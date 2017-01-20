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Instagram кишит фотографиями билетов на поэтический вечер
Самая читаемая поэтесса рунета Сола Монова посетит Караганду. Здесь она проведет творческий вечер. Стоит отметить, что карагандинская публика с нетерпением ждет визита поэтессы. Instagram жителей шахтерской столицы и городов-спутников буквально кишит селфи с билетами на вечер и фотографиями афиш. По большей части поклонники творчества Солы — молодые люди. Старшее же поколение склоняется ко мнению, что поэтесса добилась успеха благодаря своей эффектной внешности и эпатажу. А вот стихами россиянки они не восторгаются, хоть и отдают должное безупречно выдержанному размеру и идеальной рифме. В недостатки же ее произведений они записывают недостаточную смысловую нагрузку.
Вечер поэзии Солы Моновой пройдет 3-го февраля, в 19:00, в отеле «Космонавт». Билеты обойдутся почитателям ее таланта не дешево — от 10 000 тенге.
Помнишь, к однокласснице ушёл
школьной,
А потом вернулся и принес
шубу,
Мне, конечно, милый, до сих пор
больно,
Но и шубу тоже до сих пор
ношу я.
А когда с танцоршей загулял
пошлой,
Мне купил машину, чтоб опять
вместе.
Выходка с танцоршей навсегда
в прошлом,
А машина вроде ничего –
ездит.
В августе бухгалтершу свозил
в Канны,
Хоть её открыто называл
серой.
Мне, чтоб извиниться, подарил
камни:
Три карата – в перстень, и по два –
в серьги.
У меня истерика – хожу,
плачу,
Ежели представлю, как тебе
стелят.
Радует одно, что отписал
дачу –
Это за рыбалку и за ту
стерлядь.
Не могу привыкнуть к твоему
блуду –
Не заставить саблю положить
в ножны.
С горя ипотечную взяла
ссуду,
Так что десять лет ещё прощать
можно!
Сола Монова
***
Когда не носишь серьги две недели,
То надеваешь снова через кровь.
Прокол души ведет себя как «в теле» –
Ни на секунду не снимай любовь.
А если снял, то положи в местечко…
Для внучки, чтоб однажды под метель
Достать уже винтажные «сердечки»
И принести капризнице в постель.
Та к зеркалу рванётся, чтоб увидеть,
Разбудит маму, чтобы показать…
Но не поймет, что у нее могли быть
И волосы другие, и глаза…
Сола Монова
***
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Почему у них такие странные имена: Сола Монова, Ах Астахова? При всем уважении, несерьезно все это как-то, поп-культурой больше попахивает, чем поэзией.
rrb
20 января, 2017 в 16:25
Мне стишки понравились, в смысле посмеялся от души. Легко пародируются, первое пародировать не буду, уж слишком фривольно получается, а вот второе так, покажу чуть чуть…
Когда не носишь лифчик две недели
То надеваешь снова как хомут
И чувствуешь такую тяжесть «в теле» —
А мужики смеются, не поймут
.
20 января, 2017 в 17:37
Не воспитайте доченьку козой
Зацикленной на сэлфи в инстаграмме
Уж лучше быть дурёхою простой
И помогать на кухне своей маме
Держите дочку крепко в кулаке
И подарите бабушкину сотку
Чтоб не увидеть пирсинг на пупке
Лупите чаще розовую попку
ну и т.д.
.
20 января, 2017 в 18:13
И давно вы поэзию всерьез стали воспринимать?
По-моему эпатаж сопровождает русскую поэзию с конца XIX века
КО
20 января, 2017 в 17:57
Вы большой знаток и в русской поэзии? А что в ней ещё было, ну акромя эпатажа? Блок, Ахматова, Симонов,Евтушенко, Вознесенский — это всё тоже всерьёз не воспринимать? А вас всерьёз воспринимать, как К.О. можно?
один из массы
20 января, 2017 в 20:50
Нет, меня как КО всерьез воспринимать не нужно.
Как, впрочем, и никого из комментаторов
Что касается перечисленных вами поэтов — и десятки других…
Это вы СЕЙЧАС, в вашем НЫНЕШНЕМ понимании записали их в классики, втиснули в толстые тома — поставили на полки и засыпали вековой пылью.
А ведь все они в свое время именно эпатировали публику, потрясали основы. Служили возмутителями спокойствия…. А вы — вот конкретно вы — их хотите осургучить и захоронить…
КО
20 января, 2017 в 22:51