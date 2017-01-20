Директора школ не должны принимать на работу своих родственников

Департамент по делам госслужбы усматривает в этом коррупционные риски

Директора школ не должны брать на работу своих родственников. Причем нельзя трудоустраивать их главбухом, ни завхозом, ни сторожем, ни уборщицей. Департамент по делам госслужбы Карагандинской области усматривает в этом коррупционные риски.

Департамент по делам госслужбы провел анализ коррупционных рисков в сфере образования Караганды. Оказалось, что в наших школах и детских садах не все благополучно. К примеру, выяснилось, что в комиссии, которые проводят отбор директоров организаций образования, не входят общественники и представители СМИ. А это, по словам руководителя управления профилактики коррупции Дидара Смагулова, создает коррупционные риски. Поскольку отбор руководителей не является открытым и прозрачным.

Еще один яркий пример коррупционного риска: на работу в отдел образования Караганды приняли ведущего экономиста без специального образования. В должностной инструкции сказано, что у кандидата должно был 5 лет стажа финансово-бухгалтерской работы или трехлетний опыт работы в области образования. Несмотря на это в отдел взяли сотрудницу со средним профессиональным образованием по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Устроилась ли она на работу по блату, специалистам департамента по делам госслужбы узнать не удалось. Это в их компетенцию не входит.

— Мы выявили многочисленные случаи совместной работы близких родственников в организациях образования, — отметил Дидар Смагулов. – К примеру, лаборант Школы интерната — детского сада №68 является сыном директора этой школы. Аналогичные факты установлены в следующих организациях образования: школа-детский сад №77, гимназия №1, школа-лицей №101, средняя образовательная школа №5, школа-лицей №57 имени Саттарова, школа-гимназия №95, основная средняя школа №91, средняя школа №33 и ясли-сад «Айсулу».

— Допустим, директор школы берет мужа на работу сторожем, — сказал член Совета по этике, гендиректор ТК «5 канал» Виталий Забарный. — Я не могу понять, где здесь коррупционный риск? Вот если директор школы и главный бухгалтер родственники, то тут есть нарушение.

— У нас есть и такие случаи, когда директор и бухгалтер являются близкими родственниками, — ответил ему председатель Совета по этике Жандос Сарсенов. – А в части того, что родственник директора работает у него сторожем или уборщицей, мы тоже усматриваем коррупционный риск. Почему? Потому что бывают случаи, когда сторож по приказу числится в школе, но на работу не выходит. А зарплату за него получает руководитель. Когда директор и учитель являются родственниками – это тоже риск. Все мы люди. И между нами возникают определенные интересы.

На заседании Совета по этике присутствовал руководитель городского отдела образования Дулат Жекебаев. Он согласился с большинством аргументов, которые озвучил руководитель управления профилактики коррупции, а потом их прокомментировал.

— Что касается ведущего экономиста, то это наше упущение, — признал чиновник. – Наверно мы написали слишком жесткие квалификационные требования. Но девушка, которую мы взяли на работу, с 2011 по 2014 год проработала в отделе экономики Караганды, где курировала именно сферу образования. Поэтому мы ее приняли. Но она у нас является не государственным, а гражданским служащим.

А вот с доводами о приеме на работу в школы и детские сады родственников руководителей, Дулат Шайкенович согласился только частично. Он считает, что нельзя брать только главбухов и завхозов, связанных с директорами. А на весь остальной персонал это не распространяется.

— Мы этот вопрос поднимали в 2009 году и на уровне области, и на уровне республики, — сказал руководитель отдела образования акимата Караганды. — Тогда нам в министерстве образования поясняли, что, в первую очередь, необходимо смотреть, чтобы у директора не было в непосредственном подчинении родственников в должности главного бухгалтера или завхоза. Потому что они являются материально ответственными лицами. Вот за этим мы следим.

Дулат Жекебаев добавил, что его ведомство учтет все замечания департамента по делам госслужбы.