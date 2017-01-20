- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Департамент по делам госслужбы усматривает в этом коррупционные риски
Директора школ не должны брать на работу своих родственников. Причем нельзя трудоустраивать их главбухом, ни завхозом, ни сторожем, ни уборщицей. Департамент по делам госслужбы Карагандинской области усматривает в этом коррупционные риски.
Департамент по делам госслужбы провел анализ коррупционных рисков в сфере образования Караганды. Оказалось, что в наших школах и детских садах не все благополучно. К примеру, выяснилось, что в комиссии, которые проводят отбор директоров организаций образования, не входят общественники и представители СМИ. А это, по словам руководителя управления профилактики коррупции Дидара Смагулова, создает коррупционные риски. Поскольку отбор руководителей не является открытым и прозрачным.
Еще один яркий пример коррупционного риска: на работу в отдел образования Караганды приняли ведущего экономиста без специального образования. В должностной инструкции сказано, что у кандидата должно был 5 лет стажа финансово-бухгалтерской работы или трехлетний опыт работы в области образования. Несмотря на это в отдел взяли сотрудницу со средним профессиональным образованием по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Устроилась ли она на работу по блату, специалистам департамента по делам госслужбы узнать не удалось. Это в их компетенцию не входит.
— Мы выявили многочисленные случаи совместной работы близких родственников в организациях образования, — отметил Дидар Смагулов. – К примеру, лаборант Школы интерната — детского сада №68 является сыном директора этой школы. Аналогичные факты установлены в следующих организациях образования: школа-детский сад №77, гимназия №1, школа-лицей №101, средняя образовательная школа №5, школа-лицей №57 имени Саттарова, школа-гимназия №95, основная средняя школа №91, средняя школа №33 и ясли-сад «Айсулу».
— Допустим, директор школы берет мужа на работу сторожем, — сказал член Совета по этике, гендиректор ТК «5 канал» Виталий Забарный. — Я не могу понять, где здесь коррупционный риск? Вот если директор школы и главный бухгалтер родственники, то тут есть нарушение.
— У нас есть и такие случаи, когда директор и бухгалтер являются близкими родственниками, — ответил ему председатель Совета по этике Жандос Сарсенов. – А в части того, что родственник директора работает у него сторожем или уборщицей, мы тоже усматриваем коррупционный риск. Почему? Потому что бывают случаи, когда сторож по приказу числится в школе, но на работу не выходит. А зарплату за него получает руководитель. Когда директор и учитель являются родственниками – это тоже риск. Все мы люди. И между нами возникают определенные интересы.
На заседании Совета по этике присутствовал руководитель городского отдела образования Дулат Жекебаев. Он согласился с большинством аргументов, которые озвучил руководитель управления профилактики коррупции, а потом их прокомментировал.
— Что касается ведущего экономиста, то это наше упущение, — признал чиновник. – Наверно мы написали слишком жесткие квалификационные требования. Но девушка, которую мы взяли на работу, с 2011 по 2014 год проработала в отделе экономики Караганды, где курировала именно сферу образования. Поэтому мы ее приняли. Но она у нас является не государственным, а гражданским служащим.
А вот с доводами о приеме на работу в школы и детские сады родственников руководителей, Дулат Шайкенович согласился только частично. Он считает, что нельзя брать только главбухов и завхозов, связанных с директорами. А на весь остальной персонал это не распространяется.
— Мы этот вопрос поднимали в 2009 году и на уровне области, и на уровне республики, — сказал руководитель отдела образования акимата Караганды. — Тогда нам в министерстве образования поясняли, что, в первую очередь, необходимо смотреть, чтобы у директора не было в непосредственном подчинении родственников в должности главного бухгалтера или завхоза. Потому что они являются материально ответственными лицами. Вот за этим мы следим.
Дулат Жекебаев добавил, что его ведомство учтет все замечания департамента по делам госслужбы.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32666 материалов.
Посетители оставили 189008 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
директорЫ
----
20 января, 2017 в 17:42
Орфографический словарь русского языка: «директор, -а, мн. директора, -ов»
Не верите — посмотрите сами.
Елена Ульянкина
20 января, 2017 в 17:56
ди-ре́к-тор
Существительное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1c(1) по классификации А. А. Зализняка).
Встречается также устар. вариант склонения по схеме 1a: дире́кторы, дире́кторов, дире́кторам, дире́кторами, дире́кторах.
падеж ед. ч. мн. ч.
Им. дире́ктор директора́
Р. дире́ктора директоро́в
Д. дире́ктору директора́м
В. дире́ктора директоро́в
Тв. дире́ктором директора́ми
Пр. дире́кторе директора́х
КО
20 января, 2017 в 18:07
Весь Казахстан в родственниках, и их куда-то нодо пристраивать, и это не побороть если у полицейского сын женат на дочери прокурора а у прокурора жена судья и так далее
Юра
20 января, 2017 в 18:30
Им по этой теме только школы разрешили проверить?
)))
Jähr
20 января, 2017 в 22:14