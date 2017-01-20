Комары атаковали областной музей изобразительного искусства (фоторепортаж)

Полчища кровососущих насекомых прилетели на выставку о Праге

Такого еще не было, чтобы художники во время интервью на вернисаже активно размахивали руками, отпугивая комаров. Сегодня в областном музее изобразительного искусства открылась отчетная выставка участников VI открытого арт-пленэра, проходившего в Праге. Преподаватели-энтузиасты карагандинских школ дополнительного образования, вернувшись из творческой поездки в Чехию, делилась яркими впечатлениями о сказочно красивой стране, одновременно уворачиваясь от кровососущих насекомых.

Комары летали и жужжали, садились на стены и на картины. Это в крещенские-то морозы!

— Я всегда с большой радостью посещаю выставки с арт-пленэров, — говорил живописец Олег Дроздов. — Я сам с этими людьми два раза ездил — в Таиланд и в Грецию… Ой! Тут же канализация сверху, представляете?… Наши учителя все-таки молодцы! Особенно из школы искусств №1! Не самые обеспеченные люди, но настоящие подвижники, общаются, познают себя. Комары — это, конечно, плохо. Но общее впечатление очень хорошее.

— Мы только приехали, естественно, ничего не знали, — вспоминал путешествия по пражским улочкам фотохудожник Валентин Лазариди. — Пошли погулять. И получилась так, что мы ходили на одном месте. Несколько раз возвращались в исходную точку. Каждый говорил: «Я знаю, куда сворачивать, давайте сюда!» Я понял, что Прагу невозможно познать с первого раза. Прага такая хитрая! Она заманит и закружит. Уже наступила ночь, а мы все не могли добраться до отеля. Но это было очень увлекательно, будто в сказке побывали.

— Наши февральские комары после сказочной Праги не напрягают?

— Прага тоже не вся такая золотая. Есть подворотни. А мне надо везде залезть, все посмотреть. Там и нищие есть и попрошайки на дорогах. Я и фотографий наделал. Но не стал их сегодня выставлять. Я не хочу портить людям впечатление. Пусть Прага остается светлой, яркой мечтой. У любого города есть вылизанное лицо и изнанка с мусором и грязью.

— Грустно, что у нас лицо с изнанкой совмещается.

— У нас, да. Это все сглаживается. Не хочется говорить. Но у нас, конечно, много надо делать, чтобы заблистать.

Сотрудники музея рассказали, что комары активизировались совсем недавно. Но самостоятельно избавиться от этой напасти музей не может. Поскольку технический этаж, где размещены инженерные коммуникации, ему не принадлежит. Это собственность многоквартирной высотки. Музей находится под всеми жилыми помещениями и техническим этажом. И потому уже привык брать на себя первый удар от различных канализационных неурядиц. В прошлом году залило концептуальную выставку, посвященную «Черному квадрату» Малевича. Теперь расплодились комары. В помещениях стоит тяжелый сырой дух.

— В прошлом году мы сделали капитальный ремонт, — прокомментировал ситуацию заместитель директора музея Темиргали Аршабеков. — Раньше после ливневых дождей у нас был плохо, все текло. А сейчас таких проблем вообще нет. Мы работаем стабильно. Если раньше было холодно, теперь тепло, хорошо. А комары появились только вчера. К понедельнику их уже не будет. Мы постоянно работаем с КСК.

В аварийной ТОО «МБК» nv.kz сообщили, что еще не решили, как будут отрабатывать заявку от музея.