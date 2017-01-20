Что думают о новой услуге «камеры в подъездах» председатели КСК

«Идея хорошая, но больно дорогая»

В ближайшее время в каждом дворе и подъезде жилых домов могут появиться камеры видеонаблюдения. Устанавливать камеры бесплатно будет компания «Казахтелеком». Правда дальнейшее содержание техники ляжет на плечи жильцов. Захотят ли карагандинцы оплачивать еще одну дополнительную услугу?

С предложением оснастить все подъезды и дворы электронным «оком» выступило Министерство внутренних дел. Очевидно, что камеры в темных закутках дворов и на лестничных клетках, здорово облегчат работу полицейским. Возможно, даже эта мера приведет к снижению уровня квартирных краж. Дворовые хулиганы перестанут облегчаться в тамбурах: побоятся засветиться голой пятой точкой в интернете.

Есть еще одни очевидные плюсы. Относительно безопаснее станет и во дворах. Матери смогут с легким сердцем отпускать детей во двор, зная, что теперь за двором «присматривают». Автолюбители станут спокойно оставлять джипы во дворах на ночь, не опасаясь того, что технику угонят, поцарапают или вскроют. В общем, как говорят полицейские — все это делается исключительно в целях заботы о горожанах.

В городском акимате уже даже провели совещание, посвященное этому нововведению. Пригласили председателей всех КСК, чтобы объяснить перспективы. А последние в свою очередь, на собраниях должны донести до людей эту идею.

В интервью «5 каналу» заведующий сектором жилищной инспекции «Отдела жилищных отношений» Дуйсен Касымов уверял, что установка будет абсолютно бесплатной. Все расходы возьмет на себя компания «Казахтелеком

— «Казахтелеком» установит камеры бесплатно. Никаких бюджетных средств затрачено не будет. Где жители поддержат, в этих дворах будут ставить. Если жители откажутся, то насильно устанавливать не будут, — сказал Дуйсен Касымов.

Как и в любом нововведении, наравне с плюсами есть и минусы. Дело в том, что технику установят бесплатно, но дальнейшее ее содержание должны оплачивать жильцы. Услуга эта, скажем прямо, не из дешевых. В месяц каждая квартиры будет отдавать около 350 тенге.

Председатели КСК, побывавшие на совещании в акимате, относятся к идее неоднозначно. Плюсы то, конечно есть. Но они сомневаются, что люди согласятся платить.

— Все это надо согласовывать с жильцами. Мы говорили об этом на совещании. Допустим, у меня жильцы в основном ниже среднего достатка. Так сказать, воровать у людей нечего. В месяц с каждой квартиры будут брать по 350 тенге. И как, я поняла, сумма пойдет по нарастающей. Я с жильцами уже беседовала. В основном люди говорят: «В подъездах нам камеры не нужны. Нам надо только уличную видеокамеру». Есть у нас несколько жильцов состоятельных. Так они себе сами установили видеокамеру. Они видят свои машины и прочее, — рассказывает председатель КСК « Любава» Галина Болдырева.

Также люди опасаются того, что камеры будут частенько разбивать. И покупать новую технику опять же придется самим.

— У нас же все сейчас за счет жильцов делается: ремонты подъездов, крыш, дворов. Я тоже лично против. Я же тоже здесь живу. Такой же житель, как и все. Только служу народу, — говорит Галина Болдырева.

Председатель КСК «Комек» Светлана Недопекина говорит, что с одной стороны камеры – это хорошо. Так как ее дом по Лободы, 43 – это общежитие. И жильцы бывают разные. Но с другой стороны, 350 тенге – это очень дорого.

-У меня общежитие – 264 комнаты. Кто-то имеет одну комнату, кто-то две, кто-то секцию целую. Вот представляете, если человек всю секцию имеет и платить придется за каждую комнату! К примеру, домофон у нас установили. И квитанции носят на каждую комнату в отдельности. У меня есть один хозяин на шесть комнат. Так вот он за каждую комнату отдельной квитанцией оплачивает. По 350 тенге с комнаты – дороговато будет. Конечно, люди будут возмущаться, — рассуждает Светлана Недопекина. – Но с другой стороны неплохо было бы, конечно, камеры иметь, если дом неблагополучный. Это мое личное мнение. Квартирантов очень много. Где-то мусор оставляют. Следить тяжело. Тут такие люди иногда проживают!

Поддерживает Светлану Недопекину и председатель кооператива « Сокол» Николай Гузев: идея хорошая, но неподъемная.

— Это дело серьезное. Надо проводить собрание. Но я считаю, что никто не согласится. На мой взгляд, 350 тенге за эту услугу – цена в два раза завышена. Не стоит оно того. Давайте прикину, это больше 40 тысяч тенге в месяц с дома. Завышенная цена, — считает Никалай Гузев. – Но безусловно, дело хорошее. В подъездах, конечно, должно быть видеонаблюдение. Кто, что творит в подъездах, ничего не понятно! А потом идут и нам жалуются. Но это все надо обсчитывать. Да и к тому же, много других вопросов: какое обеспечение, куда эта информация будет выводиться?