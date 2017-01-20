«Шахтер» обыграл новую команду Юрия Уткульбаева

«Шахтер» одержал победу со счетом 2:1

Карагандинский «Шахтер» одержал победу в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщает Vesti.kz.

Казахстанский клуб встречался с «Нефтехимиком» — командой первого дивизиона России по футболу, которую теперь тренирует бывший наставник «Актобе» Юрий Уткульбаев.

«Шахтер» одержал победу со счетом 2:1, в составе горняков голами отметились Айдос Таттыбаев и Милан Стоянович.