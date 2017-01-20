Алматинских подрядчиков, строящих объекты для Универсиады, обвинили в «варварстве» (Видео)

Они, якобы, не окончили монтаж трибун для керлинга в назначенный срок

Вчера, 19-го января в сети появилось видео с эмоциональным выступлением Виктора Кима, Президента Ассоциации керлинга РК. На записи он ругается матом и говорит, что подрядчик, фирма «Континент Энерго Строй», на целых пять дней просрочила сроки сдачи трибуны, из-за чего спортсмены не могут протестировать трассу и теряют шансы на победу.

Директор фирмы-подрядчика Константин Павелковский прокомментировал informburo.kz скандальное видео:

— Срок окончания работ по монтажу трибуны для кёрлинга по договору заканчивается 20 января, — сказал он. — По состоянию на 14 часов 20 января 2017 года все конструкции трибуны смонтированы, заканчивается монтаж системы электропитания трибуны. Сверх технического задания наше предприятие производит облицовку фронтальных и боковых поверхностей трибуны декоративными элементами. Работы будут завершены сегодня, 20 января 2017 года в соответствии с договором.

Напомним, что Универсиада в Алматы стартует 29-го января. Огонь Универсиады зажгут в Темиртау, 26-го января. Затем его пронесут через Караганду. В этот день в шахтерской столице перекроют часть центральных дорог.

Видео: https://informburo.kz/