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«Такие обвинения задели нас до глубины души»
В редакцию nv.kz обратилась жительница Абая Дарья Степанова. По ее словам, в местной поликлинике не выдают положенную норму детской молочной смеси, зато на прилавках супермаркетов этой смеси хоть отбавляй, и, что примечательно, на коробках стоит пометка «бесплатно».
Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в Управление Здравоохранения Карагандинской области.
— Такие обвинения задели нас до глубины души, — говорит пресс-секретарь управления Айжан Иса.- Наши сотрудники лично проехали по супермаркетам «Женис», «Отрар», «Смак», о которых говорилось в жалобе. Там смеси с пометкой «бесплатно» не было. Затем они говорили с администрацией этих супермаркетов, там подтвердили, что вся смесь, которая есть на витринах, получена от поставщика, и ни от каких физических лиц.
Проверили чиновники и саму абайскую поликлинику. От врачей потребовали отчеты и все необходимые документы.
— Да, у нас прошла большая проверка, после этой жалобы, — подтвердили в поликлинике. — У нас все отчеты, все документы, все проверили. Все сошлось, никаких нарушений никто не нашел. И смесь мы ни в какие магазины не продавали.
Зато в ходе проверки выяснилась одна весьма любопытная деталь: как оказалось, Дарья Степанова, обратившая внимание на проблемы с выдачей смеси, вовсе не имела причин получать ее бесплатно от государства.
— Дарья Степанова имела возможность кормить грудью, — говорит Айжан Иса. — Она кормила некоторое время. Но не хотела этого делать. Она не раз приходила к врачам и просила выдать ей сухую смесь, потому что она хотела перевести ребенка на искусственное вскармливание. Потом у нее развилась мастопатия, ей сделали мини-операцию. После этого она могла восстановить грудное вскармливание, врачи это подтверждают. Но не стала. Подобные случаи не считаются, согласно приказа 786 от четвертого ноября 2011, вескими поводами для получения бесплатной сухой молочной смеси от государства. Тем не менее, врачи пошли этой мамочке навстречу и выдавали ей питание. По две пачки в месяц.
Несмотря на то, что факт продажи государственной смеси в супермаркетах не подтвердился, власти все же решили ужесточить нормы выдачи детского питания. Теперь на всех бесплатных пачках будет проставлена печать поликлиники. Кроме этого маркером на каждой коробке будут писать фамилию малыша, для которого она предназначена.
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Подайте на них в суд, что за несанкционированные проверки?
Аким района за подобное штраф заплатила!
)))
Jähr
20 января, 2017 в 22:16
Да мне выдавали бесплатную смесь хумана 1, Я имею право продавать эти смеси потому что они мне не подошли!!! законом не запрещено. ну мне выдали а другим которым не выдали а обязаны были выдать, как с ними быть? И таких мамочек очень много.
Елена
21 января, 2017 в 12:52
Не подошла- отдай другой! Грех на этом наживаться!
Alex
21 января, 2017 в 22:38
И если там кто-то продает смеси которые им ЯКОБЫ выдали бесплатно, и которые им ЯКОБЫ не нужны т.к. продают, то это вина тех кто выдает смеси лицам не попадающим по законное право их получения, т.е. МЕДИЦИНСКИХ организаций. Те же самые медики выдают своим по блату, а те потом продают
Елена
21 января, 2017 в 13:00
Ребята вы сами логику включите. Вы же умные люди все. Если мамочки продают эту смесь хумана по 10 пачек, то это означает, что ее выдают не по назначению с нарушением приказа номер 786 от 4 ноября 2011, которым они прикрываются. До глубины души их задело, аж смешно! Они сами нарушают этот приказ, а по факту выдают смесь по блату своим как раз для того чтобы те ее продали! По документам все шито крыто, а по факту реально нуждающиеся мамочки остаются без смеси.
Наталья
21 января, 2017 в 13:32
Кайырлы кун баршанызга! Да я продала эту бесплатную смесь 10 пачек, потому что она мне не нужна, только вот я ничего не нарушила, а они нарушили приказ 786 от 4 ноября 2011, потому что выдали мне ее как человеку не имеющему на это законных оснований. Ну она же мне не нужна эта смесь, вот и продаю! Была бы нужна не продавала бы. Законом не запрещено продавать!
