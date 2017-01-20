- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Несмотря на на то, что в стране создаются домостроительные предприятия, квадратные метры не дешевеют.
В Мажилисе состоялось заседание Комиссии при фракции партии «Нур Отан» по контролю за использованием средств, выделяемых на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, сетей водоснабжения и теплоснабжения, укреплению жилищной инфраструктуры. Сообщает informburo.kz.
На заседании депутаты раскритиковали чиновников, отвечающих за реализацию жилищных программ. Парламентарии возмутились из-за того, что стоимость жилья в Казахстане не снижается, несмотря на то, что в стране создаются домостроительные предприятия, и многие виды строительных материалов производятся в Казахстане.
«Когда мы в 2012 году парламентские слушания проводили, сказали, что на удорожание жилья, в первую очередь, влияют строительные материалы. Сказали, что мы будем строить 10 домостроительных комбинатов. Какова эффективность их работы сегодня? 5-6 лет прошло, а мы и не знаем, работают они, не работают? Некоторые ДСК, говорят, работают вполсилы, потому что построили, а их продукция трудно перевозимая, а чем думали, когда планировали?» – возмутилась депутат Мажилиса Майра Айсина.
«Если мы будем производить отечественную продукцию для строительства, наверное, удешевление должно быть. А у нас как было 180 000 для Астаны и Алматы, 140 000 для регионов, так оно все эти годы и осталось. На удешевление почему-то не влияет. Потом кирпичи те же самые, цемент. То ли мы так до сих пор возим их из Китая, я не знаю. Строим, строим, а удешевления нет, только удорожание идет», – отметила она.
Большинство домостроительных комбинатов, как оказалось, действительно загружены лишь наполовину. Разъяснений по вопросу дорогой недвижимости от представителей комитета по делам строительства и ЖКХ не последовало.
«По стране функционируют 17 ДСК, производительность 1,4 млн кв.м в год. Все они почти наполовину загружены, некоторые на 20-30%, поэтому мы разработали типовые проекты для жилищного строительства. По программе «Нурлы жер» хотим загрузить эти ДСК. По ценам на жильё – у нас сейчас цемента хватает по стране, все строительные материалы почти на 90% у нас производятся», – ответил председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Марат Жайымбетов.
Депутаты раскритиковали чиновников от ЖКХ за отсутствие необходимой инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению во многих регионах. Её нет даже в сёлах близ Астаны.
«Почему мы не можем сегодня хотя бы обеспечить инфраструктурой сёла вокруг Астаны? Всё сливается в наши реки. Мы и Нуру в такое состояние привели, что вода там какая, вы знаете. И Ишим в каком состоянии. Потому что всё сливается, нет инфраструктуры, нет водоотведения нормального», – продолжила Майра Айсина.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32672 материалов.
Посетители оставили 189119 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Только массовое строительство индивидуального жилья самими жителями решит проблему. Дайте людям участки! Пересмотрите районы Старого города, Дальнего Парка, — наверняка посадка уже прошла и во многих местах возможно малоэтажное строительство.
один из массы
20 января, 2017 в 16:43
» Пересмотрите районы Старого города, Дальнего Парка»
Действительно, больше же негде строить… Лучших мест, чем рискованные зоны подработки для нашего населения трудно придумать, мало нам бесобы…
В стране, с плотностью населения 6,5 человек на квадратный метр — под ИЖС простолюдин надо выделять только самые худшие участки с шахтной подработкой!
А чиновникам место в парковой зоне.
Хрупкий орех
20 января, 2017 в 17:31
Не утрируйте. Многие участки Старого города подходят для частной малоэтажной застройки и будут на ура востребованы. Во многих местах шахтная подработка прошла более чем 30 лет назад и давно всё осело, есть и вообще целики, под которыми подработки и не было. Место это обжитое, в черте города, а не на далёкой окраине и для многих это малая родина, на которую они бы вернулись.
один из массы
20 января, 2017 в 21:24
Действительно. Осело. И весной там болото. Вот сами там и стройте господин советчик.
Ибо нефик
20 января, 2017 в 23:01
Место обжитое. Там даже водопровод и канализация советские остались. И остановка в Дальнем парке ещё стоит, не то, что современные. Так что можно строиться.)))
Санёк
21 января, 2017 в 02:24
Для народа нечего не будит даже в дальнем парке и старом городе, все КИТАЙЦЕМ отойдет
Телезритель
21 января, 2017 в 10:56
Эти как всегда, с неба упали или проснулись?
Земли у акимата навалом, себестоимость домов по современным технологиям не велика любой среднестат. Гражданин потянет, сделайте пдп застраиваемого района чтобы не было бардака, под частное строительство кроме эл энергии ничего не надо, вода со скважины, канализация септик, отопление модульна котельная с современной системой очистки, ВСЁ вопрос закрыт. Почему до сих пор так не сделают большой вопрос.
А то что строят по тендеру на гос заказ не выдерживает никакой критики, опять же гробят отрасль, в теме только те кто тендер «выиграл», остальным до свидания.
Да короче, всё они прекрасно знают что и как сделать по уму, почему не делают не понятно…
Jähr
20 января, 2017 в 22:12
Сколько стоит скважину пробурить? Миллиона полтора минимум? А потом ещё насос, автоматику и прочую чушь на тысяч триста-пятьсот. А септик обустроить? Тысяч двести? И за электроэнергию Вас обдерут так, что мало не покажется. Так что стройтесь.)))
