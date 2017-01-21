«При подписании контрактов о промышленной сборке в 2010 году мы предполагали и ожидали продления данной льготы (освобождение от НДС — прим. авт.) за 2017 год. Потому что это было достаточно большое подспорье для регулирования стоимости автомобилей внутри казахстанского рынка. Но, в связи с тем, что Казахстан вступил в ВТО (Всемирную торговую организацию), и нам нужно выполнять требования ВТО, потому что мы этот документ подписали, мы его ратифицировали, мы идем по этому пути. И отмена НДС для отечественных производителей является запрещенной льготой», — сказал Лаврентьев, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что речь идет о подорожании в связи с отменой льгот по освобождению отечественных автопроизводителей от НДС. Именно эта мера позволяла удерживать цены на казахстанские машины в пределах минимальных значений.

Новые правила игры не будут распространяться на поступившие на рынок в 2016 году, но еще не реализованные автомобили.

«Что касается увеличения стоимости автомобилей — понятно, на сумму НДС не все автопроизводители будут поднимать стоимость с первого числа. Правительство пошло на дополнительные меры поддержки на все ввезенные автомобили и контракты, подписанные в 2016 году, данная норма по НДС продлена… Мы ожидаем, что будет увеличена стоимость автомобилей казахстанского производства, отчасти в связи с тем, что НДС — это “ступенчатая” норма… стоимость автомобилей может увеличиться на некоторые сегменты от 4% до 6,5%. То есть, это, в принципе, ожидаемо. Стоимость во втором-третьем квартале будет потихоньку увеличиваться, но ограничиваться, я думаю, что на отметке порядка 6% в общем тренде», — сказал Лаврентьев.

Льготы по налогообложению оставить невозможно, но сейчас, по словам главы ассоциации, в которую входит подавляющее количество автопроизводителей и дилеров страны, обсуждаются меры, благодаря которым казахстанские автомобили останутся привлекательными для потребителей.

«Продлить для казахстанских предприятий НДС (отмену — прим. авт.) не смогли, но совместно с правительством были отработаны дополнительные меры и, фактически, взамен этой нормы по НДС, будут предоставлены дополнительные транши по льготному кредитованию, будет сделано дополнительное фондирование в 2017 и в 2018 годах. Я суммы вам не могу озвучить, эти суммы обсуждаются. Мы считаем с коллегами общий рынок: какого рода поддержка нужна для производителя и потребителя. При анализе, когда мы видим, что важнее сейчас для человека — стоимость автомобиля, либо вопрос как этот автомобиль приобрести. В большинстве случаев, для граждан важен механизм приобретения. И механизм льготного кредитования, даже с учетом увеличения стоимости, находится в приоритете для производителей… Большое количество льготного кредитования на казахстанские автомобили доходит иной раз до 70% приобретения автомобилей», — пояснил Андрей Лаврентьев, признав тем самым, что рост цен будет компенсирован расширением возможностей льготного кредитования.