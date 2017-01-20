Высокие цены на жильё в Казахстане возмутили мажилисменов

Несмотря на на то, что в стране создаются домостроительные предприятия, квадратные метры не дешевеют.

В Мажилисе состоялось заседание Комиссии при фракции партии «Нур Отан» по контролю за использованием средств, выделяемых на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, сетей водоснабжения и теплоснабжения, укреплению жилищной инфраструктуры. Сообщает informburo.kz.

На заседании депутаты раскритиковали чиновников, отвечающих за реализацию жилищных программ. Парламентарии возмутились из-за того, что стоимость жилья в Казахстане не снижается, несмотря на то, что в стране создаются домостроительные предприятия, и многие виды строительных материалов производятся в Казахстане.

«Когда мы в 2012 году парламентские слушания проводили, сказали, что на удорожание жилья, в первую очередь, влияют строительные материалы. Сказали, что мы будем строить 10 домостроительных комбинатов. Какова эффективность их работы сегодня? 5-6 лет прошло, а мы и не знаем, работают они, не работают? Некоторые ДСК, говорят, работают вполсилы, потому что построили, а их продукция трудно перевозимая, а чем думали, когда планировали?» – возмутилась депутат Мажилиса Майра Айсина.

«Если мы будем производить отечественную продукцию для строительства, наверное, удешевление должно быть. А у нас как было 180 000 для Астаны и Алматы, 140 000 для регионов, так оно все эти годы и осталось. На удешевление почему-то не влияет. Потом кирпичи те же самые, цемент. То ли мы так до сих пор возим их из Китая, я не знаю. Строим, строим, а удешевления нет, только удорожание идет», – отметила она.

Большинство домостроительных комбинатов, как оказалось, действительно загружены лишь наполовину. Разъяснений по вопросу дорогой недвижимости от представителей комитета по делам строительства и ЖКХ не последовало.

«По стране функционируют 17 ДСК, производительность 1,4 млн кв.м в год. Все они почти наполовину загружены, некоторые на 20-30%, поэтому мы разработали типовые проекты для жилищного строительства. По программе «Нурлы жер» хотим загрузить эти ДСК. По ценам на жильё – у нас сейчас цемента хватает по стране, все строительные материалы почти на 90% у нас производятся», – ответил председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Марат Жайымбетов.

Депутаты раскритиковали чиновников от ЖКХ за отсутствие необходимой инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению во многих регионах. Её нет даже в сёлах близ Астаны.

«Почему мы не можем сегодня хотя бы обеспечить инфраструктурой сёла вокруг Астаны? Всё сливается в наши реки. Мы и Нуру в такое состояние привели, что вода там какая, вы знаете. И Ишим в каком состоянии. Потому что всё сливается, нет инфраструктуры, нет водоотведения нормального», – продолжила Майра Айсина.