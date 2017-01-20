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Несмотря на на то, что в стране создаются домостроительные предприятия, квадратные метры не дешевеют.
В Мажилисе состоялось заседание Комиссии при фракции партии «Нур Отан» по контролю за использованием средств, выделяемых на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, сетей водоснабжения и теплоснабжения, укреплению жилищной инфраструктуры. Сообщает informburo.kz.
На заседании депутаты раскритиковали чиновников, отвечающих за реализацию жилищных программ. Парламентарии возмутились из-за того, что стоимость жилья в Казахстане не снижается, несмотря на то, что в стране создаются домостроительные предприятия, и многие виды строительных материалов производятся в Казахстане.
«Когда мы в 2012 году парламентские слушания проводили, сказали, что на удорожание жилья, в первую очередь, влияют строительные материалы. Сказали, что мы будем строить 10 домостроительных комбинатов. Какова эффективность их работы сегодня? 5-6 лет прошло, а мы и не знаем, работают они, не работают? Некоторые ДСК, говорят, работают вполсилы, потому что построили, а их продукция трудно перевозимая, а чем думали, когда планировали?» – возмутилась депутат Мажилиса Майра Айсина.
«Если мы будем производить отечественную продукцию для строительства, наверное, удешевление должно быть. А у нас как было 180 000 для Астаны и Алматы, 140 000 для регионов, так оно все эти годы и осталось. На удешевление почему-то не влияет. Потом кирпичи те же самые, цемент. То ли мы так до сих пор возим их из Китая, я не знаю. Строим, строим, а удешевления нет, только удорожание идет», – отметила она.
Большинство домостроительных комбинатов, как оказалось, действительно загружены лишь наполовину. Разъяснений по вопросу дорогой недвижимости от представителей комитета по делам строительства и ЖКХ не последовало.
«По стране функционируют 17 ДСК, производительность 1,4 млн кв.м в год. Все они почти наполовину загружены, некоторые на 20-30%, поэтому мы разработали типовые проекты для жилищного строительства. По программе «Нурлы жер» хотим загрузить эти ДСК. По ценам на жильё – у нас сейчас цемента хватает по стране, все строительные материалы почти на 90% у нас производятся», – ответил председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Марат Жайымбетов.
Депутаты раскритиковали чиновников от ЖКХ за отсутствие необходимой инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению во многих регионах. Её нет даже в сёлах близ Астаны.
«Почему мы не можем сегодня хотя бы обеспечить инфраструктурой сёла вокруг Астаны? Всё сливается в наши реки. Мы и Нуру в такое состояние привели, что вода там какая, вы знаете. И Ишим в каком состоянии. Потому что всё сливается, нет инфраструктуры, нет водоотведения нормального», – продолжила Майра Айсина.
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Только массовое строительство индивидуального жилья самими жителями решит проблему. Дайте людям участки! Пересмотрите районы Старого города, Дальнего Парка, — наверняка посадка уже прошла и во многих местах возможно малоэтажное строительство.
один из массы
20 января, 2017 в 16:43
» Пересмотрите районы Старого города, Дальнего Парка»
Действительно, больше же негде строить… Лучших мест, чем рискованные зоны подработки для нашего населения трудно придумать, мало нам бесобы…
В стране, с плотностью населения 6,5 человек на квадратный метр — под ИЖС простолюдин надо выделять только самые худшие участки с шахтной подработкой!
А чиновникам место в парковой зоне.
Хрупкий орех
20 января, 2017 в 17:31
Не утрируйте. Многие участки Старого города подходят для частной малоэтажной застройки и будут на ура востребованы. Во многих местах шахтная подработка прошла более чем 30 лет назад и давно всё осело, есть и вообще целики, под которыми подработки и не было. Место это обжитое, в черте города, а не на далёкой окраине и для многих это малая родина, на которую они бы вернулись.
один из массы
20 января, 2017 в 21:24
Действительно. Осело. И весной там болото. Вот сами там и стройте господин советчик.
Ибо нефик
20 января, 2017 в 23:01
Эти как всегда, с неба упали или проснулись?
Земли у акимата навалом, себестоимость домов по современным технологиям не велика любой среднестат. Гражданин потянет, сделайте пдп застраиваемого района чтобы не было бардака, под частное строительство кроме эл энергии ничего не надо, вода со скважины, канализация септик, отопление модульна котельная с современной системой очистки, ВСЁ вопрос закрыт. Почему до сих пор так не сделают большой вопрос.
А то что строят по тендеру на гос заказ не выдерживает никакой критики, опять же гробят отрасль, в теме только те кто тендер «выиграл», остальным до свидания.
Да короче, всё они прекрасно знают что и как сделать по уму, почему не делают не понятно…
Jähr
20 января, 2017 в 22:12