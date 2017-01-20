Управление здравоохранения проверило супермаркеты Абая на наличие «бесплатной» молочной смеси

«Такие обвинения задели нас до глубины души»

В редакцию nv.kz обратилась жительница Абая Дарья Степанова. По ее словам, в местной поликлинике не выдают положенную норму детской молочной смеси, зато на прилавках супермаркетов этой смеси хоть отбавляй, и, что примечательно, на коробках стоит пометка «бесплатно».

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в Управление Здравоохранения Карагандинской области.

— Такие обвинения задели нас до глубины души, — говорит пресс-секретарь управления Айжан Иса.- Наши сотрудники лично проехали по супермаркетам «Женис», «Отрар», «Смак», о которых говорилось в жалобе. Там смеси с пометкой «бесплатно» не было. Затем они говорили с администрацией этих супермаркетов, там подтвердили, что вся смесь, которая есть на витринах, получена от поставщика, и ни от каких физических лиц.

Проверили чиновники и саму абайскую поликлинику. От врачей потребовали отчеты и все необходимые документы.

— Да, у нас прошла большая проверка, после этой жалобы, — подтвердили в поликлинике. — У нас все отчеты, все документы, все проверили. Все сошлось, никаких нарушений никто не нашел. И смесь мы ни в какие магазины не продавали.

Зато в ходе проверки выяснилась одна весьма любопытная деталь: как оказалось, Дарья Степанова, обратившая внимание на проблемы с выдачей смеси, вовсе не имела причин получать ее бесплатно от государства.

— Дарья Степанова имела возможность кормить грудью, — говорит Айжан Иса. — Она кормила некоторое время. Но не хотела этого делать. Она не раз приходила к врачам и просила выдать ей сухую смесь, потому что она хотела перевести ребенка на искусственное вскармливание. Потом у нее развилась мастопатия, ей сделали мини-операцию. После этого она могла восстановить грудное вскармливание, врачи это подтверждают. Но не стала. Подобные случаи не считаются, согласно приказа 786 от четвертого ноября 2011, вескими поводами для получения бесплатной сухой молочной смеси от государства. Тем не менее, врачи пошли этой мамочке навстречу и выдавали ей питание. По две пачки в месяц.

Несмотря на то, что факт продажи государственной смеси в супермаркетах не подтвердился, власти все же решили ужесточить нормы выдачи детского питания. Теперь на всех бесплатных пачках будет проставлена печать поликлиники. Кроме этого маркером на каждой коробке будут писать фамилию малыша, для которого она предназначена.