Санёк
21 января, 2017 в 02:29
Депутаты-небожители, я понимаю, что по вашим бумажкам мы уже в Европах проживаем, но может стоит хоть иногда спуститься на землю и посмотреть, как живется вашему народу?!
Злой
21 января, 2017 в 01:33
Как всегда, одна говолильня и нечего более…
Причина высоких цен на жилье только одна, это отсутствие строительства нового жилья. Спрос есть огромный, а населению предлагаются только 50-ти летние хрущевки по конским ценам! А ведь никто не просит бесплатного жилья! Народ готов покупать жилье по 100 тыс тенге за 1м2, но власти этого не хотят, они… да я вообще не знаю чего они хотят? Кто нибудь знает?
Ушлепок
21 января, 2017 в 08:53
100 тыс за кв.м. — это примерно $300
В нашей климатической зоне за такие деньги можно построить только некачественный курятник. Что мы и наблюдаем среди дешевого жилья
КО
21 января, 2017 в 11:52
Вам, сидя на пособии по инвалидности, которое вместо лекарств, вы зачемто тратите на интернет, конечное не дано знать, что монолитный дом на 90% состоит из местной составляющей. Цемент, балласт, песок, арматура, пеноблоки и строители с зарплатой в 80 тыс.тенге, и дом возле проходящих рядом коммункаций в итоге и дают примерно 100 тыс за 1м2. Но диванные интернет эксперты, ни разу не знающие что такое строительство конечное, знают лучше! )))
Ушлепок
21 января, 2017 в 13:25
Ушлепок. Я вчера кровавыми слезами обливался от смеха, читая статью про дорогое жильё в Казахстане. Даже в небогатой ресурсами, социалистической Белоруссии, жильё на порядок дороже. А всё почему, да потому, что там есть будущее и люди туда тянутся. А у нас — Экспертов полно, а толку нуль.
Ибо нефик
21 января, 2017 в 14:09
Вот именно! Если бы людям дали участки, то дома бы выросли как грибы. И не обязательно двухэтажные коттеджи, многие бы строили простые дома на 80 — 100 квадратов из шлакоблоков, без особых изысков. Кто то для начала построил бы времянку и потом бы отстраивал постепенно дом. При наличии земли, даже люди с маленьким доходом смогли бы решить жилищную проблему, не влезая в банковские многолетние долги. Но! Разве пересилить всемогущее банковское лобби?
один из массы
21 января, 2017 в 14:46
Мне кажется, будущее за землянками. Обогреть — не думаю, что намного сложнее. Но, во-первых, нет никаких ветров, в окна не дует. Во-вторых, можно расширять жилплощадь простой лопатой. В третьих, экономия на похоронных процедурах, умер человек — просто засыпал вход в землянку, и всё.
Александр
21 января, 2017 в 16:21
Вы так и не дали пруфа — откуда вы взяли вашу ложь про моё пособие.
Еще раз — ВЫ — ЛЖЕЦ.
Что касается ваших расчетов — вы их взяли из того же источника. Я сейчас строю дом для себя — и никак по 300 баксов за квадрат не получается. Ну если не из кизяка строить, конечно.
Около 850 баксов мне обходится квадрат.
КО
21 января, 2017 в 16:50
Ах-ха-ха… Насмешили так насмешили…
Дом он строит, по 850 долларов!))) Почему так дешево? ))) Ну ладно, это оставим для лопоухих …
А на самом деле — все что вы можете, это гуглить басни в интеренете с утра до вечера, да за пособие расписываться.
Хотя нет, можете еще объявления давать: «Нарезаю понты, дешево!»
Ушлепок
21 января, 2017 в 17:19
Пенопласт вроде не дорогой, так что Ваши умозаключения по поводу климатической зоны не имеют логического обоснования. Стройте коробку, утепляйте, отделывайте. В 300 ЮСД можно укладываться если исключить взятки, оплаты монополистам за одобрения всякие и прочие необоснованные затраты, которые в конечном итоге оплачивает покупатель жилья.
Сразу на всякий случаю напишу, что недавно пробовал поджечь пенопласт, он не загорелся.
Санёк
21 января, 2017 в 16:12
Пенопласт не горит, он плавиться выделяя при этом черный едкий удушливый дым и при малейшем пожаре жильцы такого дома, где применен утеплитель из пенопласта, просто задохнутся. К примеру, слышали трагедию, которая произошла в декабре 2009 года в пермском клубе «Хромая лошадь» одной из версий, причиной гибели людей стал утеплитель из пенопласта и подвесной потолок из того же материала. Пенопласт при горении образовал удушливый дым и выделение газа, что и стало причиной гибели людей.
По этому считаю, что не может на данный момент, с нынешним курсом доллара, стоить 100 000 тенге, квадратный метр, КАЧЕСТВЕННОГО жилья.
Игорь
21 января, 2017 в 22:57
А Ушлепок эксперт ни разу не диванный и знает все почти так же хорошо, как и Vas,)
Какой же ты всё-таки ушлёпок,)
21 января, 2017 в 14:23
Ушлепок консультировался на авторынке, тамошним экпердам можно доверять.
Тажик
21 января, 2017 в 21:36
Парламентарии возмутились из-за того, что стоимость жилья в Казахстане не снижается,
Мне всегда кажется что мы с нашими
депутатами живём в разных государствах!
Штрек Иван
21 января, 2017 в 14:30