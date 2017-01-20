В Караганде во дворах и подъездах жилых домов хотят установить камеры видеонаблюдения

За это удовольствие жильцам придется платить в месяц около 350 тенге

В Караганде планируется установка видеокамер в подъездах и во дворах жилых домов. С таким предложением выступило Министерство внутренних дел. Конечно, видеофиксация происходящего на лестничных клетках здорово облегчит работу полицейских. Возможно, даже снизит уровень квартирных краж. Может быть даже дворовые хулиганы перестанут облегчаться в подъездных закутках. Побоятся засветиться голой пятой точкой в интернете.

Как говорят полицейские, делаться это будет для того, чтобы обеспечить горожанам безопасность. Матерям будет легче отпускать детей играть во дворе, а автолюбителям спокойно оставлять свои джипы на ночь.

Известно, что за установку камер взялась компания «Казахтелеком».

Это нововведение обсуждали на совещании в городском акимате. Пригласили всех председателей КСК, чтобы объяснить перспективы. А последние в свою очередь на собраниях должны донести до людей, что это не такая уж и плохая идея.

В интервью «5 каналу» заведующий сектором жилищной инспекции «Отдела жилищных отношений» Дуйсен Касымов уверял, что установка будет абсолютно бесплатной. Все расходы возьмет на себя компания «Казахтелеком». Правда дальше, жителям придется платить за последующее обслуживание техники.

-«Казахтелеком» установит камеры бесплатно. Никаких бюджетных средств затрачено не будет. Они установят за счет собственных средств. Где жители поддержат, в этих дворах будут ставить. Если жители откажутся, то насильно устанавливать не будут, — сказал Дуйсен Касымов.

В пресс-службе компании «Казахтелеком» подтверждают, что действительно есть такой проект. Но пока не будет первых результатов, от комментариев пока отказываются. Известно, что в ближайшее время установят 10 камер. А к концу года счет пойдет уже на сотни, а то и на тысячи.