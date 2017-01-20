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«Шахтер» одержал победу со счетом 2:1
Карагандинский «Шахтер» одержал победу в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщает Vesti.kz.
Казахстанский клуб встречался с «Нефтехимиком» — командой первого дивизиона России по футболу, которую теперь тренирует бывший наставник «Актобе» Юрий Уткульбаев.
«Шахтер» одержал победу со счетом 2:1, в составе горняков голами отметились Айдос Таттыбаев и Милан Стоянович.
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О. И эти отдыхают на курорте, за мои налоги. А когда я, простой работяга, поеду в Турцию?
Ибо нефик
20 января, 2017 в 19:16