я эти 350 тенге. У нас нету счётчика внутридомового. Первым поеду к Фурсовой Ирине. Ещё и подписи соберём со всех жильцов дома. Ну как тут не заматериться:
Да уш!!!
19 января, 2017 в 19:43
А можно сылку на решение суда? хочется самому почитать.
Ну-ну
20 января, 2017 в 13:06
ну вот видите Владимир, а мы ведь начинали разбираться с этим вопросом…
но вы тогда по рукам побили. говорили, что ДАРЕМ сделал правильно, и нечего Фурсовой туда вмешиваться.
Каково вам теперь???
Ирина
20 января, 2017 в 14:25
Тогда всё правильно было. А вот выставление счетов сейчас, за несуществующую услугу незаконно. И я вообще не понимаю о чём Вы.
Да уш!!!
20 января, 2017 в 19:38
Вы конечно не понимаете. Вы же документы не запрашивали. Инф.не искали не пытались разобраться. Зато читали нв, и обманывались содержанием.
А теперь смотрите фото. И чтобы это такое довольное лицо было бы у директора жылусбыта???
Ирина
20 января, 2017 в 22:58
А что Вам мешало чиркнуть заметку тут, в Народных новостях? И тариф то сделали для всех один. Его не подняли для нас, у которых нету теплоприборов в доме. Я считаю что это норм.
Да уш!!!
21 января, 2017 в 14:33
И вообще. При чём тут двойной тариф и оплата прибора которого нет?
Да уш!!!
20 января, 2017 в 19:41
А вы статью внимательней прочитайте. Утвердили почти 6 тг с одного квадрата и еще 3 попросят и утвердят.
Куда утвердят? В тариф на тепло. А тариф для кого.?
Блин… да для всех. И дифферинц. тоже для всех.
А теперь подходим к самому главному. До 2020 года тарифы расти не будут…
Кстати, а почему автор фото приказа не выставил??? Кем приказ подписан???
Ирина
20 января, 2017 в 23:04
Блин. Я то тут причём!? Вы юрист, скажите что нужно от нас, простых потребителей. Мы Вам подгоним это. Нужны заявления и подписи? Давайте работать. Нужно сделать прецедент, если это возможно. Я ж в этих тонкостях не волоку юридических.
Да уш!!!
21 января, 2017 в 14:37
Инициатива должно исходить от потребителей изначально. И не только от вас.
Если я буду писать в новостях, тополучается что инициатива моя. А потшм в судах прлкуратура этот вопрос поднимает. И доказывает, что кроме фурсовой это никому не нужно и что я лоббирую интересы конкурентов.
Ву-а-ля, это уже не проезд трехлетней давности. Когда меня никто не знал…
Ирина
21 января, 2017 в 22:23
Это теперь робяты, у кого нету автомобилей, ждите что Вам в скором времени придётся оплачивать дорожный налог и проходить техосмотр. Ещё и машину придётся купить у навязанного ими производителя. И не важно купили Вы машину или нет, всё-равно будете платить и проходить ТО. То же самое со счётчиками. Не важно, что у Вас его нету, всё-равно он типа есть и за его обслуживание и выкуп нужно платить. Парадокс. Или в статье снова госпожа Ульянкина всё напутала? Объясните нам Елена. Все будут платить за счётчик и обслуживание, или только те, у кого установлен теплоприбор в домах?
Ибо нефик
19 января, 2017 в 19:54
Почему Теплотранзит не озвучит реальную стоимость счётчика и стоимость установки? Почему я должен за свой счёт ремонтировать приборы в домах, где мало квартир? Почему не разрешают ставить индивидуальные приборы не батареи?
Беспредел
19 января, 2017 в 20:04
Ну Вам же ответили на Ваш вопрос,а Вы о том же.
Санжар
19 января, 2017 в 23:09
Ну как вы не понимаете господа диванные шварцы вот у нас в Пришахтинске стоит прибор учета и счета реально меньше приходят по этому прибору.Тепловики уже 2 года доказывают сей факт.Давайте реально смотреть на эти вещи…дома подготовленные к зиме платят меньше всех остальных.Поэтому наш Президент поручил правительству разработать программу по энергосбережению !А Вы поинтересуйтесь реальным положением дел.Теплотранзиту не выгодны эти приборы , то что они раньше выставляли нам лишние тенге теперь ушли к ним на убыток!
Санжар
19 января, 2017 в 23:23
Антимонопольный департамент нам согласовать только плату за возмещение стоимости приборов учета тепла, — переведите на русский язык, пожалуйста.
мимо проходила
20 января, 2017 в 02:10
Дмитрий Макарович!
Вы же собирали инфо о таких (?) счетчиках,
пожплуйста,
опубликуйте ее!!!
Дмитрий Макарович! инфо o счетчиках=опубликуйте ее!!!
20 января, 2017 в 10:17
Давайте проведём опрос у кого какие приборы отопления. Лайк — современный радиатор с возможностью регулировки. Дизлайк — старая советская батарея.
Влад
20 января, 2017 в 13:50
Походу я тут один с новыми батереями и запорной арматурой.
Да уш!!!
20 января, 2017 в 19:40
У нас общемировой. А толку? Первый год действительно цена за отопление была меньше. А сейчас если дома где нет счетчиков платят 118 Инн за 1 квартал.м то мы платим в среднем 113 тенге. Нужно будет кому то следить за тем как снимаются показания. Контроль за обслуживающей организацией.
Галина
21 января, 2017 в 08:06
Общедомовой
Галина
21 января, 2017 в 08:07
Любопытно прям, как они будут выставлять счета за поставленные счётчики по городу квартирам у которых нет отопления. И ещё горячая вода и отопление подаются, по моему, по одним и тем же сетям, отдельных водоводов для гор.воды нет. Получается по общему счётчику посчитают весь объём теплоэнергии полученный домом (отопление и гор.водоснабжение), а дополнительно (сверх общего объёма) посчитают по водомеру гор.воды. Ирина, Вы задумывались об возможности такой ситуации? И кстати. Отчего Вы не объедините усилия с «Гражданским советом города Караганды» или не войдёте в его состав для более эффективного решения проблем?
Олег Эдуардович
21 января, 2017 в 13:36