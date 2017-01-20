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За это удовольствие жильцам придется платить в месяц около 350 тенге
В Караганде планируется установка видеокамер в подъездах и во дворах жилых домов. С таким предложением выступило Министерство внутренних дел. Конечно, видеофиксация происходящего на лестничных клетках здорово облегчит работу полицейских. Возможно, даже снизит уровень квартирных краж. Может быть даже дворовые хулиганы перестанут облегчаться в подъездных закутках. Побоятся засветиться голой пятой точкой в интернете.
Как говорят полицейские, делаться это будет для того, чтобы обеспечить горожанам безопасность. Матерям будет легче отпускать детей играть во дворе, а автолюбителям спокойно оставлять свои джипы на ночь.
Известно, что за установку камер взялась компания «Казахтелеком».
Это нововведение обсуждали на совещании в городском акимате. Пригласили всех председателей КСК, чтобы объяснить перспективы. А последние в свою очередь на собраниях должны донести до людей, что это не такая уж и плохая идея.
В интервью «5 каналу» заведующий сектором жилищной инспекции «Отдела жилищных отношений» Дуйсен Касымов уверял, что установка будет абсолютно бесплатной. Все расходы возьмет на себя компания «Казахтелеком». Правда дальше, жителям придется платить за последующее обслуживание техники.
-«Казахтелеком» установит камеры бесплатно. Никаких бюджетных средств затрачено не будет. Они установят за счет собственных средств. Где жители поддержат, в этих дворах будут ставить. Если жители откажутся, то насильно устанавливать не будут, — сказал Дуйсен Касымов.
В пресс-службе компании «Казахтелеком» подтверждают, что действительно есть такой проект. Но пока не будет первых результатов, от комментариев пока отказываются. Известно, что в ближайшее время установят 10 камер. А к концу года счет пойдет уже на сотни, а то и на тысячи.
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Может для начала свет во дворах сделать? Они в Майкуде вечером во дворах бывали? Там спокойно бухают, полицаи отродясь не заезжают. Да что о Майкуде говорить, если на Юге половина дворов темные. И что при таких условиях камера наснимает? Тени? Силуэты?
Lex
20 января, 2017 в 13:11
У нас похоже все хотят повесить на население.
Интересующийся
20 января, 2017 в 13:49
Интересующийся, всё, во все времена, и во всех странах, ВСЕГДА висит на населении.
А на ком ещё???
Хрупкий орех
20 января, 2017 в 15:15
Это по 350 тг в месяц с квартиры? Не буду делать кому-то рекламу, но в Караганде есть куча компаний крупных, которые устанавливают такие камеры. Конечно оплачивают за саму камеру, исходя из качества. Но там есть облачное хранилище. В любой момент можно зайти и с ПК и со смартфона и посмотреть что происходит. Если так то еще более-менее и если камеры хорошего качества записи, а не те, на который ничего не разберешь.Но если к записям не будет доступа жильцам онлайн, то на кой такое нужно?
Житель Земли
21 января, 2017 в 21:59
Если у жильцов не будет доступа к просмотру записей, то это тупо око большого брата. Останется в квартиры всем поставить. Не удивлюсь, что они окажутся нерабочими в нужный момент когда надо жильцам, и рабочими когда нужно полиции. И все это за наш счет
ivanoc
20 января, 2017 в 13:23
Абсолютно вас поддерживаю! За всю жизнь я не встретил ни одного человека, кто бы смог получить видео с камер наблюдения. Постоянный ответ полиции — камера не работала (не туда смотрела). Причем это касается и камер во дворах дома, и камер на перекрестке.
Отсюда вывод. Предложение, озвученное статьей, — очередной побор.
Говорят, критиковать легко — сложно сделать. Вот как раз в этом случае — совсем не сложно. Сделаю в своем подъезде гораздо лучше, надежнее и дешевле. Опыт есть. И парковку возле дома охвачу наблюдением.
Зная нашу «систему», в скором времени закрутят гайки и то, что я предлагаю, сделают лицензируемой деятельностью.
впвапвап
20 января, 2017 в 14:15
не вопрос, поддерживаю, можно было бы население спросить, а хотели бы они, а то можно действительно скинуться самим сделать, и архив у себя держать, и тогда уж если будет надо отдавать органам фрагменты.
vasya
20 января, 2017 в 15:26
хватит грузить народ. Безработных тысячи!
Ипотеку не могут вовремя оплатить! коммунальные с задержкой платят!
Зарплата не растет!!!
Цены подскочили и увеличиваются.
Коммунальные: свет, тепло, вода, лифт, домофон, телефон, КСК, «Ювис», ЧС, теплосчетчики, ремонт подъездов и целевые деньги на ремонт крыш и т.д., проезд на автобусах и еще благотворительность на людях
(кто помог шахановцам!?-народ!!!, а чиновники распределяют (самая сложная работа!)
Казахтелеком самая богатая организация! и то же руку протягивает!
Пора бы остановиться — не грабьте свой народ, дайте людям не только оплачивать услуги но и дать возможность жить- есть, одеваться, путешествовать!
Гульбала
20 января, 2017 в 14:13
Соглашусь на установку камер только в том случае, если будет доступ к камерам на просмотр видео, как в режиме онлайн, так и в записи.
Иначе они нафиг не нужны.
Дмитрий хитрый
20 января, 2017 в 14:14
Ага и как обычно половина не будет работать и крайних не найдешь! Или как обычно не будет работать в нужный момент! А так идея хорошая!Вот если бы еще все отвтетсвенно относились! Да и сделали бы приложение для просмотра было круто тогда да я готов платить!
Volk
20 января, 2017 в 14:29
А куда будет стекаться информация? И кто будет контролировать? Телеком или УВД? Предлагает МВД-устанавливать будет Телеком?
02556
20 января, 2017 в 15:12
Вангую — камеры будут ставить только в тех домах, где не только жители согласятся, но и ID-Net есть!
P.S. Телеком лучше бы занялся большим покрытием ID-Net…
Горожанин
20 января, 2017 в 16:17
Интересно. А как камера будет фиксировать в тёмном подъезде и в тёмном дворе!? Может для начала нужно навести порядок с освещением?
Да уш!!!
20 января, 2017 в 19:33
Прежде чем писать- почитайте. Основная масса камер с ИК подсветкой.
Alex
20 января, 2017 в 22:49
И как далеко бьет эта подсветка??
День
21 января, 2017 в 18:47
ну поставят камеры по любому они все работать не будут и толк тоже ни какой как одно аремя было говорили домофоны ни каким ключом не откроете прошло пару годиков дети открывают без ключа где они код находят без понятий также и камеры налепят скочь и все ничего не видно можно все что угодно делать!а так тупо деньги на ветер пустят!
Губка Боб квадратные штаны
20 января, 2017 в 21:45
Так вроде уже устанавливали камеры во дворах. У нас висит. Или это неправильная камера, и она делает неправильный мёд, то есть съёмку?
Это я
20 января, 2017 в 21:49
Интересно, а как раньше дела раскрывали, когда камер не было?
Pavel
21 января, 2017 в 00:03
Пускай ставят,раз им это нужно,но оплата должна быть добровольной,как у МЧС,кто оплачивает,тому при необходимости видеозапись бесплатно,кто не оплачивает,тому за определённую плату,вот это будет справедливо.
Nikolay
21 января, 2017 в 08:54