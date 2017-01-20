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«Идея хорошая, но больно дорогая»
В ближайшее время в каждом дворе и подъезде жилых домов могут появиться камеры видеонаблюдения. Устанавливать камеры бесплатно будет компания «Казахтелеком». Правда дальнейшее содержание техники ляжет на плечи жильцов. Захотят ли карагандинцы оплачивать еще одну дополнительную услугу?
С предложением оснастить все подъезды и дворы электронным «оком» выступило Министерство внутренних дел. Очевидно, что камеры в темных закутках дворов и на лестничных клетках, здорово облегчат работу полицейским. Возможно, даже эта мера приведет к снижению уровня квартирных краж. Дворовые хулиганы перестанут облегчаться в тамбурах: побоятся засветиться голой пятой точкой в интернете.
Есть еще одни очевидные плюсы. Относительно безопаснее станет и во дворах. Матери смогут с легким сердцем отпускать детей во двор, зная, что теперь за двором «присматривают». Автолюбители станут спокойно оставлять джипы во дворах на ночь, не опасаясь того, что технику угонят, поцарапают или вскроют. В общем, как говорят полицейские — все это делается исключительно в целях заботы о горожанах.
В городском акимате уже даже провели совещание, посвященное этому нововведению. Пригласили председателей всех КСК, чтобы объяснить перспективы. А последние в свою очередь, на собраниях должны донести до людей эту идею.
В интервью «5 каналу» заведующий сектором жилищной инспекции «Отдела жилищных отношений» Дуйсен Касымов уверял, что установка будет абсолютно бесплатной. Все расходы возьмет на себя компания «Казахтелеком
— «Казахтелеком» установит камеры бесплатно. Никаких бюджетных средств затрачено не будет. Где жители поддержат, в этих дворах будут ставить. Если жители откажутся, то насильно устанавливать не будут, — сказал Дуйсен Касымов.
Как и в любом нововведении, наравне с плюсами есть и минусы. Дело в том, что технику установят бесплатно, но дальнейшее ее содержание должны оплачивать жильцы. Услуга эта, скажем прямо, не из дешевых. В месяц каждая квартиры будет отдавать около 350 тенге.
Председатели КСК, побывавшие на совещании в акимате, относятся к идее неоднозначно. Плюсы то, конечно есть. Но они сомневаются, что люди согласятся платить.
— Все это надо согласовывать с жильцами. Мы говорили об этом на совещании. Допустим, у меня жильцы в основном ниже среднего достатка. Так сказать, воровать у людей нечего. В месяц с каждой квартиры будут брать по 350 тенге. И как, я поняла, сумма пойдет по нарастающей. Я с жильцами уже беседовала. В основном люди говорят: «В подъездах нам камеры не нужны. Нам надо только уличную видеокамеру». Есть у нас несколько жильцов состоятельных. Так они себе сами установили видеокамеру. Они видят свои машины и прочее, — рассказывает председатель КСК « Любава» Галина Болдырева.
Также люди опасаются того, что камеры будут частенько разбивать. И покупать новую технику опять же придется самим.
— У нас же все сейчас за счет жильцов делается: ремонты подъездов, крыш, дворов. Я тоже лично против. Я же тоже здесь живу. Такой же житель, как и все. Только служу народу, — говорит Галина Болдырева.
Председатель КСК «Комек» Светлана Недопекина говорит, что с одной стороны камеры – это хорошо. Так как ее дом по Лободы, 43 – это общежитие. И жильцы бывают разные. Но с другой стороны, 350 тенге – это очень дорого.
-У меня общежитие – 264 комнаты. Кто-то имеет одну комнату, кто-то две, кто-то секцию целую. Вот представляете, если человек всю секцию имеет и платить придется за каждую комнату! К примеру, домофон у нас установили. И квитанции носят на каждую комнату в отдельности. У меня есть один хозяин на шесть комнат. Так вот он за каждую комнату отдельной квитанцией оплачивает. По 350 тенге с комнаты – дороговато будет. Конечно, люди будут возмущаться, — рассуждает Светлана Недопекина. – Но с другой стороны неплохо было бы, конечно, камеры иметь, если дом неблагополучный. Это мое личное мнение. Квартирантов очень много. Где-то мусор оставляют. Следить тяжело. Тут такие люди иногда проживают!
Поддерживает Светлану Недопекину и председатель кооператива « Сокол» Николай Гузев: идея хорошая, но неподъемная.
— Это дело серьезное. Надо проводить собрание. Но я считаю, что никто не согласится. На мой взгляд, 350 тенге за эту услугу – цена в два раза завышена. Не стоит оно того. Давайте прикину, это больше 40 тысяч тенге в месяц с дома. Завышенная цена, — считает Никалай Гузев. – Но безусловно, дело хорошее. В подъездах, конечно, должно быть видеонаблюдение. Кто, что творит в подъездах, ничего не понятно! А потом идут и нам жалуются. Но это все надо обсчитывать. Да и к тому же, много других вопросов: какое обеспечение, куда эта информация будет выводиться?
