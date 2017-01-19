В Караганде утвердили плату за счетчики тепла

Она составила 5,82 тенге за квадратный метр

В Караганде утвердили плату за счетчики тепла. Она составила 5,82 тенге за квадратный метр жилья. Об этом стало известно сегодня, 19 января, на очередном заседании Общественного совета нашего города.

Информацию об оснащении теплосчетчиками карагандинские многоэтажки сегодня озвучил генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев. По его словам, в 2013-м и 2014 годах у нас установили 1173 прибора. Этим занималась компания «Эргономика». С 2015 года по нынешний январь в домах поставили еще 1177 счетчиков. Это делала компания-подрядчик «ENERCO». В новостройках изначально стоят приборы учета. Их в Караганде 67. А неприборизированным осталось 325 домов. В них нужно установить 533 счетчика. С ними у услугодателя возникли проблемы. В одних домах нет технической возможности, чтобы поставить прибор, а в других жители против их монтажа.

Но несмотря на это плату за счетчики компании «Теплотранзит Караганда» утвердили. С ее учетом уже в следующем месяце будут выставлены счета всем потребителям нашего города.

— Антимонопольный департамент нам согласовал только плату за возмещение стоимости приборов учета тепла, — отметил гендиректор ТОО «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев. – Но он не учел то, что их еще нужно обслуживать. Поэтому потребителям будет выставлена и плата за обслуживание счетчиков. Она составляет 2 тенге 79 тиын за квадратный метр. Эти деньги необходимы для того, чтобы в течение четырех лет поддерживать приборы учета в нормальном техническом состоянии.

Чтобы подсластить горькую пилюлю, Серик Турганбекович добавил, что счетчики позволяют экономить тепло. Поскольку они считают фактически потребленное домом количество гигакалорий. А потом привел своим расчеты, сделанные на основе данных по оплате за отопление в 2015 и 2016 годах тех потребителей, в домах которых стоят счетчики. Экономия составила до 30 процентов.

На заседании Общественного совета прозвучала информация о том, что компания «КарагандыЖылуСбыт» намерена добиваться введения в действие дифференцированных тарифов на отопление. Правда, его хотят ввести в действие не сейчас, а с нового отопительного сезона. Для потребителей, в домах которых есть счетчики, тепло будет стоить дешевле, а для тех, у кого их нет, на 20 процентов дороже. Это, уверен монополист, заставит потребителей одуматься и заняться установкой счетчиков тепла.