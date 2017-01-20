- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Объявлено штормовое предупреждение
На ближайшие три дня в Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики сообщают, что с 21 по 23 января на территории области будет бушевать сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду. А также местами будет метель и гололед.
Спасатели просят автолюбителей воздержаться от дальних поездок, по возможности. Не оставлять без присмотра детей, одеваться по погоде.
Всего на сайте опубликовано 32666 материалов.
Посетители оставили 189008 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.