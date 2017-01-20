В Карагандинской области ожидается метель и гололед

Объявлено штормовое предупреждение

На ближайшие три дня в Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики сообщают, что с 21 по 23 января на территории области будет бушевать сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду. А также местами будет метель и гололед.

Спасатели просят автолюбителей воздержаться от дальних поездок, по возможности. Не оставлять без присмотра детей, одеваться по погоде.