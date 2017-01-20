Помнишь, к однокласснице ушёл

школьной,

А потом вернулся и принес

шубу,

Мне, конечно, милый, до сих пор

больно,

Но и шубу тоже до сих пор

ношу я.

А когда с танцоршей загулял

пошлой,

Мне купил машину, чтоб опять

вместе.

Выходка с танцоршей навсегда

в прошлом,

А машина вроде ничего –

ездит.

В августе бухгалтершу свозил

в Канны,

Хоть её открыто называл

серой.

Мне, чтоб извиниться, подарил

камни:

Три карата – в перстень, и по два –

в серьги.

У меня истерика – хожу,

плачу,

Ежели представлю, как тебе

стелят.

Радует одно, что отписал

дачу –

Это за рыбалку и за ту

стерлядь.

Не могу привыкнуть к твоему

блуду –

Не заставить саблю положить

в ножны.

С горя ипотечную взяла

ссуду,

Так что десять лет ещё прощать

можно!

Сола Монова

***

Когда не носишь серьги две недели,

То надеваешь снова через кровь.

Прокол души ведет себя как «в теле» –

Ни на секунду не снимай любовь.

А если снял, то положи в местечко…

Для внучки, чтоб однажды под метель

Достать уже винтажные «сердечки»

И принести капризнице в постель.

Та к зеркалу рванётся, чтоб увидеть,

Разбудит маму, чтобы показать…

Но не поймет, что у нее могли быть

И волосы другие, и глаза…

Сола Монова