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Я за то чтоб в моем дворе и подезде были камеры наблюдения
1-у меня машина стоит во дворе
2-у нас соседей в год по два раза обваровывают
Против камер могут быть только те кто ворует
Вить честные и культурные люди не боятся и не стесняются своих поступков
vas
20 января, 2017 в 15:51
Вася,а ты подумай о том с какого перепуга твои соседи должны платить за охрану твоего гнилого унитаза?Ставь на платную стоянку своё гнильё.
Nikolay
20 января, 2017 в 20:18
Стоимость вопроса.
1.Камера -20000-30000(боле менее)
2.Регистратор 40000.
За сколько окупится оборудование?????
А не ох….ли ли вы ребята.????
Box
20 января, 2017 в 17:01
Можно на IP сделать. Сервера- в телекоме поставить!
Alex
20 января, 2017 в 18:04
«Да и к тому же, много других вопросов: какое обеспечение, куда эта информация будет выводиться?»
Народ, да вы сильно-то не расслабляйтесь.
То что МВД сейчас такое ласковое, говорит, мол на добровольной основе все — это только цветочки…
Ягодки потом будут, когда МВД пропихнёт закон через парламент, под новый год, конечно, когда всем не до законов быдет…
А новый закон просто обяжет всех жильцов повесить камеру у входа в подъезд за свой счёт и платить за трафик. Кто не повесит в течении 10 дней — предупреждение, в течении месяца — штраф!
Хрупкий орех
20 января, 2017 в 17:03
Нет никаких сомнения в целях, которые преследует МВД!
Сначала обязали всех регистрироваться по месту временного пребывания.
Тут сразу встал вопрос — как доказать — живёт человек тут больше месяца или нет?
И тогда, разумеется, МВД наало мечтать, типа вот были бы во всех дворах, подъездах видеокамеры — тогда доказать факт проживания — плёвое дело!
И ту их озарило — а давайте всех обяжем повесить видеокамеры во дворах!
И тут им так захотелось это сделать, сразу сели писать новый закон…
А пока, пока готовят общественное мнение.
Хрупкий орех
20 января, 2017 в 17:06
Короче, тотальный контроль и полицейское государство…
Супер, наконец-то в 21-м веке пришли к полному рабству.
Хрупкий орех
20 января, 2017 в 17:08
Что-то грустно мне..
....
20 января, 2017 в 17:26
Нет. Не тот случай. МВД всё что им надо — проталкивает через Парламент и Правительство. Да еще и закрепив предварительно Законом.
А это кто-то местный бабло пытается срубить.
КО
20 января, 2017 в 17:49
Бритва Оккама нам подсказывает.
Дело вовсе не в «хотелках МВД» и не в «полицейском государстве».
Всё намного примитивнее. Очередная группировка решила по-быстрому срубить бабосиков.
Если бы действительно речь шла о МВД — будьте уверены, пропихивать идею стали бы не через бесправных председателей КСК — а через Парламент и министерства. Там заодно и суммы куда как крупнее.
КО
20 января, 2017 в 17:47
Казахтелеком молодцы, всё делают последовательно и грамотно. Сначала сеть ID а теперь подгружают её. Если сделают оплату за обслуживание то и доступ сделают на своей территории, так же как с домофонами начиналось, сначала мало кто хотел, а сейчас почти везде стоят. Камеры это к порядку. Только вот не нужно обязывать. Многие и так согласятся, начинайте делать.
Водитель
20 января, 2017 в 19:07
Так. Я уже буду платить за несуществующий счётчик тепла, оплачивать ремонт счётчиков кому то. За камеры, которые скотчем заклеют в первую неделю, да и разрешение там будет такое, что никто и не поймёт, человек это или кот, тоже мне. Так как у меня могут украсть кредит.
Чем ближе Экспо, тем бредовей идеи у наших господ. Камера нужна МВД для расрываемости, счётчик тепловикам для учёта теплопотерь, а платить должен народ. А не опупели ли вы все!?
Да уш!!!
20 января, 2017 в 19:24
Если речь идёт о охране общественного порядка при помощи камер, сократите тогда участковых работы которых итак не видно и на сэкономленные деньги хоть по две камеры на подъезд поставьте!
Jähr
20 января, 2017 в 21:59
Камеры нужны для контроля поголовного : какие личности обитают в наших городах. Видимо есть необходимость. Если есть такие угрозы ( конечно не про шпану разговор ) , то полный вперед. Может , как минимум, курильщиков , выпивох и зассанцев заставят контролировать свои животные страсти.
Пока еще анонимный камментер
20 января, 2017 в 22:44