Сандугаш
21 января, 2017 в 14:10
Она Вам не нужна, не подходит….
Но Вы её всё таки взяли, что бы побарыжить.
Вперёд ! Урррааа !!! Только не жалуйтесь больше на трудности бытия.
ЯДолгоМолчал
21 января, 2017 в 20:19
А совесть не мучает? Может кто-то из-за детей не доедает из-за барыги?
Alex
21 января, 2017 в 22:40
А насочиняли то,во-первых Дарья не обращалась в НВ,они сами заинтересовались этим делом,во-вторых в обсуждении не было ни слова о том,что бесплатные смеси стоят на полках супермаркетов,был указан конкретный магазин,в-третьих ей выдавали по 4 пачки а не по 2!
Зло должно быть наказано!
21 января, 2017 в 14:44
Вы мне одно объясните. Является ли правильным выдача медицинскими организациями согласно приказа 786 от четвертого ноября 2011 смеси людям, которые потом продают ее потом на OLX и других форумах ? Продажа мамочками бесплатной смеси- абсолютно законна, а вот выдача в нарушение приказа это уже нарушение. Просто любой вменяемый человек понимает что если человек продает бесплатную смесь, значит она ему не нужна, т.е. у него не было оснований ее получать изначально по медицинским показаниям. Что это халатность мед. работников и выдача по блату, или просто врачебные ошибки, когда им кажется что выдают подходящей по мед. показаниям мамочке? Пропустите, не создавайте параллельную реальность!
Нуждающаяся по мед. показаниям мамочка согласно вышеуказанному приказу в бесплатной смеси не будет продавать ее! Она накормит своего малыша! Пропустите, не создавайте параллельную реальность!
Виктория
21 января, 2017 в 15:17
Вот, кстати, ролик на эту тему. Мне положено, но Ее либо нет, либо 2 пачки в месяц дали ( 1 пачки хватает на 3-4 дня). Приходится покупать с олх. Положено по 2 причинам не было молока, а позже очень серьезное заболевание, врагу не пожелаешь.
https://youtu.be/l58yHrOi4Y0
Ирина
21 января, 2017 в 18:17
В декабре выдали 2, до этого выдавали больше. В этом году ещё нет.
Ирина
21 января, 2017 в 23:23
Серьёзное заболевание у меня
Ирина
21 января, 2017 в 23:25
При чем с Олх мы покупали с пометкой БЕСПЛАТНО
Ирина
21 января, 2017 в 18:19
Салам всем! госпада я по своему опыту скажу что смеси продают не только бесплатные, но и купленые подешевле либо оптом. либо у матери молоко появилось как у моей жены. мы купили много а потом все встало в норму. в объявлениях на ОЛХ и других сайтах никто не пишет что «я продаю смесь которую мне выдали бесплатно» или «продаю смесь хумана которую заказал в германии» или «я продаю смесь потому что у жены появилось молоко». я сам продавал на сайте олх вещи и втч смесь и это мое право! так что хотя бы по возможности не нужно лезть к простым людям и выставлять их постоянно в глупом свете. итак народ затюкан у всех проблем куча с недавними законами. ребят, в караганде в сарани шахтинске темиртау майкудуке пришахтинске сортировке еще больше проблем и не только со детской смесью.
Нурбол
21 января, 2017 в 18:29
И еще в дополнение-НВ сам себе противоречит,в первой статье было сказано что работники магазинов не отрицают что смесь поступила к ним не от официальных поставщиков а от неких других лиц,в этой статье уже оказывается смеси нет на полках с пометкой «бесплатно»!Конечно,быстренько все подчистили и ищите теперь виноватых!
Зло должно быть наказано!
21 января, 2017 в 18:52
Как же надоело это вранье. Моему ребенку два года, смесь мы получили один раз, одну пачку и все. Ребенок родился с проблемами, он никогда не мог и не смог бы сосать молоко. Он питался из особых бутылочек а в самом начале жизни через зонд. Просто я не ходила и не скандалила. В если мамочкам дают положенный,обьем и онм умудряются продать, они скорее всего родтвеницы медсестер и врачей. Стыдно товарищи, врачи наживаются, мамаши наживаются. Как можно вообще наживаться на горе людском. Ребенок который лишен грудного вскармливания 80% имеет какие-то проблемы. Бессовестные .
Виктория
21 января, 2017 в 22:50